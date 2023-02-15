Другий день "Рамштайну" буде присвячено обговоренню постачання Україні танків, - Резніков

На другий день зустрічі у форматі "Рамштайн" обговорюватиметься постачання Україні танків.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков у Twitter.

"Перший день роботи в Брюсселі завершився. Я вдячний усім країнам-учасницям "Рамштайну" і НАТО за підтримку України.

Завтрашній графік буде насиченим. Ми проведемо більше часу, обговорюючи танки", - написав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Основний сигнал від НАТО – це допомога та підтримка до перемоги України, - Резніков