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Бахмут (1557) ЗСУ (7197) ISW (653)

Відхід ЗСУ з Бахмуту не сприятиме підготовці України до контрнаступу, - ISW

бмп,бахмут

Захід стурбований небажанням України відмовлятися від продовження оборони Бахмута. Натомість американські аналітики вважають таке рішення Києва правильним.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УП, про це йдеться в щоденному звіті Інституту вивчення війни (ISW).

В інституті наголосили, що Захід продовжує висловлювати занепокоєння щодо рішучості України утримувати Бахмут. Зокрема, газета Washington Post повідомила, що американські фахівці з оборонного планування вважають, що українські сили не здатні одночасно захищати Бахмут і розпочати весняний контрнаступ, а тому закликали Україну надати пріоритет весняному контрнаступу, а не захисту Бахмуту.

Утім, ISW продовжує вважати, що рішення України захищати Бахмут є стратегічно обґрунтованим.

"Оборона Бахмуту змусила Кремль витратити значну частину ПВК "Вагнер" та задіяти значні ресурси повітряно-десантних сил для підтримки виснажливого наступу. Українська оборона Бахмуту послабила значні російські сили та, ймовірно, створить сприятливі умови для майбутнього українського контрнаступу.

Якби російські війська взяли Бахмут без значного опору з боку України, вони могли б розраховувати на розширення операцій таким чином, щоб змусити Україну будувати поспішні оборонні позиції на менш сприятливій місцевості. Таким чином, оборона Бахмуту і створення Україною умов для контрнаступу є взаємодоповнюючими, а не взаємовиключними заходами, з огляду на те, що російські війська продовжили б свій наступ за межами Бахмуту, якби Україна здала місто раніше", - йдеться у звіті.

Також читайте: Українці продовжуватимуть битися за Бахмут, на Донбасі йде повільна війна на вимотування, - Міллі

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Топ коментарі
+15
Критикують оборону Бахмута лише картоні вояки, які вміють воювати лише на бумажці.
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15.02.2023 07:21
+9
Недовго співав хор російських тролів про те, як все погано у Бахмуті, та як його готуються сдати цього тижня і якому потім підспівали західні ватні експерті - і ось він - серйозний, обгрунтований і неупереджений погляд на героїчну оброну Бахмута від авторитетого джерела. Бахмут це чудова м'ясорубка для рашистів і поки стіни Бахмута дозволяють шинкувати рашистів, його доцільно обороняти. А дохнуть там рашисти як мухи - вже зараз у ворога немає можливостя наступати на Київ, тож хай з Бамуту він вивезе по частинах залишки його наступального потенціалу у цинкових трунах.
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15.02.2023 07:47
+9
ВІримо в Залужного, наших воїнів та Україну! Захід багато разів помилявся в нашій рішучості в в наших спроможностях. Переможемо!
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15.02.2023 07:49
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Критикують оборону Бахмута лише картоні вояки, які вміють воювати лише на бумажці.
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15.02.2023 07:21 Відповісти
А підтримують чогось в основному чомусь з іноземними прапорами або диванні патріоти...

Ви знаєте реальний стан справ там від бійців що на передовій, як оборона Красної гори завершилась?..

Не можна робити висновків, за чи проти, поки що все не однозначно...

Там знаходяться найкращі наші частини і вони відступають, і самі розумієте чому... а в той час орки закидають туди біомусор.... цілий місяц судячи по відео у нас була недостача арти і прикриття для арти від Ланцетів, аж на телемарофоні почали про це говорити, і також недурна людина розуміє наслідки...

Тому з дивана а ще зі штатів найкраще щось розповідати...
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15.02.2023 08:47 Відповісти
Стан справ наступний, тільки така оборона як за Бахмут повинна бути на кожному клаптику землі, щоб за саме мале село,хутор, посадку, рашіки витрачали тысячі життів і сотні одиниць свого металобрухту.
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15.02.2023 09:14 Відповісти
Все вірно тільки у нас в тилу кабаки забиті, на Буковелі немає місць, повно чоловіків і хто має якесь звільнення від призову у більшості забуває про війну...
І коли ми втратимо той кістяк нашої армії... мотиваних бійців, хто буде обороняти до кінця ті хто зараз в тилу навіть палець об палець не хочуть вдарити, чи ті хто патріотять за кордоном, чи хворі які бк не можуть кілометр пронести...

От реально б..ть якщо маєш час на кабак, то б..ть краще займись чимось для перемоги є дох... роботи...
Пишуть що не знають що робити, це прой...б держави, ну не знаєш що робити знаєш іноземну, попрацюй на інформаційному фронті... підтрмка України дуже важлива серед західного електорату...
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15.02.2023 09:33 Відповісти
Не зрозуміла позиція, з вашего поста можна зробити тільки один висновок, треба абсолютно все чоловіче населення загнати в армію, це так?
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15.02.2023 10:00 Відповісти
Ні потрібно щоб тил став на війскові рейки, а не одні гинуть в окопах а інші сидять в Буковелі або закордоном і трендять щоб інші до кінця бились в Бахмуті
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15.02.2023 11:08 Відповісти
То що ви кажете було тільки в радянських фільмах про війну, але реальність доволі суттєво відрізнялась від кіно
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15.02.2023 12:33 Відповісти
А реальність була така що в Ленінград не поставляли продукти а звідти вивозили озброєння і БП яке там виготовляли на заводах... і співали совку про оточення..

Але б...ть можна потратити час для інформаційної війни у західних пабліках... раша зараз величезні ресурси і армію ботів туди направила...
І після корупційних скандалів, дій ТЦК на вулицях, наші дорогі авто на курортах, там різко падає наша підтримка.... І лавочка західної допомоги може ослабнути, якщо їх електорат буде проти...

А свого ніх... завод з виготовлення БП ????, мінометів не хватає це п..ц і ви мені про реальність...
Обороняти чим будете на кожному клаптику, палками???
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15.02.2023 12:51 Відповісти
Так і зараз на українських заводах виготовляють зброю, але авжеж її не достатньо для підтримки військових дій такої інтенсивності, більш того, навіть заводи Заходу не встигають робити достатньо ***********, занадто велика інтенсивність. Щодо підтримки, то завжди підтримка вгасає від початку, і це не від втоми, а тому що війна стає звичною справою
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15.02.2023 13:57 Відповісти
Я спілкуюсь з іноземцями кожний день, одні питання чого ви нічого не робите що ваші чиновники розкрадають ті гроші які йдуть з наших податків і друге якщо у вас так примусом ловлять людей на вулицях щоб воювати, то може йдіть на перемовини... і навіщо вам озброєння якщо ви не хочете вже воювати...
І важко їх переконати що це поодинокі випадки, тому що реально масово заполонила інформація соцмережі і випадків багато...

А щодо виготовлення БП, нічого не виготовляють... Рєзніков тільки сьогодні заявив, що вони почали вже працювати над тим щоб поскоріше це зробити...
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15.02.2023 14:48 Відповісти
"Акціі" з примусового "вилову", якраз і влаштовуються задля тотальноі дискредитаціі ЗСУ, та з ціллю примусити Украіну "дагаваріцца пасэрэдінэ".

Так само як "зрізання" виплат військовим (з одночасним "дэрібаном" десятків мільярдів "на дорогах, яйцях та марафонах") та ухвалення законопроектів "про посилення відповідальності військових".
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16.02.2023 01:05 Відповісти
Аби щось ляпати.
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15.02.2023 07:27 Відповісти
Недовго співав хор російських тролів про те, як все погано у Бахмуті, та як його готуються сдати цього тижня і якому потім підспівали західні ватні експерті - і ось він - серйозний, обгрунтований і неупереджений погляд на героїчну оброну Бахмута від авторитетого джерела. Бахмут це чудова м'ясорубка для рашистів і поки стіни Бахмута дозволяють шинкувати рашистів, його доцільно обороняти. А дохнуть там рашисти як мухи - вже зараз у ворога немає можливостя наступати на Київ, тож хай з Бамуту він вивезе по частинах залишки його наступального потенціалу у цинкових трунах.
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15.02.2023 07:47 Відповісти
Вугледар, Соледар, Мар'їнка, не лише один Бахмут шинкує... Відійти потрібно вчасно... Залужному видніше. Аби лиш не було би самовільного відступу з позицій, як під Сіверськодонецьком та Лисичанськом.
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15.02.2023 09:27 Відповісти
...і під Соледаром..
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15.02.2023 10:05 Відповісти
Washington Post траппістська Газета, скільки разів уже спіймана на підгавкуванні Росії та недостовірних новинах, напевно вистачить уже цитувати цю клоаку.
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15.02.2023 07:49 Відповісти
Не пишіть дурниць, Washington Post це класична газета дем партії, тобто це байденівська газета. WP це аналог CNN, і володіє нею Джеф Безос, демократ і Обама / Байденівський прихильник та інвестор.
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15.02.2023 08:25 Відповісти
ВІримо в Залужного, наших воїнів та Україну! Захід багато разів помилявся в нашій рішучості в в наших спроможностях. Переможемо!
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15.02.2023 07:49 Відповісти
помилявся, і дивувався ефективнсті застосування зброї...
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15.02.2023 08:16 Відповісти
Якщо дійсно під Бахмутом співвідношення втрат 1 до 10-11, то варто стояти там як найдовше, але не про...брати при цьому ймовірне оточення.
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15.02.2023 07:57 Відповісти
Захисникам Бахмуту Хвала!
Вони порубали на капусту під Бахмутом не одну тисячу кацапів!
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15.02.2023 08:06 Відповісти
...Захід стурбований небажанням України відмовлятися від продовження оборони Бахмута... Хтось може розтлумачити, що автор хотів сказати?
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15.02.2023 08:27 Відповісти
Розтлумачую - Тобто Захід стурбований що ми не відходимо і не здаємо наш Бахмут фашистам..
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15.02.2023 09:23 Відповісти
Залужному виднее что надо делать а не всяким мутным газетенкам и подставным организациям.
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15.02.2023 09:14 Відповісти
основна стратегія ібашити орків навіть у обороні це успіх...
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15.02.2023 09:19 Відповісти
Лише Залужний і українські військові має вирішувати доречно це чи ні.Теоретиків багато на сьогодні.
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15.02.2023 09:56 Відповісти
на Гостомелі стерлась десантура та спецура, в Ізюмі кадрові + частково лугандонці, в попасній кістяк вагінерів, в Севередонецьку 1\2 АК залишки "республіканців". Зараз в Бахмуті\Соледарі\Марїнці ітд - вже зеки та кадрові набрані з штрафників та основному мобіків. Згадайте яка велика пауза була після Северодонецька та що робили ми в цей час, вони стерлись настільки, що пришлось проводити відкриту мобілізацію та масово вербувати зеків, тому не треба бути генералісімусом щоб розуміти що Залужний знає що робить, головне вчасно і без поспіху залишити Бахмут коли\якщо складуться такі обставини.
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15.02.2023 10:12 Відповісти
Це яка ж там вічно стурбована курва буде нам вказувати як воювати та де тримати оборону?
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15.02.2023 11:17 Відповісти
ПНХ.
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24.04.2023 09:38 Відповісти
 
 