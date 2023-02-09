УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10036 відвідувачів онлайн
Новини
3 938 42
Держприкордонслужба (5673) кордон (4633) Закарпаття (1997) Ужгород (331)

Закарпатець намагався на надувному матраці переправити двох ухилянтів до Угорщини

кордон

Вранці 9 лютого прикордонники оперативно-розшукових підрозділів Чопського та Мукачівського загонів затримали раніше засудженого мукачівця, який наживався на незаконному переправленні через кордон співвітчизників призовного віку.

 Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Держприкордонслужба.

"Правопорушника та двох його клієнтів затримати поблизу населеного пункту Вилок Берегівського району під час безпосередньої передачі грошей за правочин. Провідник отримав від ухилянтів 1000 доларів США. Також стало відомо, що до цього він уже отримав 7 тисяч доларів США як оплату за свої послуги", - розповіли прикордонники.

Як зазначається, за ці кошти двоє чоловіків – мешканці Донецької та Харківської областей - мали незаконно потрапити до Угорщини. Перетнути кордон, що проходить річковою ділянкою, планували на надувному матраці, який мали з собою.

Також дивіться: Ухилянт заблукав у горах Закарпаття та зателефонував на "102", щоб його врятували. ФОТО

Організатором незаконного трансферу був мукачівець, який уже потрапляв у поле зору правоохоронців і провів за ґратами 18 років.

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+9
про це повідомляє https://dpsu.gov.ua/ua/news/%20VIDEO%20-Na-Zakarpatti-misceviy-zhitel-planuvav-na-naduvnomu-matraci-perepraviti-dvoh-cholovikiv-do-Ugorshchini/ Держприкордонслужба .- а прикордона служба не хоче похвастаться як ухилянта Портнова пропустила та його ******** замість ловити якихось студентів переодягнених в жінок чи на матраці ловити а потім ща сфотаться з ними разом як з мавпочками так би мовити осоромити на всю країну а Портнов? ілі єто другое?
показати весь коментар
09.02.2023 21:23
+9
Ухилянти зі зброєю, навчені та підготовлені (купа грошей за мої з вашими податки, доречі) затримали звичайних "ухилянтів", які взагалі не в "темі". Перші - Д'артаньяни, другі - покидьки. Бутусов, харе оце лайно на "цензорі" новиною називати!!!
показати весь коментар
09.02.2023 21:27
+8
А скільки ти заплатив, аби опинитися в Італії?
показати весь коментар
09.02.2023 21:20
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Верблюди - це ті хто на собі несе контрабас через гори. Бобри - це ті хто під водою перевозять контрабанду. А як називаються ті, хто переправляє контрабас ухилянтів на матрасі?
показати весь коментар
09.02.2023 21:16 Відповісти
А скільки ти заплатив, аби опинитися в Італії?
показати весь коментар
09.02.2023 21:20 Відповісти
а ти чого пацан інтєрєсуєшся?(с)
показати весь коментар
09.02.2023 21:34 Відповісти
папка платив ( а може папіх, їх дарасів, не розбереш)
показати весь коментар
09.02.2023 21:35 Відповісти
З такою продажною владою сумнівно що потрібно гинути за дітей депутатів, чи не так..
показати весь коментар
10.02.2023 10:45 Відповісти
numerus stultorum est sine fine....
показати весь коментар
09.02.2023 21:18 Відповісти
про це повідомляє https://dpsu.gov.ua/ua/news/%20VIDEO%20-Na-Zakarpatti-misceviy-zhitel-planuvav-na-naduvnomu-matraci-perepraviti-dvoh-cholovikiv-do-Ugorshchini/ Держприкордонслужба .- а прикордона служба не хоче похвастаться як ухилянта Портнова пропустила та його ******** замість ловити якихось студентів переодягнених в жінок чи на матраці ловити а потім ща сфотаться з ними разом як з мавпочками так би мовити осоромити на всю країну а Портнов? ілі єто другое?
показати весь коментар
09.02.2023 21:23 Відповісти
Портнов им столько отстегнул, что тысяча матрасников столько не наковыряют по своим закромам ))
показати весь коментар
09.02.2023 21:37 Відповісти
Ухилянти зі зброєю, навчені та підготовлені (купа грошей за мої з вашими податки, доречі) затримали звичайних "ухилянтів", які взагалі не в "темі". Перші - Д'артаньяни, другі - покидьки. Бутусов, харе оце лайно на "цензорі" новиною називати!!!
показати весь коментар
09.02.2023 21:27 Відповісти
Не розумію для чого вони пливуть через ту річку на матрасах. Хіба не можна перейти кордон десь в Карпатах через ліс? Там мусять бути десятки кілометрів неконтрольованого кордону який можна запросто перейти вночі якщо перед тим ретельно вивчити місцевість. Не може бути щоб весь ліс контролювався прикордонниками. В них б на це людей не вистачило.
показати весь коментар
09.02.2023 21:32 Відповісти
Я думаю, что лес не везде проходимый. А там где проходимый, там и патрули регулярно ходят и датчики движения есть. А в труднопроходимом лесу смогут помочь только проводники или удача )
показати весь коментар
09.02.2023 21:41 Відповісти
Там де прикордонники не контролюють, кордон на контролі у голодних медведів
показати весь коментар
09.02.2023 21:47 Відповісти
Кажуть, що з початком війни у прикордонних районах неможливо піднятися в гори - все закрито для входу. Скрізь чатують прикордонники чи якесь ТРО. Про рівнину місцевість не знаю, однак думаю там колючий дріт по всьому периметру по-любому.
показати весь коментар
09.02.2023 21:54 Відповісти
Не знаю, яка там зараз ситуація, сам в Карпатах ніколи не був але якщо подивитися на Google Maps то можна побачити що Україна має білше ніж 500км спільного кордону з Румунією, Угорщиною і Словаччиною. Вашко собі можу уявити, яким чином, прикордонникам вдається контролювати такий довгий кордон. Тим більше що лінія кордону часто проходить по важко доступних місцях: гори, долини, невеличкі струмки, полонини, ліси... Я не експерт але мені здається, що для того щоб встерегти кордон з такою місцевістю і довжиною, мабуть треба там тримати цілу армію. Втекти можна і думаю, багато кому це таки вдається. А ці про яких пишуть на Цензорі це якраз ті одиниці котрим втеча не вдалася. Але всіх вони явно не ловлять...😂😂😂
показати весь коментар
09.02.2023 22:21 Відповісти
В морпехи их.
показати весь коментар
09.02.2023 21:36 Відповісти
матрац?..берегова охорона
показати весь коментар
09.02.2023 21:39 Відповісти
Так ті хто виставляє тут новини,це також ухилянти. В тих же Сирії,Лівії,кордони не були закриті.А тут для всіх закрили.Це явно не по правовому.
показати весь коментар
09.02.2023 21:41 Відповісти
Я нашел новость за 2012 год, что сирийским мужчинам от 18 до 42 лет запретили покидать страну.
показати весь коментар
09.02.2023 22:06 Відповісти
Але ж якось потрапляли в ЄС.Значить потім це скасували,або ще якось.
показати весь коментар
09.02.2023 22:30 Відповісти
Такие же уклонисты, как и у нас. Нашли своих погранцов, которые брали взятки
показати весь коментар
09.02.2023 22:32 Відповісти
Ну так масово виїжджали,мільйони.
показати весь коментар
09.02.2023 22:34 Відповісти
І у нас мільйони виїхали ) на скільки мені відомо, більшість по липовим довідкам про інвалідність
показати весь коментар
09.02.2023 22:37 Відповісти
Переважна більшість діти і жінки виїхало.В нас багато поробили собі інвалідність.Але це вже вважається все законно і до кордонів не мають ніякого відношення.
показати весь коментар
09.02.2023 22:41 Відповісти
Блин, ну сейчас вообще холодно. Плюс я не пойму. Шлях вроде 4К баксов стоил. Зачем так рисковать то.
показати весь коментар
09.02.2023 21:47 Відповісти
показати весь коментар
09.02.2023 21:54 Відповісти
Чому одразу ухилянтів? Може то кандидати на пост президента... Взагалі то лише суд може вирішувати статус правопорушника, та й доки не доведена провина та не винесено вирок людина є невинною і так має бути у цивілізованій державі. Бо коли треба журналісти чомусь не пишуть на кшталт - "видатний крадій та злодій Медведчук був затриман...." або "у олігарха, крадія та душогубця Коломойськиго був проведен обшук"
показати весь коментар
09.02.2023 22:15 Відповісти
Журналісти то пишуть,не просто так.Хтось фінансує,те і пишуть.
показати весь коментар
09.02.2023 22:35 Відповісти
Кто объяснит, какой смысл незаконно пересекать границу? Штампа в загранпаспорте ведь не будет. Будут же вопросы у зарубежных правоохранителей. Или нет? У кого есть опыт?
показати весь коментар
09.02.2023 22:22 Відповісти
Были возле границы в феврале с надувным матрасом наперевес... Подозрительно...🧐
показати весь коментар
09.02.2023 23:22 Відповісти
Проверять не хочется. Но боюсь, что да. Думаю, патруль ездит постоянно. Если кого-то обнаруживают рядом с границей, сразу вяжут. И на выяснение. Докладывают только о таких явных случаях. Если человек без рюкзака, без денег, говорит, что просто гуляет, то отпускают, перед этим вручив повестку в пункт комплектования ))
показати весь коментар
09.02.2023 23:37 Відповісти
От чесно, я не розумію... Як можна б так боятися потрапити в ЗСУ? ( Ще не факт що призовуть) Особисто мені було би соромно людям в очі дивитися, як що би мене затримали за спробу втекти... Хоча я ібанутий , ПТСР і все такое , може це як раз і є норма, втекти як надалі
показати весь коментар
10.02.2023 00:17 Відповісти
Це ж треба бути таким жлобом,щоб замість простого надувного човна,використовувати надувний же матрас.Одержувати таку вигоду-і не вкладатися.Жадібність і підвела.Питання про "не поділився"-в цьому випадку-безтактність...
показати весь коментар
10.02.2023 01:01 Відповісти
От дурні, треба було не на матрасі а в бейбі бокс лізти, перевірений спосіб
показати весь коментар
10.02.2023 07:32 Відповісти
 
 