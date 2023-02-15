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армія рф (16180) Генштаб ЗС (6064)

Для приховування кількості загиблих окупанти в Криму здійснюють цілодобову кремацію, - Генштаб

рф

Російські окупанти продовжують зазнавати втрат. Зокрема, в Криму для приховування загиблих противник застосовує спалювання.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на зведення Генерального штабу ЗСУ станом на 06:00 15 лютого щодо російського вторгнення.

"В районі населеного пункту Красна Зорька Сімферопольського району тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим для приховування кількості загиблих противник застосовує спалювання. Біля місцевого крематорію спостерігається постійна черга військових автомобілів кількістю до 10 одиниць. Цими вантажівками окупанти привозять загиблих російських військовослужбовців та найманців. Кремація здійснюється цілодобово. Послуги з кремації цивільним не надаються", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: ЗСУ відбили атаки ворога в районах понад 20 населених пунктів на Донеччині, Луганщині й Харківщині, - Генштаб

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Топ коментарі
+8
Нехай утилізує твоїх безмозких чмобиків і день і ніч, цілодобово, щоб цим безголовим дружинам і подружкам не заплатили за смерть цих ідіотів жодного *****. Ось тоді може і подумають, посилати своїх чоловіків чи ні на безплатну смерть, тому що гроші для рашистів головне в цій ідіотській війні путіна.
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15.02.2023 07:45
+8
Фашистська путлєрівська система , блдть, знищити безслідно всі своі
злочини і ні за що не відповідати 😡
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15.02.2023 07:47
+8
Ше повиннi родинам кацапських жмурiв добавити оплату за пару кубiв газу при спаленi тiла.
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15.02.2023 07:52
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Нехай утилізує твоїх безмозких чмобиків і день і ніч, цілодобово, щоб цим безголовим дружинам і подружкам не заплатили за смерть цих ідіотів жодного *****. Ось тоді може і подумають, посилати своїх чоловіків чи ні на безплатну смерть, тому що гроші для рашистів головне в цій ідіотській війні путіна.
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15.02.2023 07:45 Відповісти
а он так и сделает! они плешивому в расее с оружием триста лет не нужны.....
поставит заград-отряды расстреливать отступающих, а затем пошлет ФСО расстрелять заград-отряды.... и все шито-крыто - и на кремль с вилами идти будет некому, и деньги платить не надо....
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15.02.2023 11:27 Відповісти
Фашистська путлєрівська система , блдть, знищити безслідно всі своі
злочини і ні за що не відповідати 😡
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15.02.2023 07:47 Відповісти
Ше повиннi родинам кацапських жмурiв добавити оплату за пару кубiв газу при спаленi тiла.
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15.02.2023 07:52 Відповісти
Хай "кримнашисти" нюхають, як пахне справжній "нацизм" Від Треблінки, Бабиного Яру, Освенціма, та Бухенвальда з Собібором теж так пахло!
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15.02.2023 08:00 Відповісти
ще був червоний кацапо-совковий комуно-нацизм, який за 70 років окупації України трьома Голодоморами-геноцизами, розвʼязаною разм з Гітлером 2Світовою, гугагами, сибірами, соловками, трійками нквд, тощо знищили 35 мільйонів етнічних українців-хліборобів !!! а замість знищених українців кацапи-окупанти заселили в Україну мордво-кацапське лайно з намацковії !!!











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15.02.2023 08:35 Відповісти
Юрко! Якщо пишеш мені: будь ласка - не вживай без діла "цвітастих" висловів мітингового характеру Не люблю - відразу з"являється підозра у "вишиватстві" "Красивості емоційного плану" залиш для школярів та домогосподарок
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15.02.2023 08:51 Відповісти
ви про що шановний ??? що я написав не так, що є неправда ???
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15.02.2023 08:57 Відповісти
Ти не зрозумів! Суть написаного правильна Стиль написання дратує Не терплю я "мітинговщини"
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15.02.2023 09:04 Відповісти
Якщо вони не спалять своїх, їх спалять солдати НАТО!
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15.02.2023 08:02 Відповісти
Нерозумні діти, своїх батьків нерозумних.
Спочатку виконують один злочинний наказ, йдуть на убій та вбивають інших, а тепер за іншим злочинним наказом спалюють сліди злочину першого злочинного наказу...бидло.
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15.02.2023 08:04 Відповісти
Орки из-за своей лишнехромосомности не видят, кто их настоящий враг
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15.02.2023 08:06 Відповісти
ТОМУ ТАК БАГАТО БРАТСЬКИХ МОГИЛ ПІСЛЯ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ - ЗРУЧНО БУЛО ПРИХОВУВАТИ ШАЛЕНІ ВТРАТИ СРСР.
ПОХИБКА ВТРАТ - МІЛЬЙОНИ НЕ ДИВУЄ.
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15.02.2023 08:10 Відповісти
дай то щоб скоро почали з голоду іх жерти
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15.02.2023 08:10 Відповісти
ідіота клована вибрали? - ідіотське кловунярське і сербаємо...
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15.02.2023 08:16 Відповісти
а ви уявляте собі, ну чисто так ґіпотетічно, связку Рейган-Залужний?
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15.02.2023 08:18 Відповісти
альтернативное отопление по-руцьки.
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15.02.2023 08:19 Відповісти
может лучше их кремировать до того, как посылать на фронт ?
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15.02.2023 08:40 Відповісти
А ще визнавати орків поголовно інагентами, тоді й гробові можна не платити
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15.02.2023 09:18 Відповісти
Караул!!! "Лади" вилітають в трубу!
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15.02.2023 09:34 Відповісти
отрицательное клонирование ватного мокшекацапа
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15.02.2023 10:51 Відповісти
 
 