Львівський оборонний кластер передав Нацполіції 500 дитячих бронежилетів

Розробники зробили жилет максимально зручним для використання під час евакуації дітей: він швидко одягається і знімається, має яскраві кольори і світловідбивні смуги, містить спереду прозору кишеню для інформації.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Дитячі захисні комплекти, кожен з яких складається із шолома і бронежилета, пройшли всі необхідні випробування та отримали відповідну сертифікацію.

"Шолом за рівнем захисту є стандартним військовим, але меншого розміру (розміри S та L). А жилет відповідає стандартам захисту бронежилета 1-го класу. При тому, що комплекти здатні забезпечити достатньо високий рівень захисту (у першу чергу від уламків), вони є ще й дуже легкими, адже виготовлені із надвисокомолекулярного балістичного поліетилену. Розробники також зробили жилет максимально зручним для використання під час евакуації дітей: він швидко одягається і знімається, має яскраві кольори і світловідбивні смуги, містить спереду прозору кишеню для інформації.



Комплекти виготовляються в трьох розмірах для дітей різного віку: 4-6 років, 7-9 років та 10-14 років", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що в розробці дитячого захисного комплекту взяли участь конструктори Харківського Заводу Засобів індивідуального захисту та натівський офіцер Калін Дімітров – один з кращих експертів із військового екіпірування та індивідуальних засобів балістичного захисту, що має понад 20 років досвіду роботи в оснащенні армії та поліції.

Евакуація дітей із зон бойових дій та інших небезпечних районів є одним з пріоритетів діяльності Національної поліції України, а зокрема її спеціалізованого підрозділу - Управління ювенальної превенції. Саме цей підрозділ для успішного виконання своїх завдань звернувся із запитом до Львівського Оборонного кластера (ЛОК).

На виконання цього запиту ЛОК нещодавно передав 500 дитячих захисних комплектів Нацполіції.

"Частина евакуаційних комплектів, виготовлених ЛОКом¸ вже давно активно "працює" на передовій. Зокрема, на Донеччині ще в кінці 2022 р усі спеціальні поліцейські екіпажі підрозділу "Білий Янгол", що займаються евакуацією, були оснащені дитячими захисними комплектами. Започатковане ЛОКом виробництво дитячих евакуаційних комплектів на сьогодні є єдиним в світі серійним виробництвом подібного типу засобів індивідуального захисту. Виробництво дитячих захисних комплектів відбувається за кошти, зібрані як благодійні пожертви. Далі комплекти безкоштовно передаватимуться структурам, які евакуюють дітей", - йдеться в повідомленні.

Кошти на виробництво дитячих евакуаційних комплектів переказали як українці, так і небайдужі іноземці – зі Сполучених Штатів Америки, Канади, Британії, Польщі, Люксембургу, Японії та інших країн світу. Особливу фінансову підтримку надало Посольство України в Японії та персонально посол Сергій Корсунський, а також фонд The Renew Democracy Initiative. До допомоги долучилися також фонди Pomagam.pl і Uniters.

Свій внесок можна зробити на сайті Львівського Оборонного Кластера.

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