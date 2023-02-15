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танк (2006) Резніков (1442)

Другий день "Рамштайну" буде присвячено обговоренню постачання Україні танків, - Резніков

резніков

На другий день зустрічі у форматі "Рамштайн" обговорюватиметься постачання Україні танків.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков у Twitter.

"Перший день роботи в Брюсселі завершився. Я вдячний усім країнам-учасницям "Рамштайну" і НАТО за підтримку України.

Завтрашній графік буде насиченим. Ми проведемо більше часу, обговорюючи танки", - написав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Основний сигнал від НАТО – це допомога та підтримка до перемоги України, - Резніков

Автор: 
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Топ коментарі
+9
А по чём танки ?
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15.02.2023 06:55
+7
То шо з літаками,дибіл?
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15.02.2023 06:59
+6
пусть лучше покажет платочек, как показывал вчера и просто лыбится, как умалишенный...
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15.02.2023 06:58
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А по чём танки ?
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15.02.2023 06:55 Відповісти
ЧМО клітчасте
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15.02.2023 06:56 Відповісти
пусть лучше покажет платочек, как показывал вчера и просто лыбится, как умалишенный...
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15.02.2023 06:58 Відповісти
Там вже кінчається мило, щоб мити руки учасників після його яєць.
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15.02.2023 07:21 Відповісти
Бере приклад із Зелі!
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15.02.2023 09:30 Відповісти
То шо з літаками,дибіл?
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15.02.2023 06:59 Відповісти
не можуть перевести в кілограми
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15.02.2023 08:37 Відповісти
Чекаємо велику кількість західних танків, які за словами Сергія Наєва, допоможуть нам просунутися на полі бою. Віримо в ЗСУ! Віримо Наєву!
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15.02.2023 07:13 Відповісти
Слава Україні!!!! Віримо у Незалежну та Незламну Україну!!! Добре що хоч у когось позитивні настрої, а не те що у коментаторів вище, чи то може троляки, для них такі новини як медом намазані зараз розлітається як мух на гівно😜 Хоча варто зауважити що краще зеля сам поїхав би, у нього краще ніж у резинового виходить
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15.02.2023 07:22 Відповісти
Дають величезну кількість. Леопард - 2 аж 35 штук...
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15.02.2023 07:48 Відповісти
Ви зареєструвалися щоб ляпнути цю новину?
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15.02.2023 07:51 Відповісти
Так. 2 роки тому. І саме для того, щоб ляпнути цю новину. 2 роки чекав. Далі що?
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15.02.2023 08:30 Відповісти
Треба танки бо до арти вже снарядів замало - до танків ше незаимані .
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15.02.2023 07:19 Відповісти
Танки це добре, але про міномети, картєчь і шрапнель ні слова. Мяса танками багато не утилізуєш.
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15.02.2023 07:23 Відповісти
В Минобороны Резникова отвечать за «антикоррупцию» будет рекетир-миллионер, - СМИ

По информации СМИ, новым антикоррупционным контролером в Минобороны Резникова будет Богдан Майданюк, но он сменил фамилию на Хмельницкий. Во времена Януковича занимался рэкетом, криминалом.

Основатель ОО «Стоп коррупция». На фото вам показывает, что все идет успешно, дорогие часы есть, дорогой Мерседес. Все атрибуты успешного бизнесмена. Правда бизнеса нет.

Евгений Карась прокомментировал назначение: «я его помню еще с 2010 года. Он был под судом за какой-то угон или отжим «Гелика».

В 2013 году отрабатывал пиарные заказы Януковича против Майдана. После 2013 успешно занимался рэкетом. Сейчас долларовый миллионер. Чего и не скрывает. Часы за 45 тысяч € взял, а повестку на войну так и не взял.

Ось така куйня малята.
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15.02.2023 07:30 Відповісти
Чомусь Не дивно, Зеленський бере до себе на роботу кадри Януковича, Все йде за планом?
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15.02.2023 07:54 Відповісти
зеля бере всіх кого попало, "лиш би не Порошенковці" а в Нашій Державі майже всі якісні кадри, що мають досвід працювати в умовах кацапської агресії певним чином пов'язані з Петром.
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15.02.2023 08:14 Відповісти
Сарказм про якісні кадри зарахований.
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15.02.2023 08:32 Відповісти
ще в 14му казав - вигнати з криму кацапокалоші і перекурити....
і через 3 тиждні вся пенсіонна краснопуза кацапохрінь - діди, сини, невісткі с туда сдриснуть самі....
Ющенко це розумів як ніхто, а ми його не зрозуміли - і пішов козак по бджолах... - зате клован всім зайшов - безпроблемноє ніщо....
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15.02.2023 08:02 Відповісти
Так виглядає, що з цим рєзніком там уже ніхто особливо не спілкується. З камарільєю, що розкрадає країну і Армію, коли вони спливають кров"ю говорити - нижче своєї гідності (людської і офіцерської). Тому і суттєво "пригальмовується" допомога.
Туди мав би поїхати Генерал Залужний і Генерал Наєв, що відповідають за долю країни і Армії. НЕ БРЕШУТЬ І НЕ КРАДУТЬ.
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15.02.2023 08:11 Відповісти
твій ющер-зрадник іуда ну і ти недалеко від нього
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15.02.2023 08:13 Відповісти
Я би з таким мерзотником на одному гектарі срати не сів !!!
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15.02.2023 09:23 Відповісти
Будемо обговорювати ППО, тому що Резнікову танки можуть не дати.
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15.02.2023 09:27 Відповісти
а чего он еще не в сизо?
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15.02.2023 09:47 Відповісти
почалося. Данія та Нідерланди відмовились давати Леопарди, натомість дають гроші щоб ремонтувати металобрухт у вигляді Леопард-1. Фінляндія теж хоче відмовитись. ось тобі і танкова коаліція.
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15.02.2023 11:19 Відповісти
 
 