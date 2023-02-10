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Білорусь (7833) кордон (4633) Польща (8246) пункт пропуску (789)

Білорусь обурилася, що Польща закрила перехід на кордоні

кордон,польща,білорусь,бераставіца

Міністерство закордонних справ Білорусі заявило рішучий протест тимчасовому повіреному у справах Польщі в Білорусі Мартіну Войтяховському. Причина протесту - зупинка роботи руху в пункті пропуску "Бобровники-Берестовиця".

Про це йдеться в заяві МЗС Білорусі, повідомляє Цензор.НЕТ.

Там вказали польському дипломату "на категоричну неприйнятність цього кроку, що загострює і без того вкрай складну ситуацію на білорусько-польському кордоні та порушує права тисяч громадян Білорусі, Польщі та багатьох інших країн".

"Підкреслено контрпродуктивність будь-яких спроб тиску на Білорусь", - заявляють в міністерстві закордонних справ Білорусі.

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Зазначається, що польське керівництво навмисно "завдає істотної шкоди як великим економічним операторам, так і дрібному бізнесу", європейським компаніям та громадянам, насамперед польським.

"Білоруська ж сторона залишає за собою право вжити адекватних заходів реагування і завжди відкрита для конструктивного і взаємоповажного діалогу в інтересах громадян Білорусі та Польщі", - додають у білоруському міністерстві.

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Напередодні Польща заявила, що закриє ключовий пункт пропуску на кордоні з Білоруссю в Бобровниках з міркувань безпеки.

Державний прикордонний комітет Білорусі назвав рішення Польщі закрити пункт пропуску між двома країнами як "катастрофічне", заявивши, що це може призвести до колапсу з обох боків кордону.

Прем’єр Польщі своєю чергою допустив подальше закриття кордону з Білоруссю.

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Топ коментарі
+41
сподіваюся поляки на цьому не зупиняться, й забетонують кордон з ********** повністю.
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10.02.2023 15:34
+33
Забули у ********** спитати де і коли зачиняти свій кордон. А нігерів хто нагнав з кацапами на кордон з Польщею?
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10.02.2023 15:37
+24
**@нутые бульбаши. А зачем вам в Польшу? Унитазы и жопы мыть фошистам или как вы там говорили? Сами визжали что Польша хотела напасть и отобрать вашу бульбу. Вот теперь сидите в клетке.
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10.02.2023 15:39
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сподіваюся поляки на цьому не зупиняться, й забетонують кордон з ********** повністю.
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10.02.2023 15:34 Відповісти
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10.02.2023 16:46 Відповісти
Забули у ********** спитати де і коли зачиняти свій кордон. А нігерів хто нагнав з кацапами на кордон з Польщею?
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10.02.2023 15:37 Відповісти
Видно везли несколько фур полных сигарет (без акцизов и всего, чистая прибыль кошелькам лукашенко), теперь везут назад. Так и надо делать, для лукашенко потерять сотню миллионов долларов частной прибыли куда чувствительнее, чем для всего ЕС потерять столько же. Закрыть все наглухо, лишить возможности получать валюту, переводы и остальное тоже обрубить целиком. Не будет валюты, не будет и многого из необходимых вещей для удержания власти. Если кацапы на крючок подсадят, то так даже лучше, пускай там будет нестабильность и разборки друг с другом, не будут больше миги поднимать в воздух, топлива не будет, когда НПЗ не сможет купить импортный насос за валюту.
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10.02.2023 15:38 Відповісти
правильно писати, Білорусія.
адже дивлячись на герб та прапор. ніякої "Білорусі" не існує.
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10.02.2023 15:39 Відповісти
Білоросія.
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10.02.2023 15:47 Відповісти
**********
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10.02.2023 15:59 Відповісти
Їблорусія
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10.02.2023 16:10 Відповісти
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10.02.2023 16:17 Відповісти
Правильно писать "Белорусская губерния россии"
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10.02.2023 16:40 Відповісти
**@нутые бульбаши. А зачем вам в Польшу? Унитазы и жопы мыть фошистам или как вы там говорили? Сами визжали что Польша хотела напасть и отобрать вашу бульбу. Вот теперь сидите в клетке.
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10.02.2023 15:39 Відповісти
А бульбу кто чистить будет?
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10.02.2023 16:05 Відповісти
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10.02.2023 16:18 Відповісти
Закрити кордон для бацька треба було ще 24 лютого 2022р.
Нехай сосе палець , а то вже і чорну з червоною ікрою він вирощує, і банани в нього ростуть.
ХЄР тобі бацька!
Іди до путлєра, собака продажна.
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10.02.2023 15:40 Відповісти
«Білоруська ж сторона залишає за собою право вжити адекватних заходів» - гггк)))
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10.02.2023 15:40 Відповісти
Завезуть і кинуть біля кордону 137 еритрейців з садовими секаторами
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10.02.2023 16:13 Відповісти
Кому цікава думка свинорилих пожирачів картопляних лушпайок,- ржунімагу з чипсоголових... а взагалі, що забули кремлівські підсвинки в загниваючій гейропі 🤔🧐😁😝😝😝😝😝😜🤪
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10.02.2023 15:40 Відповісти
Там все zомбари обиженок с себя корчат, что народы не дали ходу их фашистской банде встать с кален.
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10.02.2023 15:41 Відповісти
Підсвинковий вереск сприяє релаксу.
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10.02.2023 15:42 Відповісти
діалогу, да! Але не з тобою, тарган паскудний.
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10.02.2023 15:42 Відповісти
І правильно. Багато дуже кацапських ідерасів в ЄС. Потрібно обмежувати. Хай там самі зі своїми скрепляться по саме фе.
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10.02.2023 15:44 Відповісти
батька, заспівай разом з примаханою лалітою пісню "Я абіділась.." )))
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10.02.2023 15:45 Відповісти
це ще Польща дуже м'яко відповіла за те, що схопили польського громадянина, який нічого не порушив, і засудили на 12 чи 15 років,
треба й останні 2 переходи, що ще залишаються доступними для перетину кордону, закрити також
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10.02.2023 15:46 Відповісти
Мені це подобається - рішучий протест Нє-нє, протестуйте, і рішучіше, рішучіше, суки
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10.02.2023 15:47 Відповісти
Курва. Но і як тепер жити? Білорусь на нас образилась...
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10.02.2023 15:48 Відповісти
Вовки обурилися, що вівці закрили двері в кошару.
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10.02.2023 15:51 Відповісти
главное чтоб не открывали больше
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10.02.2023 15:56 Відповісти
Треба ще рівчак з крокодилами. Тоді точно бульборуси перестануть постачати "свої" морепродукти на московію
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10.02.2023 15:57 Відповісти
Що за вереск і якого ХЄРА ********* і тупорилий "бацька" хочуть від прогнившого капітілістичного ЄВРОСОЮЗУ котрий воює з ними та підоросією на боці НАТО та УКРАЇНИ...!!!
*********** лайно і совдепівський щербпотреб рукожопих, нікому непотрібне в ЗАГНИВАЮЧОМУ ЄВРОСОЮЗІ країн блоку НАТО...!!!

Польща має повне право після міграційних падлючих провокацій на кордоні з африканськими мігрантами котрих літаками доправляли в ********** для дестабілізації Польського кордону, здичавілим натовпом мігрантів, повністю закрити усі пограничні і митні переходи з *********** так, як вона це зробила у калінінградській області з підоросією...!!!

Нєхєр шастать ************ лайну в загнивший ЄВРОСОЮЗ...!!!
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10.02.2023 16:03 Відповісти
Між лукашенківською Білорусю, ерфією та ЄС, нормальним світом повинна бути СТІНА від проникнення зарази в цивілізований світ. А то отруюють ще гірше "новачка"
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10.02.2023 16:04 Відповісти
Хавка закінчується? Надіялись, що громадяни "човниками" попрацюють і що треба - завезуть? А фіг їм по вусатій морді! 😊
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10.02.2023 16:10 Відповісти
..ну нехай бульбафюрер "сєйчас покажет на картє" де він хотів би переходити кордон, та хоча б на тракторі , с.ки двуличні
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10.02.2023 16:14 Відповісти
Легко вітбулися,от якби Брест.
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10.02.2023 16:26 Відповісти
Усю рашобелосрань депортувати з усіх країн світу назад до дому, нехай облизують своїх царьків...
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10.02.2023 16:31 Відповісти
Бульбаноїди таки вкрай брехливі і нахабні! і на укрресурсах періодично з"являються т.з. свядомиє бяларуси і,як під копірку,починають скулити: ми за Україну, у нас діктатура,нас б"ют і деруть,як сидорових кіз,Україна нас нє падтримлівала в 2020. ви нє разумєєтє нашей сітуациі тощо...я так розчарувався в цих гнилих і брехливих вчорашніх братушках...
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10.02.2023 16:33 Відповісти
Правильно! І на воротях написать "Обережно! Небезпечні дикі тварини! Близько до огорожі не підходить З рук не годувать!"
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10.02.2023 16:39 Відповісти
Ви порушуєте права білорусів-кричить Бацька. Щось мені незрозуміло. Тобто, якщо я когось не пускаю в свою хату то порушую його права?
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10.02.2023 16:44 Відповісти
Пусть привыкают к новому "железному занавесу".СССР-2 в составе рашки и ее присоски-белорашки
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10.02.2023 16:46 Відповісти
Білорусь обурилася
******
Прочитав відразу, як "Білорусь обкурилася..."
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10.02.2023 16:54 Відповісти
Які обурливі білоруси, як танки, ракети, літаки та біженці з Афганістану так це нормально, в коли їм український солдат пальчиком помахав і поляки кордон закрили, то обурюються. Садіть картоплю, вам репарації ще два століття виплачувати.
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10.02.2023 16:56 Відповісти
в тому то і справа...--репарації---..ця курва Ціхановська якраз і бігає по Европі вдаючи"ми жєртви лукашенсковского рєжима".добиваються щоб не виплачувати репарації.А у нас у ВР так само грають на руку оцим"опозиціонерам",
хоча, якшо запитати білорусів і тих опозиціоністів ,приперти до стінки,то вони в цілому не проти расєї,і обслуговують з радістю расейське військо на своїй території...і ніяких саботажів не чути,а працюють на кремль.
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10.02.2023 17:06 Відповісти
Отличная новость !!Надо закрыть этого каптопляного гандона в коробку,чтобы он имел выход только на Россию!! И тогда ему прийдёт капец!!!
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10.02.2023 17:35 Відповісти
А права білоруських громадян не порушені захопленням влади самозваним президентом?
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10.02.2023 17:48 Відповісти
 
 