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"Цензор.НЕТ" потребує вашої підтримки

цензор,допомога,підтримка,донат

Друзі! Ми потребуємо вашої фінансової підтримки для подальшої роботи Цензор.НЕТ. Кожен текст, кожен допис у соцмережах, фото і відео з передової - створюються завдяки вашій небайдужості до роботи нашої команди.

З перших днів війни 2014 року ми пишемо про бойові дії та наших героїв. З початком повномасштабного вторгнення Росії ми почали працювати 24 години на добу. Завдяки волонтерам ми збільшили кількість новин, щоб максимально висвітлити і героїчну боротьбу наших захисників, і злочини російських окупантів. Проте ми майже втратили головний канал прибутку - рекламу.

Команда "Цензор.НЕТ" потребує вашої фінансової підтримки для подальшої роботи редакції та сайту. Якщо ви поділяєте наші цінності, допоможіть нам добровільним внеском, щоб ми могли боротися на інформаційному фронті до перемоги України над окупантами.

Ми вдячні нашим читачам по всьому світу, які вже допомогли нам. Завдяки вам щодня виходять нові публікації про наших воїнів, що боронять Україну. Ваша підтримка допомагає нам у відрядженнях, щоб відзняти війну безпосередньо під ворожим вогнем.

Ми будемо вдячні за будь-яку грошову допомогу та інші формати підтримки.

Отримувач коштів: ГО "АГЕНТСТВО ВІЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ"

Код ЄДРПОУ: 39490649

IBAN: UA283004650000000260093011881 / в АТ "ОЩАДБАНК" / МФО: 300465

Призначення платежу: "БЕЗПОВОРОТНА МАТЕРІАЛЬНА ДОПОМОГА"

* Зверніть будь ласка увагу, що потрібно обов'язково вказати призначення платежу, інакше банк не прийме переказ коштів

PayPal [email protected]

Якщо ви бажаєте підтримати нас через платіжну систему за допомогою картки – реквізити знаходяться за цим посиланням (censor.net/ua/aid).

Наша зброя - це правда! Слава Україні!

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Топ коментарі
+23
У насєлєнія жодних претензій до мільярдів які ідуть із їхніх кишень на єдиний гівномарафон аби пропагувати мародерів і рашистів типу рєзнікова, татарова, хламідію, портнова, дєрьмака і главклоуна. Однак море претензій до Цензора, на який вони не витратили жодної копійки. Це схоже на якусь психічну хворобу.
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15.02.2023 12:34
+17
Дайте Каспи реквизиты - казахи накидают донатов, многие вас читают
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15.02.2023 12:27
+15
Спасибі вам. Ви кращі!
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15.02.2023 12:47
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15.02.2023 16:35 Відповісти
тримайте соточку від Миколи
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15.02.2023 16:57 Відповісти
"Шото" ти просто пішов нх! Це не "шибко", а швидко! Українською! "Ферштейн" чи перекласти (це "пірєвод" на товїй зебільній "язіку" якшо "шо"?!
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15.02.2023 22:21 Відповісти
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15.02.2023 18:48 Відповісти
Я ваш боржник (ви колись допомогли зібрати гроші на лікування мого знайомого, добровольця АТО), але зараз сиджу "на нулях"

Колись "віддячу", але не зараз... ((
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15.02.2023 19:12 Відповісти
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15.02.2023 19:45 Відповісти
Ви ж мабуть 60% читачів заблокували. Якщо проти вашої шерсті щось скажешь вічний бан!! Ось і прийшов час збирати урожай!!! Заблокуйте мене за правду!!
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15.02.2023 20:14 Відповісти
😆👍👏👏👏
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16.02.2023 01:11 Відповісти
А на карточку перекинуть никак нельзя? Лучше бы на карту
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15.02.2023 21:01 Відповісти
.

читайте уважнiше. в кiнцi тексту.

Якщо ви бажаєте підтримати нас через платіжну систему за допомогою картки - реквізити знаходяться (censor.net/ua/aid).
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16.02.2023 01:27 Відповісти
ТАК СДЕЛАЙТЕ БИЗНЕС КОТОРЫЙ МОГ БЫ СОДЕРЖАТЬ САЙТ, А ТОГДА ДЕЛАЙТЕ САЙТ !
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16.02.2023 08:23 Відповісти
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