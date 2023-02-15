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Миколаївська область (2207) обстріл (27076) Кім Віталій (468)

Вранці окупанти завдали артилерійських ударів по акваторії Очаківської громади

миколаївщина

Вчора ввечері та сьогодні вранці росіяни обстріляли з артилерії Миколаївський район.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Миколаївської ОВА Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ.

"Вчора, 14 лютого, о 19:52 та сьогодні, 15 лютого, о 06:10 ворог завдавав артилерійських ударів по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає", - йдеться в повідмоленні.

Як зазначається, у Миколаєві, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день та ніч минули відносно спокійно.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зранку ворог вдарив із артилерії та мінометів по Очаківській громаді, зайнялися будинки, вражено адмінбудівлі, - Кім

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Кацапи "методом наукового тику"пробують намацать "НАТавскую базу марских дронав"?
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15.02.2023 08:54 Відповісти
До редакція, слово "акваторія" відноситься до морської термінології
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15.02.2023 09:11 Відповісти
Глушили рибу для ухи. Дуже їсти хоцца.
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15.02.2023 09:26 Відповісти
Акваторія, то частина водяної поверхні, а не частина суші, тому інформація якась незрозуміла!!!
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15.02.2023 09:50 Відповісти
 
 