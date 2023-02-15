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Нова Зеландія запровадила санкції проти Ірану через постачання дронів Росії

іран

Уряд Нової Зеландії оголосив про нові санкції щодо іранських громадян і підприємств, причетних до постачання Росії дронів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це йдеться на сайті уряду Нової Зеландії.

Як повідомила глава МЗС Нанаія Махута, нові санкції стосуватимуться громадян і організацій, причетних до постачання безпілотників до Росії для атак на громадянську інфраструктуру України, а також торкнуться відповідальних за придушення протестів, що відбулися в країні восени минулого року.

"Щоб чинити тиск на Росію, ми запроваджуємо санкції щодо восьми іранських громадян та підприємств, оскільки організовані ними виробництво та постачання безпілотних літальних апаратів загрожують суверенітету та територіальній цілісності України", - зазначила Махута.

Міністерка уточнила, що до нового списку санкцій потрапили керівники підприємств, пов'язаних з розробкою та виробництвом озброєнь, а також командувач військово-повітряних сил Ірану Мохаммад Алаві.

Крім того, Махута повідомила, що Нова Зеландія запроваджує додаткові санкції щодо іранських громадян, які "відповідають за порушення прав людини, пов'язане з протестами після смерті Махсі Аміні".

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Чомусь згадав Вовка з мультфільму, який казав: -"Шо, апять"?!
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15.02.2023 09:29 Відповісти
1000001 пакет Санкцій накладають.... а вони не діють ТАК ЯК МАЮТЬ ДІЯТИ! Щось не так санкціонують.....
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15.02.2023 09:30 Відповісти
Щиро дякуємо.
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15.02.2023 09:55 Відповісти
 
 