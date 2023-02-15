Депутати Харківської облради проголосували за перейменування села Ватутіне на Залужне
Депутати Харківської облради проголосували за перейменування села Ватутіне Нововодолазької громади на Залужне.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.UA, про це повідомила депутатка облради Галина Куц.
Рішення про перейменування селищна рада ухвалила ще 22 листопада. Потім у громаді провели опитування щодо назви населеного пункту і найбільшу кількість голосів отримав варіант "Залужне" — на честь головнокомандуючого ЗСУ Валерія Залужного.
14 лютого депутати проголосували за перейменування.
Тепер обласна рада направить відповідне клопотання до парламенту, де буде ухвалено остаточне рішення.
Топ коментарі
+9 Грицько Добрий
показати весь коментар15.02.2023 13:47
+8 Михаил Дужик 7acbc3a9
показати весь коментар15.02.2023 13:42
+7 Панас Стець 477f2171
показати весь коментар15.02.2023 13:58
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Прізвище Залужний пішло саме від мешканців таких селищ.
Прочитавши таку новину, десь на банковій, завило від заздрощів одне зелене уйопіще.
Зеленське
Зелене
Зеленославське
Зеленобург
Зеленоград
Велике Зеленище
но сам к тому времени своих родителей подальше из Украины отправил
А коли ватутіна в Полтаві знесуть?