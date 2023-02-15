Вранці окупанти завдали артилерійських ударів по акваторії Очаківської громади

Вчора ввечері та сьогодні вранці росіяни обстріляли з артилерії Миколаївський район.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Миколаївської ОВА Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ.

"Вчора, 14 лютого, о 19:52 та сьогодні, 15 лютого, о 06:10 ворог завдавав артилерійських ударів по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає", - йдеться в повідмоленні.



Як зазначається, у Миколаєві, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день та ніч минули відносно спокійно.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зранку ворог вдарив із артилерії та мінометів по Очаківській громаді, зайнялися будинки, вражено адмінбудівлі, - Кім