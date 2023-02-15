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відеофіксація (110) фото (171) Херсон (3193)

Заборону на фото-, відеофіксацію та використання відеореєстраторів на транспортних засобах запроваджено в Херсоні, - міськрада

херсон

На території Херсонської міської громади запроваджено заборону на фото-, відеофіксацію, використання відеореєстраторів на транспортних засобах.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили у міській раді.

"На території Херсонської ДТГ запроваджено заборону на фото-, відеофіксацію, використання відеореєстраторів на транспортних засобах, які не залучені до здійснення заходів правового режиму, а саме: на дорогах загального користування, об'єктах загального призначення, об'єктах інфраструктури, блокпостах, укріпленнях, у місцях розташування , зосередження чи переміщення військових частин (сил оборони)", – йдеться в повідомленні.

Як зазначається, відповідний наказ підписано начальником Херсонської міської військової адміністрації.

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раньше не додумались?
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15.02.2023 08:04 Відповісти
щоб це все не попало на гавномарафон? як досягнення зеленої плісняви
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15.02.2023 08:08 Відповісти
Як каже моя російськомовну сусідка, " ********"))
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15.02.2023 08:14 Відповісти
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15.02.2023 08:26 Відповісти
Так видеорегистраторы вроде и так запрещены с начала войны.
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15.02.2023 08:33 Відповісти
А що Херсон окрема республіка ? Там що українські закони не діють?
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15.02.2023 09:08 Відповісти
В идеале там надо и интернет отключить. Что бы наводчики не могли наводить.
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15.02.2023 09:37 Відповісти
Так. І повністю вимкнути світло, воду і опалення. Заборонити ввіз продуктів харчування та ліків. Щоб навідники взагалі виздихали...
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15.02.2023 09:44 Відповісти
 
 