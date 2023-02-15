Відхід ЗСУ з Бахмуту не сприятиме підготовці України до контрнаступу, - ISW

Захід стурбований небажанням України відмовлятися від продовження оборони Бахмута. Натомість американські аналітики вважають таке рішення Києва правильним.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УП, про це йдеться в щоденному звіті Інституту вивчення війни (ISW).

В інституті наголосили, що Захід продовжує висловлювати занепокоєння щодо рішучості України утримувати Бахмут. Зокрема, газета Washington Post повідомила, що американські фахівці з оборонного планування вважають, що українські сили не здатні одночасно захищати Бахмут і розпочати весняний контрнаступ, а тому закликали Україну надати пріоритет весняному контрнаступу, а не захисту Бахмуту.

Утім, ISW продовжує вважати, що рішення України захищати Бахмут є стратегічно обґрунтованим.

"Оборона Бахмуту змусила Кремль витратити значну частину ПВК "Вагнер" та задіяти значні ресурси повітряно-десантних сил для підтримки виснажливого наступу. Українська оборона Бахмуту послабила значні російські сили та, ймовірно, створить сприятливі умови для майбутнього українського контрнаступу.

Якби російські війська взяли Бахмут без значного опору з боку України, вони могли б розраховувати на розширення операцій таким чином, щоб змусити Україну будувати поспішні оборонні позиції на менш сприятливій місцевості. Таким чином, оборона Бахмуту і створення Україною умов для контрнаступу є взаємодоповнюючими, а не взаємовиключними заходами, з огляду на те, що російські війська продовжили б свій наступ за межами Бахмуту, якби Україна здала місто раніше", - йдеться у звіті.

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