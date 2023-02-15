Нова Зеландія запровадила санкції проти Ірану через постачання дронів Росії

Уряд Нової Зеландії оголосив про нові санкції щодо іранських громадян і підприємств, причетних до постачання Росії дронів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це йдеться на сайті уряду Нової Зеландії.

Як повідомила глава МЗС Нанаія Махута, нові санкції стосуватимуться громадян і організацій, причетних до постачання безпілотників до Росії для атак на громадянську інфраструктуру України, а також торкнуться відповідальних за придушення протестів, що відбулися в країні восени минулого року.

"Щоб чинити тиск на Росію, ми запроваджуємо санкції щодо восьми іранських громадян та підприємств, оскільки організовані ними виробництво та постачання безпілотних літальних апаратів загрожують суверенітету та територіальній цілісності України", - зазначила Махута.

Міністерка уточнила, що до нового списку санкцій потрапили керівники підприємств, пов'язаних з розробкою та виробництвом озброєнь, а також командувач військово-повітряних сил Ірану Мохаммад Алаві.

Крім того, Махута повідомила, що Нова Зеландія запроваджує додаткові санкції щодо іранських громадян, які "відповідають за порушення прав людини, пов'язане з протестами після смерті Махсі Аміні".

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