Українська розвідка співпрацює з людьми з близького оточення Путіна, - ГУР
Головне управління розвідки Міністерства оборони України співпрацює з людьми з близького оточення російського президента Володимира Путіна.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УП, про це розповів представник ГУР МОУ Андрій Черняк в інтерв'ю грецькому виданню "Iefimerida".
"На війні ми використовуємо всі засоби, дозволені законом. Ми знайшли механізми співпраці навіть з людьми, які є дуже близькими до Путіна. Ці люди поза всякими підозрами, вони відомі як прихильники "великої Росії"", - йдеться в повідомленні.
Черняк розповів, що не багато російських високопосадовців співпрацюють з ГУР через дружні почуття до України. Водночас, за його словами, в оточенні Путіна є доволі багато людей, які не підтримують поточну політику РФ щодо України, зокрема повномасштабну війну.
"Усі вони роблять це заради власної вигоди – це в їхніх інтересах. Хтось, щоб урятувати своє життя. Хтось тому, що втрачає гроші. Після вторгнення в Україну низка людей почали дуже швидко втрачати гроші та вплив. Їм це не подобається", – пояснив він.
Представник ГУР вважає, наразі ці люди не готові до будь-яких переворотів у РФ, але "якщо він (Путін, – Ред.) втратить владу, вони його знищать".
Будь ласка, зачекайте...
шо ти так розтурбувався.ти про дезу чув колись. щас путін почує та теж почне ссати кип'ятком. визове до себе сечіна. сечін? а це як перекладається? пісюшкін
Хтось, доречі, знає в обличчя та по імені керівників Моссаду, панове?..
Ї@ане 95-те шапіто!!!
Якщо розвідник відкрито говорить про те, де і хто зливає йому інформацію, то цьому розвіднику треба дати автомат у зуби і послати на фронт рядовим. На більше не здатний. І то пильно стежити, щоб зайвого не балакав язиком.
А щодо наведеної фрази, то вбивати диктатора, який владу втратив, багато розуму та сміливості не треба. Ти його зараз убий, коли він при владі.
Леніна труїли за вказівкою джугашвілі
Джугашвілі(отруїли) вбили через зговір Хрущова з його оточенням.
Брежнев наче помер і сам, проте його закрутили грошима автомобілями і жінками так що часу на керівництво не вистачало
Хрущова усунули через зговір, проте не убили через високу популярність серед народів ссср.
Андропова полікували в лікарні так що він коні двинув., плямистим скористалися просто й викинули на смітник разом з союзом....
Тримати язика за зубами - це не про них.
Розвідка (Буданов) 100 % співпрацює з ****** і Ко.
Головне хто більше зливає,вони нам чи ми їм?🤔
І взагалі нормальні люди про таке мовчать.
Хоча оце "співпрацюємо" якось насторожує...
Звучить якось неоднозначно!
Дружина Олександра Гогілашвілі - Марія Левченко. Вона є багаторічною помічницею Володимира Зеленського ще з часів його роботи у «Кварталі». У перші місяці каденції президента Зеленського, робоче місце його «помічниці Маші» було розташоване безпосередньо у кабінеті президента, про що він сам https://www.youtube.com/watch?v=9M_FWdSRwLg&t=169s розповів журналістам під час спільної зустрічі.
Восени 2019 року Радіо Свобода зверталося до Марії Левченко із запитанням стосовно того, як офіційно називається її посада в офісі президента, але Левченко не відповіла. Можна припустити, що в штат офісу президента Леквченко не оформлена, оскільки у відкритому доступі немає її декларації про доходи.
Натомість, у щорічній декларації Олександра Гогілашвілі, вказано, що протягом 2020 року його дружина отримувала заробітну плату за основним місцем роботи - «Студія Квартал 95».
За даними журналіста Юрія Бутусова, Марія Левченко, не маючи права на доступ до держтаємниці, була присутня 24 липня 2020 року на нараді в кабінеті Володимира Зеленського, що стосувалася операції із затримання «вагнерівців».
"Кирило Буданов - той, що очільник Головного управління розвідки Міністерства оборони України. Знову став відомим і медійним і цього разу не через історію з імовірним зливом спецоперації із затриманням "вагнерівців", не через імовірне повномасштабне вторгнення російських військ в Україну, а через те, що жив в одному приватному будинку у Хотові під Києвом разом із горезвісним і токсичним ексзаступником міністра внутрішніх справ, громадянином Російської Федерації Олександром Гогілашвілі і помічницею Володимира Зеленського - Марією Левченко. Журналісти розслідувані покопирсалися у соціальних мережах цих персонажів, познаходили їхні спільні фото, встановили їхній зв'язок із "королем валютних конвертів "Стрелковським", - зазначив Ковальов.
"Але тепер до головного. Якщо ви зайдете на сторінку дружини Кирила Буданова - Маріанни, один з постів про свято Покрови. Маріанна сфотографована на фоні храму на честь Ікони Божої Матері "Живоносне Джерело" у так званому Покровському чоловічому монастирі "Голосіївська пустинь" Російської православної церкви в Україні", - зазначив журналіст.
Він назвав монастир "страшним і мегаватним".
"Поза очі в МП його називають "молдованская лавра" через те, що намісник монастиря так званий "єпископ Ісакій" насправді - Фьодор Філіповіч Андроннік - за походженням молдаванин і перетягнув до монастиря дуже багато своїх земляків. Монастир, імовірно, був відбудований за кошти бандитського общака "Дєда Кісєля". До речі після загибелі Володимира Кисіля поховали у Голосіївському монастирі", - наголосив Ковальов.
За його словами, монастир став відомим у зв'язку з тим, що "Ісакій" Андроннік переховував тут терориста так званої "ДНР" бразильця з угорськими коренями Рафаеля Лусваргі, який обіцяв "дійти до Києва і закінчити війну".
"Я вже мовчу про те, що насельники монастиря служили, а, можливо, і служать молебні "за побєду рускага оружия". Як бачимо, московське мракобєсіє помножине на російсько-путінський шовінізм", - зауважив Андрій Ковальов.
"Маріанна Буданова не випадково сфотографувалася на фоні храму "Голосіївської пустині", мої джерела повідомили, що родина Буданових ******** цей монастир Російської православної церкви в Україні. Звісно, уважний читач вкотре напише мені у коментарях, що це все приватна справа, де молитися і кому - куди ходити. Але нагадаю, що голова СБУ Баканов зізнався, що він парафіянин "Введенського монастиря" у Києві РПЦ в Україні, Буданови - парафіяни "Голосіївської пустині" РПЦ в Україні. Так і живемо. А ви шукайте кротів… і чекайте на повномасштабний наступ Путіна. Для чого? Путін вже тут", - підсумував Ковальов.
Нагадаємо, начальник ГУР Кирило https://novynarnia.com/2021/12/16/budanov-prokomentuvav-svoye-prozhyvannya-z-gogilashvili/ Буданов підтвердив, що мешкає в одному будинку з скандальним ексзаступником міністра внутрішніх справ Олександром Гогілашвілі і знає власника, який причетний до відмивання грошей.
Арестович! Озвуч довідку
@hohland_gosdep
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29 хв
Вибачте, а що це за ніжнародний Піар Військової розвідки?
У всіх країнах це дуже закрита організація, про діяльність якої дізнаються через мінімум 50 років, а у нас її співробітники роздають інтерв'ю на право і наліво, як якісь клубні пацані з ганджем?
Гигабайтов памяти для записи не хватит.
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И пытать не надо было. Сам рассказал.
Удивительно, что фамилии еще не назвал.
Теперь за ним со стороны ГУР московии будет охота, чтобы вытрясти из него фамилии.
Если он (Путин) умрёт, они его убьют