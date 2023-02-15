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путін (23323) розвідка (3804)

Українська розвідка співпрацює з людьми з близького оточення Путіна, - ГУР

путін

Головне управління розвідки Міністерства оборони України співпрацює з людьми з близького оточення російського президента Володимира Путіна.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УП, про це розповів представник ГУР МОУ Андрій Черняк в інтерв'ю грецькому виданню "Iefimerida".

"На війні ми використовуємо всі засоби, дозволені законом. Ми знайшли механізми співпраці навіть з людьми, які є дуже близькими до Путіна. Ці люди поза всякими підозрами, вони відомі як прихильники "великої Росії"", - йдеться в повідомленні.

Черняк розповів, що не багато російських високопосадовців співпрацюють з ГУР через дружні почуття до України. Водночас, за його словами, в оточенні Путіна є доволі багато людей, які не підтримують поточну політику РФ щодо України, зокрема повномасштабну війну.

"Усі вони роблять це заради власної вигоди – це в їхніх інтересах. Хтось, щоб урятувати своє життя. Хтось тому, що втрачає гроші. Після вторгнення в Україну низка людей почали дуже швидко втрачати гроші та вплив. Їм це не подобається", – пояснив він.

Представник ГУР вважає, наразі ці люди не готові до будь-яких переворотів у РФ, але "якщо він (Путін, – Ред.) втратить владу, вони його знищать".

Також читайте: Путін почав пересуватися бронепоїздом через страх бути ліквідованим, - ЗМІ

Автор: 
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Топ коментарі
+45
В нас не ГУР, а бюро для довідок чи збіговисько самозакоханих блогерів. Подібну інформацію може розповсюджувати або останній кретин, або ворог. Дуже хочеться помилятися і вірити, що це продумане ІПСО з нашої сторони.
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15.02.2023 06:51
+29
в Украине есть разведка? или это словоблудно-поносные войска? вывод один - не работает разведка ни с кем из ближайшего окружения.... если бы работали, то молчали бы как рыба об лед... все ведь очень просто - если боевые подразделения работают на поле боя - значит они успешно делают свое дело... но сразу возникает вопрос - какой ыдыйот из разведки бросил ССО на штурм Змеиного, какой урод толстожёпо-толстопузый использует разведку в качестве помощи пехоты на поле боя... хотя раз дали выступить черняку, а не сам лично булдаков-гогилашвили речь задвинул, значит шли по пути - есть ложь... а наглую ложь воспримут проще... ПОЗОР ПОНОСНО_ПРОНОСНЫМ!
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15.02.2023 06:46
+28
Дурниці все - від публічного визнання "розвідників" про їх агентурні контакти на самому вершині Росії до ідіотської фрази наприкінці - "ці люди не готові до будь-яких переворотів у РФ, але "якщо він (Путін, - Ред.) втратить владу, вони його знищать".
Якщо розвідник відкрито говорить про те, де і хто зливає йому інформацію, то цьому розвіднику треба дати автомат у зуби і послати на фронт рядовим. На більше не здатний. І то пильно стежити, щоб зайвого не балакав язиком.
А щодо наведеної фрази, то вбивати диктатора, який владу втратив, багато розуму та сміливості не треба. Ти його зараз убий, коли він при владі.
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15.02.2023 06:53
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15.02.2023 06:45 Відповісти
Це найімовірніше вкид, тобто цілеспрямована дезінформація. Невідомо, чи буде з неї якась користь для нас, але сподіваюсь, що шкоди не буде.
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15.02.2023 09:41 Відповісти
в Украине есть разведка? или это словоблудно-поносные войска? вывод один - не работает разведка ни с кем из ближайшего окружения.... если бы работали, то молчали бы как рыба об лед... все ведь очень просто - если боевые подразделения работают на поле боя - значит они успешно делают свое дело... но сразу возникает вопрос - какой ыдыйот из разведки бросил ССО на штурм Змеиного, какой урод толстожёпо-толстопузый использует разведку в качестве помощи пехоты на поле боя... хотя раз дали выступить черняку, а не сам лично булдаков-гогилашвили речь задвинул, значит шли по пути - есть ложь... а наглую ложь воспримут проще... ПОЗОР ПОНОСНО_ПРОНОСНЫМ!
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15.02.2023 06:46 Відповісти
toxic
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15.02.2023 07:15 Відповісти
Працюють і говорити про це треба, нехай фюрер з підозри передавать всіх своїх підфюрерів в орді
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15.02.2023 07:19 Відповісти
У гогашвілі, друга будана, корєш валуєв. Так шо це правда і не брехня. Сам дєрьмак може підтвердити, він в курсі.
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15.02.2023 07:28 Відповісти
да вони пожартували, шо ти так розтурбувався. ти про дезу чув колись. щас путін почує та теж почне ссати кип'ятком. визове до себе сечіна. сечін? а це як перекладається? пісюшкін
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15.02.2023 08:12 Відповісти
Мочовий або мочовик.
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15.02.2023 09:36 Відповісти
міхур
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15.02.2023 12:29 Відповісти
"пісюшкін" спасибо за поднятие настроения!
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15.02.2023 10:53 Відповісти
Один карлик нагнул целую страну и думает, что влиятельные люди будут на это покорно смотреть.
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15.02.2023 06:46 Відповісти
В нас не ГУР, а бюро для довідок чи збіговисько самозакоханих блогерів. Подібну інформацію може розповсюджувати або останній кретин, або ворог. Дуже хочеться помилятися і вірити, що це продумане ІПСО з нашої сторони.
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15.02.2023 06:51 Відповісти
Мовчить Моссад, мовчить MI6, мовчить CIA, мовчать розвідки навіть країн третього світу, бо тиша - запорука їхнього успіху! І це аксіома! Тільки гур-чмо бодунова-гогілашвілі має свого речника (речника розвідки,Карл!!!), розповсюджену мережу блогерів та пи@дливого очільника, який не вилазить з гівномарахвону та усіляких інтернет-каналів!

Хтось, доречі, знає в обличчя та по імені керівників Моссаду, панове?..
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15.02.2023 08:26 Відповісти
у нас "Квартал 95" що ГУР, що МО з яйцями в кілограмах, що РНБО Данілова з підрахунком кацапських ракет. Чи ви вже забули???
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15.02.2023 08:52 Відповісти
А на самісінькому верху цієї піраміди з гівна і палок - Ставка (СТВКА, БЛ@ДЬ!!!) верховного ВЕРХОВНОГО, БЛ@ДЬ!!!) гівнокомандувача, найвеличнішого янелоха боневтіка оманського!
Ї@ане 95-те шапіто!!!
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15.02.2023 09:00 Відповісти
Це шоб у ***** в бункері засуєтілісь на тьєму хто ж співпрацює з баньдьєравцамі
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15.02.2023 09:40 Відповісти
правильніше кваліфікувати-- банд дерьмаков цами
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15.02.2023 11:03 Відповісти
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15.02.2023 11:07 Відповісти
Дурниці все - від публічного визнання "розвідників" про їх агентурні контакти на самому вершині Росії до ідіотської фрази наприкінці - "ці люди не готові до будь-яких переворотів у РФ, але "якщо він (Путін, - Ред.) втратить владу, вони його знищать".
Якщо розвідник відкрито говорить про те, де і хто зливає йому інформацію, то цьому розвіднику треба дати автомат у зуби і послати на фронт рядовим. На більше не здатний. І то пильно стежити, щоб зайвого не балакав язиком.
А щодо наведеної фрази, то вбивати диктатора, який владу втратив, багато розуму та сміливості не треба. Ти його зараз убий, коли він при владі.
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15.02.2023 06:53 Відповісти
ta vsi vje davno znaut' sho v otocheni putina e stukachi, i chym bil'she zlyvaut' infu, ty bil'she krychat' pro Vyalichie... a yak po vashomu USA znaly sho kacapy tochno napadut'? Moje i Medvedev stukach, on yak rozpynaet'sya
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15.02.2023 07:06 Відповісти
Путін особисто завербований будановим у далекому 1997 році. Мольфари не дадуть збрехати.
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15.02.2023 06:56 Відповісти
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15.02.2023 07:11 Відповісти
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15.02.2023 08:15 Відповісти
Так-так, за допомогою гогілашвілі, який в свою чергу завербував валуєва!😉
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15.02.2023 08:34 Відповісти
Вкид -- шоб в рашці наверху пішов розброд і шатаніє .
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15.02.2023 07:00 Відповісти
a sho v c'omu poganogo? vy proty Ukrainy?
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15.02.2023 07:07 Відповісти
Я за .
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15.02.2023 07:14 Відповісти
Якби це сказали американці чи британці - я-б повірив А тут тільки гірко посміхнуться можна І виматюкаться!
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15.02.2023 08:08 Відповісти
Ну - вони теж давали нам 3 дні -- через шо і тяжку зброю не хотіли давати -- всерівно рашці попаде . Джавеліни -- шоб ми партизанили десь в Карпатах .
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15.02.2023 08:18 Відповісти
Вибачте, але здається що в переважній більшості випадків, коли буданов і будановці відкривають роти, вони роблять це, щоб не користуватися зубною пастою (як кажуть в народі,щоб у роті не воняло)! Безглузда брехня та примітивний самопіар, це все, що вони виробляють своїм голосовим апаратом!
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15.02.2023 08:42 Відповісти
Оце новина ))) От тільки в який бік? В нас колись і міністр оборони був з російським громадянством, СБУ здавало Крим та Лугандон, і??? Хоч хтось сидить?
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15.02.2023 07:00 Відповісти
Про абрамовича ми зрозуміли 😁
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15.02.2023 07:01 Відповісти
Криси чекають підходящого моменту з'їсти свого псевдокороля, на росоотсосії з давніх давен усі зміни влади супроводжувались підставами, вбивствами. А козлів відпущення зазвичай в розхід. З генсеків совдеповських більш менш мирно пішов Черненко а так:
Леніна труїли за вказівкою джугашвілі

Джугашвілі(отруїли) вбили через зговір Хрущова з його оточенням.
Брежнев наче помер і сам, проте його закрутили грошима автомобілями і жінками так що часу на керівництво не вистачало

Хрущова усунули через зговір, проте не убили через високу популярність серед народів ссср.
Андропова полікували в лікарні так що він коні двинув., плямистим скористалися просто й викинули на смітник разом з союзом....
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15.02.2023 07:02 Відповісти
ГУР МО хворе на нетримання сечі.
Тримати язика за зубами - це не про них.
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15.02.2023 07:05 Відповісти
Вщипніть мене(
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15.02.2023 07:10 Відповісти
Вірю, Чонгар розмінували, з боку Білораші військові частини розформували напередодні вторгнення, самого вторгнення наглухо НЕ бачили до моменту поки на Оболонь перші терористи не прорвались....
Розвідка (Буданов) 100 % співпрацює з ****** і Ко.
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15.02.2023 07:11 Відповісти
100 відсотків%. Це ще питання, хто з ким працює
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15.02.2023 08:03 Відповісти
100 процентно за цю співпрацю ще прийдеться відповідати
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15.02.2023 08:19 Відповісти
Ну ось! Він ляпнув і пішов, а у ліліпутіна знов загострення, знову паранойя. Знову тисячу холуїв міняй, другий раз за рік між іншим
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15.02.2023 07:15 Відповісти
Так співпрацюють.
Головне хто більше зливає,вони нам чи ми їм?🤔
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15.02.2023 07:19 Відповісти
Тільки придурок буде про це розповідати або придурок про це *******. Так розвідка не робиться.
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15.02.2023 07:25 Відповісти
Швидше люди з оточення ***** співпрацюють з українськими високопосадовцями...
І взагалі нормальні люди про таке мовчать.
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15.02.2023 07:51 Відповісти
У ********* світі основа співпраці розвідок - економічна, за поодиноким виключенням - компромат. Ну і ? Яким це дивним чином можна вербонути мільярдера, коли в кармані 17 грн.? А за компру годі говорити
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15.02.2023 07:53 Відповісти
Зробити йому мільярдні збитки за допомогою санкцій, поспілкуватися з його родиною за кордоном, конфіскувати грошові активи в іноземних банках, а також яхти нерухомість автомобілі, предмети мистецтва та інше майно та передати Україні(в доповнення до 17 грн), зробити невїздним його та його близьких з оточенням чим закрити доступ до якісної медецини та відпочинку а також навчання! І це такі лайтові варіанти.........
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15.02.2023 08:08 Відповісти
ну....це теорія, а в реальності з такими консервами, як у нас - можемо тільки за Абрамовича мазу потягти
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15.02.2023 08:13 Відповісти
Добра, та теорія що вже стільки часу понад ефективно працює!!!
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15.02.2023 08:20 Відповісти
Хлопці що за натяки, прізвища в студію!
Хоча оце "співпрацюємо" якось насторожує...
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15.02.2023 07:56 Відповісти
Здається наші ГУР завербовані коцапами. І вже давно.
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15.02.2023 09:40 Відповісти
ІНАКШЕ ТАКА СПІВПРАЦЯ НАЗИВАЄТЬСЯ ЗРАДОЮ.
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15.02.2023 08:13 Відповісти
Мабуть з Мєдвєдєвим і Пригожиним або з Валькою-стакан. Ще б сказали що і пуйло їх агент, якийсь із двійників.
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15.02.2023 08:16 Відповісти
пока они перегрызут себя как пауки в банке, в поисках крота, кто третий будет реально заниматься тем что нужно.
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15.02.2023 08:19 Відповісти
"Українська розвідка співпрацює з людьми з близького оточення Путіна".
Звучить якось неоднозначно!
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15.02.2023 08:31 Відповісти
Краще б контррозвідка займалася оточенням нашого. І не тільки оточенням...
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15.02.2023 08:33 Відповісти
Було б це правдою, про це б не писали
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15.02.2023 08:37 Відповісти
Цікаво, а за яких умов він втратить владу? Коли удобрить в українській землі більше 5 млн чи 10 млн росіян? Всі вони там взаємопов'язані. Всі з держкорита жеруть і ненажеруться. А всі, які нижчі від влади, то розхідний матеріал.
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15.02.2023 08:57 Відповісти
Чому тоді Шишкін ще живий?
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15.02.2023 09:03 Відповісти
Якщо тут не прогон - то давайте, вгадаю одного з них: Гогіашвілі
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15.02.2023 09:07 Відповісти
Олександр Гогілашвілі: сімейні зв'язки і «Квартал-95»

Дружина Олександра Гогілашвілі - Марія Левченко. Вона є багаторічною помічницею Володимира Зеленського ще з часів його роботи у «Кварталі». У перші місяці каденції президента Зеленського, робоче місце його «помічниці Маші» було розташоване безпосередньо у кабінеті президента, про що він сам https://www.youtube.com/watch?v=9M_FWdSRwLg&t=169s розповів журналістам під час спільної зустрічі.

Восени 2019 року Радіо Свобода зверталося до Марії Левченко із запитанням стосовно того, як офіційно називається її посада в офісі президента, але Левченко не відповіла. Можна припустити, що в штат офісу президента Леквченко не оформлена, оскільки у відкритому доступі немає її декларації про доходи.

Натомість, у щорічній декларації Олександра Гогілашвілі, вказано, що протягом 2020 року його дружина отримувала заробітну плату за основним місцем роботи - «Студія Квартал 95».

За даними журналіста Юрія Бутусова, Марія Левченко, не маючи права на доступ до держтаємниці, була присутня 24 липня 2020 року на нараді в кабінеті Володимира Зеленського, що стосувалася операції із затримання «вагнерівців».
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15.02.2023 09:24 Відповісти
А ось ще з кубла "любітєлєй русскага міра":

"Кирило Буданов - той, що очільник Головного управління розвідки Міністерства оборони України. Знову став відомим і медійним і цього разу не через історію з імовірним зливом спецоперації із затриманням "вагнерівців", не через імовірне повномасштабне вторгнення російських військ в Україну, а через те, що жив в одному приватному будинку у Хотові під Києвом разом із горезвісним і токсичним ексзаступником міністра внутрішніх справ, громадянином Російської Федерації Олександром Гогілашвілі і помічницею Володимира Зеленського - Марією Левченко. Журналісти розслідувані покопирсалися у соціальних мережах цих персонажів, познаходили їхні спільні фото, встановили їхній зв'язок із "королем валютних конвертів "Стрелковським", - зазначив Ковальов.

"Але тепер до головного. Якщо ви зайдете на сторінку дружини Кирила Буданова - Маріанни, один з постів про свято Покрови. Маріанна сфотографована на фоні храму на честь Ікони Божої Матері "Живоносне Джерело" у так званому Покровському чоловічому монастирі "Голосіївська пустинь" Російської православної церкви в Україні", - зазначив журналіст.

Він назвав монастир "страшним і мегаватним".

"Поза очі в МП його називають "молдованская лавра" через те, що намісник монастиря так званий "єпископ Ісакій" насправді - Фьодор Філіповіч Андроннік - за походженням молдаванин і перетягнув до монастиря дуже багато своїх земляків. Монастир, імовірно, був відбудований за кошти бандитського общака "Дєда Кісєля". До речі після загибелі Володимира Кисіля поховали у Голосіївському монастирі", - наголосив Ковальов.

За його словами, монастир став відомим у зв'язку з тим, що "Ісакій" Андроннік переховував тут терориста так званої "ДНР" бразильця з угорськими коренями Рафаеля Лусваргі, який обіцяв "дійти до Києва і закінчити війну".

"Я вже мовчу про те, що насельники монастиря служили, а, можливо, і служать молебні "за побєду рускага оружия". Як бачимо, московське мракобєсіє помножине на російсько-путінський шовінізм", - зауважив Андрій Ковальов.

"Маріанна Буданова не випадково сфотографувалася на фоні храму "Голосіївської пустині", мої джерела повідомили, що родина Буданових ******** цей монастир Російської православної церкви в Україні. Звісно, уважний читач вкотре напише мені у коментарях, що це все приватна справа, де молитися і кому - куди ходити. Але нагадаю, що голова СБУ Баканов зізнався, що він парафіянин "Введенського монастиря" у Києві РПЦ в Україні, Буданови - парафіяни "Голосіївської пустині" РПЦ в Україні. Так і живемо. А ви шукайте кротів… і чекайте на повномасштабний наступ Путіна. Для чого? Путін вже тут", - підсумував Ковальов.

Нагадаємо, начальник ГУР Кирило https://novynarnia.com/2021/12/16/budanov-prokomentuvav-svoye-prozhyvannya-z-gogilashvili/ Буданов підтвердив, що мешкає в одному будинку з скандальним ексзаступником міністра внутрішніх справ Олександром Гогілашвілі і знає власника, який причетний до відмивання грошей.
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15.02.2023 09:31 Відповісти
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15.02.2023 09:11 Відповісти
А почему в объявлении не указаны точные данные о перемещениях - куда, сколько и когда?
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15.02.2023 12:55 Відповісти
ГУР при Пороху, та ГУР при Зелі, зовсім різні, чому так
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15.02.2023 09:12 Відповісти
І Єрмак спіпрацює ! А яка користь Україні від цього ?
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15.02.2023 09:19 Відповісти
Не здивуюсь, якщо завтра воно скаже, що путін особисто завербований Будановим )))
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15.02.2023 09:21 Відповісти
Вообще капец. Они ещё пусть поименно назовут кто это. Но с другой стороны это может ИПСО для кацапов.
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15.02.2023 09:23 Відповісти
А фамилии где?
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15.02.2023 09:23 Відповісти
Чекаємо довідки від Буданова про склад "доброзичливців"
Арестович! Озвуч довідку
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15.02.2023 09:29 Відповісти
Госдеп Хохланда
@hohland_gosdep
·
29 хв
Вибачте, а що це за ніжнародний Піар Військової розвідки?
У всіх країнах це дуже закрита організація, про діяльність якої дізнаються через мінімум 50 років, а у нас її співробітники роздають інтерв'ю на право і наліво, як якісь клубні пацані з ганджем?
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15.02.2023 09:52 Відповісти
Представляю себе, он и подобные будут петь врагу, если их возьмут в плен!
Гигабайтов памяти для записи не хватит.
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15.02.2023 10:17 Відповісти
...про це розповів представник ГУР МОУ Андрій Черняк...
----------------------------------------------------------------------
И пытать не надо было. Сам рассказал.
Удивительно, что фамилии еще не назвал.
Теперь за ним со стороны ГУР московии будет охота, чтобы вытрясти из него фамилии.
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15.02.2023 10:20 Відповісти
Так ми знаємо - єрмак, татаров, смірнов, червоненко, вбитий кірєєв, екс заступник міністра МВС гогігашвілі, екс заступник міністра МВС ківа, депутати ВР України деркач, дубінський, бойко,рабінович,шевченко, шуфрич, льовочкін та інші.
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15.02.2023 10:37 Відповісти
"якщо він (Путін, - Ред.) втратить владу, вони його знищать" Джерело:
Если он (Путин) умрёт, они его убьют
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15.02.2023 10:38 Відповісти
Буданов запустив 2 частину серіалу Денис Кірєєв - суперагент ГУР
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15.02.2023 14:21 Відповісти
 
 