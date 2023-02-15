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Німеччина (7091) танк (2006) Габек (76)

Постачання танків Leopard трохи запізнилося, - віцеканцлер Німеччини Хабек

танк,один,леопард,leopard

Віцеканцлер і федеральний міністр економіки Роберт Хабек розкритикував терміни постачань німецьких танків Leopard до України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net.

"Ухваливши рішення про постачання танків Leopard 1 і Leopard 2, ми робимо все, що можемо в цей момент. Трохи запізнилися, але принаймні це сталося зараз", - зазначив він.

Аргументуючи свою оцінку, віцеканцлер ФРН сказав, що всі очікують на "жахливий російський наступ".

"Росія вже активізувала атаки впродовж останніх тижнів. Час має вирішальне значення", - наголосив Хабек.

Він зазначив, що зараз Німеччина зосереджена на тому, щоб швидко доставити до України танки Leopard 2, а також танки Leopard 1 і все інше.

Також читайте: З постачанням літаків ми можемо зайти надто далеко і стати стороною війни, - віцеканцлер Німеччини Хабек

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Топ коментарі
+16
таке враження, що деякі політики сприймають війну як гру, яку можна на деякий час зупинити, поки вони домовляться, та оформлять всі документи...
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15.02.2023 13:10
+13
а так поспішали ... стільки відмазок було !
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15.02.2023 13:08
+12
Та ви шо! Не може бути!!!
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15.02.2023 13:04
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Та ви шо! Не може бути!!!
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15.02.2023 13:04 Відповісти
а так поспішали ... стільки відмазок було !
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15.02.2023 13:08 Відповісти
трохи...десь на пів року...
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15.02.2023 13:08 Відповісти
Всмысле ************? Оно еще даже не начиналось
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15.02.2023 13:10 Відповісти
таке враження, що деякі політики сприймають війну як гру, яку можна на деякий час зупинити, поки вони домовляться, та оформлять всі документи...
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15.02.2023 13:10 Відповісти
так і сприймають...десь була картинка в інтернеті...як українці б'ються з рашистами, а европейці на вежі муру стоять, та наблюдають,передаючи гроші,мов роблять ставки.
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15.02.2023 13:14 Відповісти
Для них це і є гра у танчики, а війна десь там, за обрієм.
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15.02.2023 13:16 Відповісти
Нагадало діалог з фільму "Гладіатор":

- Я пропустив битву?
- Ти пропустив всю війну...
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15.02.2023 13:14 Відповісти
чітко і сильно!
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15.02.2023 13:16 Відповісти
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15.02.2023 14:05 Відповісти
Зі звуком

https://dai.ly/k2v4lRrIv6LYUqyOKDj https://dai.ly/k2v4lRrIv6LYUqyOKDj

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15.02.2023 14:10 Відповісти
Та то *****, що малость опіздонились, не німцям же голівонькі під кацапські кулі, а й справді, підставляти Хоча, якщо добре подумати, то в недалекій перспективі, може шановним хєрам і фройляйн коби не прийшлось підставляти дупи під кацапський кірзяч і не тільки... кірзяч, дебіли... ***
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15.02.2023 13:14 Відповісти
Немає слів,одні висловлювання!!((((
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15.02.2023 13:16 Відповісти
По перше, ганси нам нічого не винні, а по друге своє потрібно мати, а не ходити по світу з протягнутою рукою.
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15.02.2023 13:19 Відповісти
А Будапештський меморандум то лише ..паперець? І підписи 42 президента США Клінтона як і прєм*єра Британії Мейджера нічого не варті..як і будь-яка угода з росієй?
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15.02.2023 13:32 Відповісти
Що гарантував нам Будапештський Меморандум?
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15.02.2023 13:36 Відповісти
1. Російська Федерація, Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії та Сполучені Штати Америки підтверджують Україні їх зобов'язання згідно з принципами Заключного Акта https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%B7_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D0%B8_%D1%82%D0%B0_%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%B1%D1%96%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%B2_%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%96 НБСЄ поважати незалежність і суверенітет та існуючі кордони України.

2. …підтверджують їх зобов'язання утримуватися від загрози силою чи її використання проти територіальної цілісності чи політичної незалежності України, і що ніяка їхня зброя ніколи не буде використовуватися проти України, крім цілей самооборони або яким іншим чином згідно зі Статутом Організації Об'єднаних Націй.

3. …підтверджують Україні їх зобов'язання згідно з принципами Заключного Акта НБСЄ утримуватись від економічного тиску, спрямованого на те, щоб підкорити своїм власним інтересам здійснення Україною прав, притаманних її https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%83%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%82 суверенітету , і таким чином отримувати будь-які переваги.

4. …підтверджують їх зобов'язання домагатися негайних дій з боку https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D0%B8_%D0%9E%D0%9E%D0%9D Ради Безпеки ООН з надання допомоги Україні як державі-учасниці Договору про нерозповсюдження ядерної зброї, що не володіє ядерною зброєю, в разі, якщо Україна стане жертвою акту агресії або об'єктом погрози агресією з використанням ядерної зброї.

5. …підтверджують щодо України їх зобов'язання не застосовувати ядерну зброю проти будь-якої держави-учасника Договору про нерозповсюдження https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%B7%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 ядерної зброї , що не володіє ядерною зброєю, крім випадку нападу на них самих, їхні території чи їхні підопічні території, їхні збройні сили або їхніх союзників з боку такої держави спільно або в союзі з державою, яка володіє ядерною зброєю.

6. Російська Федерація, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%91%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%8F Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії , Сполучені Штати Америки та Україна будуть проводити консультації у випадку виникнення ситуації, внаслідок якої постає питання стосовно цих зобов'язань.
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15.02.2023 13:43 Відповісти
Ну і? США і Британія поважають наш суверенітет, їхня зброя не застосовується проти нас. Шо ще вимагати від них? І яким боком тут Німеччина?
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15.02.2023 13:49 Відповісти
я за Брітанію та США , а також Францію яка приєдналась до меморандуму пізніше. А зараз Франція та Німеччина - це по суті одна країна ...союз що об'єднує 27 держав ...і гансов в цьому союзу ЄС - є провідними виробниками танків, яки їх доречи продавали всюди на експорт...І саме завдяки гансам ми з нашим танком Ятаган (версія т-84 Оплот) -програли тендер у 2000 в Турції ..внаслідок чого танк не пішов у серийне виробництво
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15.02.2023 13:59 Відповісти
І якщо цей паперць нічого не вартий то і ми від ядерної зброї не відмовлялись! До речі , думаю що МАГЕТЕ до нас своїх представників на всі АЕС направили саме щоб контролюіати, що ми плутоній -239 не виробляємо)))
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15.02.2023 13:47 Відповісти
Патамушта підписанти гарантували що їхня ЯЗ проти нас не буде застосована.
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15.02.2023 13:52 Відповісти
ще вони зобов'язалися домагатися негайних дій з боку https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D0%B8_%D0%9E%D0%9E%D0%9D Ради Безпеки ООН з надання допомоги Україні як державі-учасниці Договору про нерозповсюдження ядерної зброї, що не володіє ядерною зброєю, в разі, якщо Україна стане жертвою акту агресії або об'єктом погрози агресією з використанням ядерної зброї
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15.02.2023 14:01 Відповісти
Домагатися, але не змусити. Рада безпеки ООН не виконує свої функції через відомі вам причини. І хоч сама військова допомога не входить у коло зобов'язань за меморандумом,- США, Британія і країни Європи надають Україні ту допомогу, яку не спромоглася надати ООН. Тому ваші закиди на адресу союзників України не мають під собою грунту.
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15.02.2023 14:55 Відповісти
Та вимикайте вже ту шарманку про асфальт і "своє" Ну -все,нема.Що тепер думати про те що пішло в країну прой..баних речей чи про сьогодення?Винні-не винні,наволоч як гуртом не зупинити ,то смердючі онучі москаля завтра по Лувру ходитимуть,це теж має бути зрозуміло і їм(партнерам)
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15.02.2023 13:34 Відповісти
Мене бiльше турбуе що всi якось забули и навiть не згадують про лендлiз!
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15.02.2023 16:49 Відповісти
Ага. И голландцам запретили их Леопарды нам отдать.
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15.02.2023 13:22 Відповісти
в них немає власних
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15.02.2023 13:31 Відповісти
Хоч ці Леопарди нам потріні вже навчора і нічим не можна випрадати це гальмування допомоги Німеччиною, проте пізно, але не запізно. Контрнаступ ніщо не зупинить і він неодмінно досягне успіху завдяки цим танкам і бажанню українського народу звільнити свою землю. Тож хоч німці і тягнули з цим рішенням, потрібно сумлінно працювати над тим, щоб вони його виконали своєчасно і тримати під контролем те, як вони його виконують. А для цього потрібно тиснути. Ну, звичайно, якщо це знадобиться
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15.02.2023 13:23 Відповісти
Ну то може зробите висновки , і не будете ''припізднюватися'' з літаками та далекобійними ракетами!
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15.02.2023 13:26 Відповісти
всі ці ігри в обіцяки та постійни перепони *********** на обгрунтовану думку...що німці, а схоже і США не надають нам танків умисно бо чекають поки ху..ло захопить всю Донецьку і Луганську область..щоб потім нас примушувати до миру без Донецької та Луганської областей. ..Зокрема і військові і політики США та і ЄС постійно нам чомусь натякають, що треба здавати Бахмут??? Черрес май же рік (ЧЕРЕЗ РІК) війни обіцяють надати танки....****...в США -6000 танків Абрамс (ШІСТЬ ТИСЯЧ!) а всього їх виробили з 1980 - 9000! Нам...пообіцяли ..колись надати аж ..31 танк (не 1300 та не 300..а 31...не 35 чи 29, а чомусь саме 31...зівідка ця цифра?). Але , схоже Зеленський не слухає США та Бахмут і далі і всю Донецьку і Луганську області не здає...А ху..ло не може ніяк їх захопити, щоб потім торгуватися
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15.02.2023 13:27 Відповісти
Зеленський не може нічого ні здати ні захопити. Це роблять ЗСУ та воля українців.
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15.02.2023 13:31 Відповісти
Зеленський тут, взагалі, до чого і при чому?!!!
Вас повертається язик говорити : " Не здає ..." Це після всіх про.бів!
Не здають наші воїни!
А ви, певно, працюєте в ОП?!...
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15.02.2023 13:35 Відповісти
А хто в нас Верховний головнокомандувач? А хто очолює РНБО?
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15.02.2023 13:38 Відповісти
Ну як хто? Кловун з кварталу95. Вумний нарід його назначив.
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15.02.2023 14:26 Відповісти
Тут не відомо, як повернути Мелітополь, що вже казати про Донбас. Зброя надається так, щоб постійно тримати ЗСУ на короткому повідку.
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15.02.2023 14:29 Відповісти
Сьогодні була новина, що 52% американців не проти допомоги Україні. Танки дуже дорогі і така допомогоа може вдарити по гаманцю американців і змінити суспільну думке перед усім за рахунок несвідомих бідних громадян США не на користь України. Тож допомога розрахована на те, щоб американське суспільство її підримувало рівно стільки, скільки буде потрібно для знищення путінської Росії
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15.02.2023 14:47 Відповісти
Добре. Привезуть танки. І зразу ЗСУ підуть у наступ.
Чи, можливо, потрібні стануть і літаки ф-16?
А потім і ракети на 300 км?
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15.02.2023 13:29 Відповісти
танки нам потрібні вже 11 місяців та 19 днів..так саме як і ракети на 300, а бажано на 2500 кв. та літаки! З березня (май же рік) обмусольовали та , начебто обіцяли надати старі штурмовики А-10 яких в них сотні на консервації ...І де воно? Це такий ленд-ліз?
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15.02.2023 13:36 Відповісти
Які ваші пропозиції?
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15.02.2023 14:07 Відповісти
1. Висвітлютувати та доносити нашу думку до цих партнерів, особливо до справжніх таких як Польща, Брітанія Літва .
2. Намагатися прямо та публічно питати у представників США, Франції Німеччини...скільки українців повинно загинути, щоб нам надали ракети великої дальності та авіацію.
3. Вимагати від нашої влади щоб перестали красти та почали реальне виробництво власної важкої зброї... ми - Батьківщина одного із засновників практичної космонавтики.. колись на південмаші виробляли балістичні ракети стратегічного призначення Р-12, Р-16, Р-32 ...там можуть і зараз виробляти ракети...Завод ім Малишева, Харківське КБ, Житомирський, Київський Львівський бронетанкові заводи і багато багато ін. всі вони можуть і повинні працювати на оборону..
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15.02.2023 17:44 Відповісти
1 і 2 пункти пуста балаканина
За 3 пункт, ви реально думаєте що українськи заводи самостійно можуть виробляли такі ракети? Це була лише сборка в Дніпрі, а усі комплектуючи виробляли по всьому союзу
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17.02.2023 08:46 Відповісти
наш T-84-120 «Ятаган»- адаптована до стандартів НАТО версія танку Т-84 Оплот у 2000 році практично не уступав німецькому Леопарду -2 та був його конкурентом. БМ «Оплот» ..лише у 2020 році почали за програмою «Бастіон» позбуватися в ньому деталей російського виробництва))))
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15.02.2023 17:53 Відповісти
Танки ми авжеж можемо виробляти самостійно, але десь один на тиждень
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17.02.2023 08:47 Відповісти
Це така корупція та зрада !
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15.02.2023 15:11 Відповісти
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15.02.2023 13:37 Відповісти
Спешить не стоит, а то можно успеть.
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15.02.2023 13:52 Відповісти
Коли плешивий кремлівський пацюк в вересні 2022 року заявив про могилізацію, вже тоді варто було б приймати рішення по танкам, а не лише зараз
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15.02.2023 14:31 Відповісти
А мы это уже давно заметили что вы там не очень торопитесь дать Украине выиграть войну.
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15.02.2023 14:49 Відповісти
В принципе конкретно с танками не особо опоздали.
Для тех "патриотов" кто не в курсе, Украина получила 500 с лишним танков советского образца и еще 500 затрофеила. Так, что западные танки-то почти вовремя.
А вот с дальнобойными ракетами уже опоздали на несколько месяцев, да и с западной авиацией тоже.
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15.02.2023 15:00 Відповісти
Персонально для отборных зрадо...ов:
35 https://i.postimg.cc/W4cTJ6wp/image.jpg T-72M1s [April 2022] (Some delivered from Czech stocks in exchange for 15 Leopard 2A4 MBTs and 1 Büffel ARV through the 'https://www.*************.com/2022/09/flawed-but-commendable-germanys.html Ringtausch ' programme) https://postimg.cc/Q9qCLVn4 T-72M1s [May or June 2022] (Purchased by Czechia from Bulgaria and delivered to Ukraine) 290+ https://twitter.com/UAWeapons/status/1514236244263378946 T-72M(R)s and T-72M1(R)s [Delivered from April 2022 onwards] 8+ https://twitter.com/UAWeapons/status/1552975117336076290 T-72As [July or August 2022] 28 https://i.postimg.cc/9fSLPGpy/2887.png M-55S' [October 2022] (From Slovenian stocks in exchange for 45 MAN 8x8 trucks through the 'https://www.*************.com/2022/09/flawed-but-commendable-germanys.html Ringtausch ' programme) 90 https://i.postimg.cc/KjygcsNq/ea-01.jpg T-72EAs [Delivered from January 2023 onwards] (Purchased by the Netherlands and U.S. from Czechia, upgraded and delivered to Ukraine)
Те самые танки. Только советского образца.
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15.02.2023 15:02 Відповісти
Зараз Зеля знімить Єрмака і можна постачати.
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15.02.2023 15:03 Відповісти
поки ви не розвернете червоні лінії на 90 градусів та не запхаєте їх путіну в сраку доти ваша допомога піпетками виглядатиме жалюгідно бо дані щодо зброї на консервації та в армії доступні всім.
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15.02.2023 19:36 Відповісти
 
 