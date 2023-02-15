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землетрус (177) Сирія (1831) Туреччина (3431) жертви (1708)

Кількість загиблих унаслідок землетрусу в Туреччині та Сирії перевищила 41 тис.

туреччина,землетрус

За останніми даними, станом на вечір 14 лютого кількість загиблих унаслідок землетрусу, що стався 6 лютого в Туреччині та Сирії, сягнула щонайменше 41 232

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Еспресо, про це повідомляють Anadolu та Reuters.

Президент Туреччини Реджеп Ердоган зазначив, що у Туреччині відомо про щонайменше 35 418 загиблих. Ще понад 105,5 тис. людей зазнали поранень, з них більш як 13 тис. досі перебувають у лікарнях.

Своєю чергою у Сирії, за підрахунками державних ЗМІ та ООН, кількість загиблих становить 5814 людей.

А сирійська цивільна оборона (більш відома як "Білі шоломи") повідомила про 2274 загиблих на північному заході країни, який не контролюється урядом.

За словами Ердогана, пошуково-рятувальні роботи у постраждалих регіонах Туреччини триватимуть доти, доки під завалами залишатимуться живі люди.

Він зауважив, що влада з наступного місяця розпочне будівництво 30 000 будинків для постраждалих від землетрусу. За словами Ердогана, наразі потребу в житлі загалом задовольнили 1,6 млн людей, які постраждали внаслідок землетрусу.

"У зоні землетрусу встановлено понад 175 тис. наметів, 5,4 тис. будинків контейнерного типу", - сказав він.

47 тис. будівель, які містили 211 тис. осель, були зруйновані або настільки сильно пошкоджені, що потребують знесення. Додається, що влада Туреччини має намір протягом року завершити будівництво високоякісних та безпечних будівель для задоволення потреб у житлі у всій зоні землетрусу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Українські рятувальники у Туреччині врятували жінку, яка провела 9 днів під завалами

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Топ коментарі
+15
Щирі співчуття турецькому народу !!
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15.02.2023 07:55
+8
Число погибших превысило число погибших в 1930 году. Трагедия для турецкого народа.
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15.02.2023 07:56
+6
ой не там він стався .. в тегеран таку біду треба і в китай..ну а касабам потрійну дозу
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15.02.2023 08:09
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Щирі співчуття турецькому народу !!
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15.02.2023 07:55 Відповісти
Число погибших превысило число погибших в 1930 году. Трагедия для турецкого народа.
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15.02.2023 07:56 Відповісти
ой не там він стався .. в тегеран таку біду треба і в китай..ну а касабам потрійну дозу
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15.02.2023 08:09 Відповісти
ми ще після війни стикнемося з тим, що можновладці будуть роками ділити гроші, та сперечатися за виділені кошти..., ну й звісно красти та красти...
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15.02.2023 09:12 Відповісти
Тож треба вимагати контролю влади, та не мовчати коли бачиш як ті, хто обіцяли "боротися" з корупцією та кумовством у реальності збільшили їх до неймовірних масштабів які не снилися й "регіоналам". Пора вже й прихильникам Зеленського відкрити очі та зрозуміти, що задачі президента, його партії та оточення не у тому щоб подобатися публіці висловлюваннями та відосіками, а у діях направлених на розвиток країни й підвищення рівня життя співгромадян!!!
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15.02.2023 10:03 Відповісти
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15.02.2023 09:30 Відповісти
Кількість жертв дуже й дуже велика. Коли бував у Туреччині, то моні розповідали що будівлі там відповідають вимогам стійкості до 9 балів, але як бачу руйнації дуже великі, що може бути наслідками крадіжок та корупції, недотримання вимог безпеки при будівництві. Це, на жаль, підтверджує, що при авторитарних режимах корупційність має дуже великі масштаби від чого страждають пересічні громадяни, яким треба замислитись над необхідністю дотримання демократичних вимог по ротації керівництва країни, що, до речі, вимагає й ЄС від Туреччини як вимоги для вступу до її спільноти!!!
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15.02.2023 09:57 Відповісти
Итак правительство Калантарянов(Лавров),Мишустянов(по матери),Мантурнов( вице примьер и мин.торговли!!!) и др.арабохайев,отнявших власть у большевиков в ТКК-тайной канцеллярии Кремля) НАНЕСЛО СПУТНИКОВОЕ ЗЕМЛЕТРСЕНИЕ по Турции и северу Сирии ,где проживают Одэрбэйджанцы(Африн и т.д.), а не туркоманы сталинское.Такое же земл.было нанесено по Баку в 2000г.тоже 7 баллов.Но тогда СВЯТА ЗЕМЛЯ И БОГИ ИндоПэриджана ответили 54градусными морозами на 1\3 части России, а через нек.врем и жара 40 гр.в Москве до сентбря и В БАКУ НИКТО НЕ ПОСТРАДАЛ.Они хотят Турцию-поставщика Барактаров и хороших БТР( проезжают через мины)выключить наперед наступления.Заодно и удар по одэрбэйджанцам,ведь когда еще они где то сядут на голову другому народу..ВСЕ МОЛЧАТ.А НАДО ГОВОРИТЬ И СУДИТЬ.
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15.02.2023 10:13 Відповісти
пирамидкой треба строить хрущовки и чешки -стены метр и больше..трубы унутри амортизаторы какие нибудь и пневмодатчики и так к верху..я гений..
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15.02.2023 10:50 Відповісти
 
 