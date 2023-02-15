Другий день "Рамштайну" буде присвячено обговоренню постачання Україні танків, - Резніков
На другий день зустрічі у форматі "Рамштайн" обговорюватиметься постачання Україні танків.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков у Twitter.
"Перший день роботи в Брюсселі завершився. Я вдячний усім країнам-учасницям "Рамштайну" і НАТО за підтримку України.
Завтрашній графік буде насиченим. Ми проведемо більше часу, обговорюючи танки", - написав він.
Топ коментарі
+9 Colt
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+6 Joshua Merlin
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По информации СМИ, новым антикоррупционным контролером в Минобороны Резникова будет Богдан Майданюк, но он сменил фамилию на Хмельницкий. Во времена Януковича занимался рэкетом, криминалом.
Основатель ОО «Стоп коррупция». На фото вам показывает, что все идет успешно, дорогие часы есть, дорогой Мерседес. Все атрибуты успешного бизнесмена. Правда бизнеса нет.
Евгений Карась прокомментировал назначение: «я его помню еще с 2010 года. Он был под судом за какой-то угон или отжим «Гелика».
В 2013 году отрабатывал пиарные заказы Януковича против Майдана. После 2013 успешно занимался рэкетом. Сейчас долларовый миллионер. Чего и не скрывает. Часы за 45 тысяч € взял, а повестку на войну так и не взял.
Ось така куйня малята.
і через 3 тиждні вся пенсіонна краснопуза кацапохрінь - діди, сини, невісткі с туда сдриснуть самі....
Ющенко це розумів як ніхто, а ми його не зрозуміли - і пішов козак по бджолах... - зате клован всім зайшов - безпроблемноє ніщо....
Туди мав би поїхати Генерал Залужний і Генерал Наєв, що відповідають за долю країни і Армії. НЕ БРЕШУТЬ І НЕ КРАДУТЬ.