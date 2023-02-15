Відхід ЗСУ з Бахмуту не сприятиме підготовці України до контрнаступу, - ISW
Захід стурбований небажанням України відмовлятися від продовження оборони Бахмута. Натомість американські аналітики вважають таке рішення Києва правильним.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УП, про це йдеться в щоденному звіті Інституту вивчення війни (ISW).
В інституті наголосили, що Захід продовжує висловлювати занепокоєння щодо рішучості України утримувати Бахмут. Зокрема, газета Washington Post повідомила, що американські фахівці з оборонного планування вважають, що українські сили не здатні одночасно захищати Бахмут і розпочати весняний контрнаступ, а тому закликали Україну надати пріоритет весняному контрнаступу, а не захисту Бахмуту.
Утім, ISW продовжує вважати, що рішення України захищати Бахмут є стратегічно обґрунтованим.
"Оборона Бахмуту змусила Кремль витратити значну частину ПВК "Вагнер" та задіяти значні ресурси повітряно-десантних сил для підтримки виснажливого наступу. Українська оборона Бахмуту послабила значні російські сили та, ймовірно, створить сприятливі умови для майбутнього українського контрнаступу.
Якби російські війська взяли Бахмут без значного опору з боку України, вони могли б розраховувати на розширення операцій таким чином, щоб змусити Україну будувати поспішні оборонні позиції на менш сприятливій місцевості. Таким чином, оборона Бахмуту і створення Україною умов для контрнаступу є взаємодоповнюючими, а не взаємовиключними заходами, з огляду на те, що російські війська продовжили б свій наступ за межами Бахмуту, якби Україна здала місто раніше", - йдеться у звіті.
Будь ласка, зачекайте...
Ви знаєте реальний стан справ там від бійців що на передовій, як оборона Красної гори завершилась?..
Не можна робити висновків, за чи проти, поки що все не однозначно...
Там знаходяться найкращі наші частини і вони відступають, і самі розумієте чому... а в той час орки закидають туди біомусор.... цілий місяц судячи по відео у нас була недостача арти і прикриття для арти від Ланцетів, аж на телемарофоні почали про це говорити, і також недурна людина розуміє наслідки...
Тому з дивана а ще зі штатів найкраще щось розповідати...
І коли ми втратимо той кістяк нашої армії... мотиваних бійців, хто буде обороняти до кінця ті хто зараз в тилу навіть палець об палець не хочуть вдарити, чи ті хто патріотять за кордоном, чи хворі які бк не можуть кілометр пронести...
От реально б..ть якщо маєш час на кабак, то б..ть краще займись чимось для перемоги є дох... роботи...
Пишуть що не знають що робити, це прой...б держави, ну не знаєш що робити знаєш іноземну, попрацюй на інформаційному фронті... підтрмка України дуже важлива серед західного електорату...
Але б...ть можна потратити час для інформаційної війни у західних пабліках... раша зараз величезні ресурси і армію ботів туди направила...
І після корупційних скандалів, дій ТЦК на вулицях, наші дорогі авто на курортах, там різко падає наша підтримка.... І лавочка західної допомоги може ослабнути, якщо їх електорат буде проти...
А свого ніх... завод з виготовлення БП ????, мінометів не хватає це п..ц і ви мені про реальність...
Обороняти чим будете на кожному клаптику, палками???
І важко їх переконати що це поодинокі випадки, тому що реально масово заполонила інформація соцмережі і випадків багато...
А щодо виготовлення БП, нічого не виготовляють... Рєзніков тільки сьогодні заявив, що вони почали вже працювати над тим щоб поскоріше це зробити...
Так само як "зрізання" виплат військовим (з одночасним "дэрібаном" десятків мільярдів "на дорогах, яйцях та марафонах") та ухвалення законопроектів "про посилення відповідальності військових".
Вони порубали на капусту під Бахмутом не одну тисячу кацапів!