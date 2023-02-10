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Україна повернула тіла 61 полеглого захисника

смерть,втрати,тіло

За сприяння Мінреінтеграції й Офісу Уповноваженого зі зниклих безвісти вдалося повернути рідним тіла 61 захисника України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Мінреінтеграції.

"Сьогодні за сприяння Мінреінтеграції й Офісу Уповноваженого зі зниклих безвісти у співпраці з силовими структурами вдалося повернути рідним тіла 61 захисника України.

Передача тіл відбулася відповідно до норм Женевської конвенції та з дотриманням міжнародного гуманітарного права", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що загалом від початку роботи Офісу Уповноваженого вдалося повернути рідним тіла 888 оборонців, які віддали свої життя за майбутнє України.

Також читайте: Україна повернула тіла 42 полеглих захисників

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10.02.2023 12:46 Відповісти
Вічна Пам'ять Героям.
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10.02.2023 12:57 Відповісти
R.I.P. Воїнам!
Героям Слава!
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10.02.2023 13:01 Відповісти
 
 