Минулої доби росіяни 38 разів обстріляли Херсонщину, - ОВА

Російські загарбники 14 лютого 38 разів обстріляли населені пункти Херсонської області з мінометів, РСЗВ та артилерії

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Херсонську ОВА.

"Російські загарбники 38 разів обстріляли Херсонщину. Мирні населені пункти потерпали від атак з РСЗВ, мінометів та артилерії.

Херсон російська армія атакувала 9 разів – гатили по житлових кварталах міста. Через обстріли пошкоджено медичний заклад та житлові будинки", - йдеться в повідомленні. Минулої доби на Херсонщині через російські обстріли 2 людини отримали поранення різного ступеня тяжкості", - йдеться в повідомленні.

За інформацією Херсонської міськради, ворог минулої доби обстріляв територію громади 11 разів.

"Під вогнем перебували переважно мікрорайон Острів та смт Антонівка. Поранень зазнала одна людина", - йдеться в повідомленні.

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