11 887 53
Постачання танків Leopard трохи запізнилося, - віцеканцлер Німеччини Хабек
Віцеканцлер і федеральний міністр економіки Роберт Хабек розкритикував терміни постачань німецьких танків Leopard до України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net.
"Ухваливши рішення про постачання танків Leopard 1 і Leopard 2, ми робимо все, що можемо в цей момент. Трохи запізнилися, але принаймні це сталося зараз", - зазначив він.
Аргументуючи свою оцінку, віцеканцлер ФРН сказав, що всі очікують на "жахливий російський наступ".
"Росія вже активізувала атаки впродовж останніх тижнів. Час має вирішальне значення", - наголосив Хабек.
Він зазначив, що зараз Німеччина зосереджена на тому, щоб швидко доставити до України танки Leopard 2, а також танки Leopard 1 і все інше.
Топ коментарі
+16 Hanka Panyanka
показати весь коментар15.02.2023 13:10
+13 Роман Кокоровець 01cbec24
показати весь коментар15.02.2023 13:08
+12 Русня Двухсотая
показати весь коментар15.02.2023 13:04
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
- Я пропустив битву?
- Ти пропустив всю війну...
https://dai.ly/k2v4lRrIv6LYUqyOKDj https://dai.ly/k2v4lRrIv6LYUqyOKDj
2. …підтверджують їх зобов'язання утримуватися від загрози силою чи її використання проти територіальної цілісності чи політичної незалежності України, і що ніяка їхня зброя ніколи не буде використовуватися проти України, крім цілей самооборони або яким іншим чином згідно зі Статутом Організації Об'єднаних Націй.
3. …підтверджують Україні їх зобов'язання згідно з принципами Заключного Акта НБСЄ утримуватись від економічного тиску, спрямованого на те, щоб підкорити своїм власним інтересам здійснення Україною прав, притаманних її https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%83%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%82 суверенітету , і таким чином отримувати будь-які переваги.
4. …підтверджують їх зобов'язання домагатися негайних дій з боку https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D0%B8_%D0%9E%D0%9E%D0%9D Ради Безпеки ООН з надання допомоги Україні як державі-учасниці Договору про нерозповсюдження ядерної зброї, що не володіє ядерною зброєю, в разі, якщо Україна стане жертвою акту агресії або об'єктом погрози агресією з використанням ядерної зброї.
5. …підтверджують щодо України їх зобов'язання не застосовувати ядерну зброю проти будь-якої держави-учасника Договору про нерозповсюдження https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%B7%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 ядерної зброї , що не володіє ядерною зброєю, крім випадку нападу на них самих, їхні території чи їхні підопічні території, їхні збройні сили або їхніх союзників з боку такої держави спільно або в союзі з державою, яка володіє ядерною зброєю.
6. Російська Федерація, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%91%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%8F Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії , Сполучені Штати Америки та Україна будуть проводити консультації у випадку виникнення ситуації, внаслідок якої постає питання стосовно цих зобов'язань.
Вас повертається язик говорити : " Не здає ..." Це після всіх про.бів!
Не здають наші воїни!
А ви, певно, працюєте в ОП?!...
Чи, можливо, потрібні стануть і літаки ф-16?
А потім і ракети на 300 км?
2. Намагатися прямо та публічно питати у представників США, Франції Німеччини...скільки українців повинно загинути, щоб нам надали ракети великої дальності та авіацію.
3. Вимагати від нашої влади щоб перестали красти та почали реальне виробництво власної важкої зброї... ми - Батьківщина одного із засновників практичної космонавтики.. колись на південмаші виробляли балістичні ракети стратегічного призначення Р-12, Р-16, Р-32 ...там можуть і зараз виробляти ракети...Завод ім Малишева, Харківське КБ, Житомирський, Київський Львівський бронетанкові заводи і багато багато ін. всі вони можуть і повинні працювати на оборону..
За 3 пункт, ви реально думаєте що українськи заводи самостійно можуть виробляли такі ракети? Це була лише сборка в Дніпрі, а усі комплектуючи виробляли по всьому союзу
Для тех "патриотов" кто не в курсе, Украина получила 500 с лишним танков советского образца и еще 500 затрофеила. Так, что западные танки-то почти вовремя.
А вот с дальнобойными ракетами уже опоздали на несколько месяцев, да и с западной авиацией тоже.
35 https://i.postimg.cc/W4cTJ6wp/image.jpg T-72M1s [April 2022] (Some delivered from Czech stocks in exchange for 15 Leopard 2A4 MBTs and 1 Büffel ARV through the 'https://www.*************.com/2022/09/flawed-but-commendable-germanys.html Ringtausch ' programme) https://postimg.cc/Q9qCLVn4 T-72M1s [May or June 2022] (Purchased by Czechia from Bulgaria and delivered to Ukraine) 290+ https://twitter.com/UAWeapons/status/1514236244263378946 T-72M(R)s and T-72M1(R)s [Delivered from April 2022 onwards] 8+ https://twitter.com/UAWeapons/status/1552975117336076290 T-72As [July or August 2022] 28 https://i.postimg.cc/9fSLPGpy/2887.png M-55S' [October 2022] (From Slovenian stocks in exchange for 45 MAN 8x8 trucks through the 'https://www.*************.com/2022/09/flawed-but-commendable-germanys.html Ringtausch ' programme) 90 https://i.postimg.cc/KjygcsNq/ea-01.jpg T-72EAs [Delivered from January 2023 onwards] (Purchased by the Netherlands and U.S. from Czechia, upgraded and delivered to Ukraine)
Те самые танки. Только советского образца.