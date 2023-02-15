УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11111 відвідувач онлайн
Новини
1 941 8
колонія (251) вирок (1022) росія (63574) українці (2507) шпигунство (955)

Українцю присудили в Росії 16 років колонії нібито за шпіонаж

тюрьма,сизо,зона

Суд в Тулі визнав громадянина України винним у шпигунстві та виніс вирок - 16 років колонії суворого режиму.

Про це повідомили в пресслужбі судів Тульської області, інформує Цензор.НЕТ.

Ім’я українця не називають. Росіяни твердять, що він з січня 2020 року збирав в Тулі таємні відомості, щоб передати їх іноземній державі. У серпні 2021 року чоловіка затримали.

За даними ФСБ Росії, українець виконував завдання розвідувальних служб України та збирав інформацію про перспективні розробки в галузі стрілецького озброєння. Для цього, за версією російської спецслужби, чоловік збирався вербувати "працівників російських оборонних підприємств із секретоносіїв". У ФСБ говорили, що затримали українця на місці злочину.

Також читайте: Українець Костянтин Ширінг, якого звинуватили у "шпигунстві", помер у російській колонії

Суд у Тулі почав розглядати справу про шпигунство у листопаді 2022 року. Засідання проходили у закритому режимі.

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ну если у ******** хватило мозгов находится и жить на рассеи, то пусть дура дурная и сидит в ГУЛАГе теперь
показати весь коментар
15.02.2023 13:15 Відповісти
А якщо він дійсно виконував завдання української розвідки?
показати весь коментар
15.02.2023 13:19 Відповісти
Зате в нас таких відпускають за гроші
показати весь коментар
15.02.2023 13:18 Відповісти
в нас такі в високих кабінетах сидять
показати весь коментар
15.02.2023 14:37 Відповісти
Мені знається, що єдине, у чому ми маємо брати приклад з Кацапляндії - це у суворості приговорів за шпигунство і тд.
Бо в Україні "за шпигунство" кацапів до війни взагалі - просто депортували на московію замість давати по 16 років.
Так й за шпигунство під час війни на користь ворога жодному ще зраднику 16 років не дали.
показати весь коментар
15.02.2023 13:18 Відповісти
В ************** ГУЛАГе не чего не поменялось за последние 300 лет.
показати весь коментар
15.02.2023 13:24 Відповісти
"Передайте Государю: "аангличане кирпичом ружья не чистют!" (Лесков "Левша")
показати весь коментар
15.02.2023 13:39 Відповісти
Через рік вийде на волю - рашка розпадеться і всі будуть вільні!
показати весь коментар
15.02.2023 16:38 Відповісти
 
 