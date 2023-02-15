Для приховування кількості загиблих окупанти в Криму здійснюють цілодобову кремацію, - Генштаб
Російські окупанти продовжують зазнавати втрат. Зокрема, в Криму для приховування загиблих противник застосовує спалювання.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на зведення Генерального штабу ЗСУ станом на 06:00 15 лютого щодо російського вторгнення.
"В районі населеного пункту Красна Зорька Сімферопольського району тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим для приховування кількості загиблих противник застосовує спалювання. Біля місцевого крематорію спостерігається постійна черга військових автомобілів кількістю до 10 одиниць. Цими вантажівками окупанти привозять загиблих російських військовослужбовців та найманців. Кремація здійснюється цілодобово. Послуги з кремації цивільним не надаються", - йдеться в повідомленні.
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поставит заград-отряды расстреливать отступающих, а затем пошлет ФСО расстрелять заград-отряды.... и все шито-крыто - и на кремль с вилами идти будет некому, и деньги платить не надо....
злочини і ні за що не відповідати 😡
Спочатку виконують один злочинний наказ, йдуть на убій та вбивають інших, а тепер за іншим злочинним наказом спалюють сліди злочину першого злочинного наказу...бидло.
ПОХИБКА ВТРАТ - МІЛЬЙОНИ НЕ ДИВУЄ.