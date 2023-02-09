Кількість загиблих від землетрусу в Туреччині та Сирії сягнула 19 тис.

Загальна кількість загиблих унаслідок потужного землетрусу, що стався 6 лютого в Туреччині та Сирії, сягнула щонайменше 19 тисяч осіб. Ще понад 71 тисяча людей зазнали поранень.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське.

Згідно з заявою турецького президента Реджепа Ердогана, в Туреччині щонайменше 16 546 людей загинули і ще понад 66 тисяч зазнали поранень унаслідок двох землетрусів на півдні країни.

У Сирії заявили про 1262 загиблих у підконтрольних уряду Башара Асада провінціях, тоді як на північному заході країни, який не контролюється урядом, Сирійська цивільна оборона (більш відома як "Білі шоломи") повідомила про 1930 загиблих. Кількість поранених у всій Сирії становить понад 5 тисяч.

Експерти кажуть, що кількість загиблих і поранених продовжить різко зростати найближчими днями.

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Міністерство закордонних справ України повідомило, що в Туреччині вже розшукали 103 українців, які не виходили на зв'язок. Ще 22 людини шукають. Відомо, що одна громадянка України була госпіталізована, загроз її життю немає. Також МЗС має інформацію про можливе перебування 5 українців під завалами.