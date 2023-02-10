Білорусь обурилася, що Польща закрила перехід на кордоні
Міністерство закордонних справ Білорусі заявило рішучий протест тимчасовому повіреному у справах Польщі в Білорусі Мартіну Войтяховському. Причина протесту - зупинка роботи руху в пункті пропуску "Бобровники-Берестовиця".
Про це йдеться в заяві МЗС Білорусі, повідомляє Цензор.НЕТ.
Там вказали польському дипломату "на категоричну неприйнятність цього кроку, що загострює і без того вкрай складну ситуацію на білорусько-польському кордоні та порушує права тисяч громадян Білорусі, Польщі та багатьох інших країн".
"Підкреслено контрпродуктивність будь-яких спроб тиску на Білорусь", - заявляють в міністерстві закордонних справ Білорусі.
Зазначається, що польське керівництво навмисно "завдає істотної шкоди як великим економічним операторам, так і дрібному бізнесу", європейським компаніям та громадянам, насамперед польським.
"Білоруська ж сторона залишає за собою право вжити адекватних заходів реагування і завжди відкрита для конструктивного і взаємоповажного діалогу в інтересах громадян Білорусі та Польщі", - додають у білоруському міністерстві.
Напередодні Польща заявила, що закриє ключовий пункт пропуску на кордоні з Білоруссю в Бобровниках з міркувань безпеки.
Державний прикордонний комітет Білорусі назвав рішення Польщі закрити пункт пропуску між двома країнами як "катастрофічне", заявивши, що це може призвести до колапсу з обох боків кордону.
Прем’єр Польщі своєю чергою допустив подальше закриття кордону з Білоруссю.
Будь ласка, зачекайте...
адже дивлячись на герб та прапор. ніякої "Білорусі" не існує.
Нехай сосе палець , а то вже і чорну з червоною ікрою він вирощує, і банани в нього ростуть.
ХЄР тобі бацька!
Іди до путлєра, собака продажна.
треба й останні 2 переходи, що ще залишаються доступними для перетину кордону, закрити також
*********** лайно і совдепівський щербпотреб рукожопих, нікому непотрібне в ЗАГНИВАЮЧОМУ ЄВРОСОЮЗІ країн блоку НАТО...!!!
Польща має повне право після міграційних падлючих провокацій на кордоні з африканськими мігрантами котрих літаками доправляли в ********** для дестабілізації Польського кордону, здичавілим натовпом мігрантів, повністю закрити усі пограничні і митні переходи з *********** так, як вона це зробила у калінінградській області з підоросією...!!!
Нєхєр шастать ************ лайну в загнивший ЄВРОСОЮЗ...!!!
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Прочитав відразу, як "Білорусь обкурилася..."
хоча, якшо запитати білорусів і тих опозиціоністів ,приперти до стінки,то вони в цілому не проти расєї,і обслуговують з радістю расейське військо на своїй території...і ніяких саботажів не чути,а працюють на кремль.