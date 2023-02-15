Вранці окупанти завдали артилерійських ударів по акваторії Очаківської громади
Вчора ввечері та сьогодні вранці росіяни обстріляли з артилерії Миколаївський район.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Миколаївської ОВА Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ.
"Вчора, 14 лютого, о 19:52 та сьогодні, 15 лютого, о 06:10 ворог завдавав артилерійських ударів по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає", - йдеться в повідмоленні.
Як зазначається, у Миколаєві, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день та ніч минули відносно спокійно.
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