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перейменування (582) село (87) Харківщина (6053) Залужний (698)

Депутати Харківської облради проголосували за перейменування села Ватутіне на Залужне

перейменування,ватутіне,залужне

Депутати Харківської облради проголосували за перейменування села Ватутіне Нововодолазької громади на Залужне.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.UA, про це повідомила депутатка облради Галина Куц.

Рішення про перейменування селищна рада ухвалила ще 22 листопада. Потім у громаді провели опитування щодо назви населеного пункту і найбільшу кількість голосів отримав варіант "Залужне" — на честь головнокомандуючого ЗСУ Валерія Залужного.

14 лютого депутати проголосували за перейменування.

Тепер обласна рада направить відповідне клопотання до парламенту, де буде ухвалено остаточне рішення.

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Топ коментарі
+9
А звідки ти взяв шо це пов'язано з головнокомандувачем ЗСУ? Може село за лугом знаходиться і доречно його назвати Залужне. Хоча, особисто я й не протів на честь нашого головного захисника назвати...
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15.02.2023 13:47
+8
А чи можна при житті вшановувати, чи не суперечить це моралі, статуту тощо?
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15.02.2023 13:42
+7
ще одного ватутіна позбулись... і слава Богу!
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15.02.2023 13:58
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А чи можна при житті вшановувати, чи не суперечить це моралі, статуту тощо?
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15.02.2023 13:42 Відповісти
У Залужного спитали?
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15.02.2023 13:46 Відповісти
А звідки ти взяв шо це пов'язано з головнокомандувачем ЗСУ? Може село за лугом знаходиться і доречно його назвати Залужне. Хоча, особисто я й не протів на честь нашого головного захисника назвати...
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15.02.2023 13:47 Відповісти
Треба читати статті повністю, а не тільки заголовки.
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15.02.2023 14:53 Відповісти
В Україні є села з такою назвою. На Полтавщині, на Житомирщині.
Прізвище Залужний пішло саме від мешканців таких селищ.
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15.02.2023 13:55 Відповісти
а можно памятники военные ставить четырежды уклонисту в виде танкиста ?
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15.02.2023 15:44 Відповісти

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15.02.2023 15:46 Відповісти
Тобі теж поставлять
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15.02.2023 15:58 Відповісти
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15.02.2023 16:38 Відповісти
Приклади в історії є. Наприклад, аеропорт у Гданську названо ім'ям Валенси, а він і зараз живий
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15.02.2023 17:28 Відповісти
А чому ні? Коли ті гарна людина то що мені то би подякувати після твоею смерті?
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06.05.2023 12:58 Відповісти
Сраколизи з ************ мізками
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15.02.2023 13:47 Відповісти
Наш інфантильний нарід ніщо не вчить. Ватутіна - нах, це правильно. Але із Залужним чи не зарано? Навіщо взагалі ліпити із Залужного чергового куміра? Любить наш нарід закохуватися в окремі персоналії і з цими ж персоналіями ототожнювати насправді важливі речі. Потім так само несамовито буде ці імена в бруд втоптувати.
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15.02.2023 13:51 Відповісти
Ага вже з Жуковим носилися як з писаною торбою
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15.02.2023 14:07 Відповісти
Совкове виховання. :-[
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05.05.2023 22:51 Відповісти
Нічого, при слідуючому перейменуванні властьімущим зно буде привід трохи бюджету розпиляти.
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15.02.2023 14:57 Відповісти
Ватутіне, взагалі, від слова "вата".
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15.02.2023 13:52 Відповісти
ще одного ватутіна позбулись... і слава Богу!
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15.02.2023 13:58 Відповісти
Може це відновлення старої назви.
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15.02.2023 14:13 Відповісти
Депутатам Харьківської облради не@уй чим зайнянитись для чого це щоб ОП були підстави звинувачити в культі особи довбні займіться містом і областю а краще не висовуйтесь.
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15.02.2023 14:35 Відповісти
Мій батько родом із Харківщини, його село було засновано в 1692 році. В тих краях більшість сіл мають сторічну історію. Ти не думав, що те ватутіно до 1940-х називалося Залужним?
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15.02.2023 14:39 Відповісти
Ватутіно до ватутіна було залізнична станція Ордівка.... Після війни там побудували елеватор, ще там дещо.... Ну і після війни комунізували. А для людей воно було Десятка... Десятий км залізничної коліїї...
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15.02.2023 14:44 Відповісти
Якби думали то в рішенні записали вернути історичну назву а не .....найбільшу кількість голосів отримав варіант "Залужне" - на честь головнокомандуючого ЗСУ Валерія Залужного.
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15.02.2023 15:26 Відповісти
от тільки давайте без оцих культів.
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15.02.2023 14:36 Відповісти
"Депутати Харківської облради проголосували за перейменування села Ватутіне на Залужне"

Прочитавши таку новину, десь на банковій, завило від заздрощів одне зелене уйопіще.
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15.02.2023 14:36 Відповісти
А як же ж назвати село на честь уйопіща?
Зеленське
Зелене
Зеленославське
Зеленобург
Зеленоград
Велике Зеленище
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15.02.2023 16:10 Відповісти
Селище біля лиману, який є залишками річки Джгун.... За лугом селище, при чому тут Валерій Федорович... Але мешканцям буде приємно! Там селище взагалі має три назви... Ватутіно, Ордівка, Десятка... Тепер ще Залужним буде!
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15.02.2023 14:40 Відповісти
А ще Україну переіменуйте в Зе-ландія. Приблизно 73% населення країни, думаю, проголосують за таку ідею.
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15.02.2023 14:40 Відповісти
Решта 27% повісяться від лютої ненависті...
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15.02.2023 14:55 Відповісти
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15.02.2023 15:47 Відповісти
Перекручувати та срати - все, на що здатні 27% недоумків.
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15.02.2023 15:52 Відповісти
выбрать клоуна-наркомана который продал Украину ,уничтожил ракетную програму ,вешал лапшу про шашлыки а сам втихаря разминировал границу и мосты так что кацапы захватили ЮГ -за день и убили десятки тысяч в Мариуполе,не закупил ни одного снаряда для армии,поливал грязью запад когда его во всеуслышанье призывали готовить оборону,вывез своих маму и папу подальше перед войной...-вот на что способны 73% мудрого нарита

но сам к тому времени своих родителей подальше из Украины отправил
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15.02.2023 16:36 Відповісти
😁
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15.02.2023 16:00 Відповісти
Зашибись.
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15.02.2023 14:58 Відповісти
Ваты тут не!
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15.02.2023 15:32 Відповісти
А голосование по запрету деятельности московских попов провалили.
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15.02.2023 15:56 Відповісти
Як говориться "не сотвори собі кумира"...
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15.02.2023 18:19 Відповісти
Я підримую цих містян.Залужне файна назва!
А коли ватутіна в Полтаві знесуть?
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15.02.2023 18:28 Відповісти
А вернуть оригинальное название религия запрещает?
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15.02.2023 20:21 Відповісти
19 січня 2023 року Нововодолазький селищний голова Олександр Єсін розповів "Суспільному Харків", що багато хто подумав, що нова назва - на честь Головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного, але насправді назва розшифровується як "за лугом".
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15.02.2023 21:38 Відповісти
Таких " за луг" в Україні по обидва боки любої річки
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06.05.2023 13:10 Відповісти
Совок в головах залишився , смердить сталінізмом .
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05.05.2023 16:52 Відповісти
 
 