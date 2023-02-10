Білорусь обурилася, що Польща закрила перехід на кордоні

Міністерство закордонних справ Білорусі заявило рішучий протест тимчасовому повіреному у справах Польщі в Білорусі Мартіну Войтяховському. Причина протесту - зупинка роботи руху в пункті пропуску "Бобровники-Берестовиця".

Про це йдеться в заяві МЗС Білорусі, повідомляє Цензор.НЕТ.

Там вказали польському дипломату "на категоричну неприйнятність цього кроку, що загострює і без того вкрай складну ситуацію на білорусько-польському кордоні та порушує права тисяч громадян Білорусі, Польщі та багатьох інших країн".

"Підкреслено контрпродуктивність будь-яких спроб тиску на Білорусь", - заявляють в міністерстві закордонних справ Білорусі.

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Зазначається, що польське керівництво навмисно "завдає істотної шкоди як великим економічним операторам, так і дрібному бізнесу", європейським компаніям та громадянам, насамперед польським.

"Білоруська ж сторона залишає за собою право вжити адекватних заходів реагування і завжди відкрита для конструктивного і взаємоповажного діалогу в інтересах громадян Білорусі та Польщі", - додають у білоруському міністерстві.

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Напередодні Польща заявила, що закриє ключовий пункт пропуску на кордоні з Білоруссю в Бобровниках з міркувань безпеки.

Державний прикордонний комітет Білорусі назвав рішення Польщі закрити пункт пропуску між двома країнами як "катастрофічне", заявивши, що це може призвести до колапсу з обох боків кордону.

Прем’єр Польщі своєю чергою допустив подальше закриття кордону з Білоруссю.