"Депутати Харківської облради проголосували за перейменування села Ватутіне на Залужне"

Депутати Харківської облради проголосували за перейменування села Ватутіне Нововодолазької громади на Залужне.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.UA, про це повідомила депутатка облради Галина Куц.



Рішення про перейменування селищна рада ухвалила ще 22 листопада. Потім у громаді провели опитування щодо назви населеного пункту і найбільшу кількість голосів отримав варіант "Залужне" — на честь головнокомандуючого ЗСУ Валерія Залужного.

14 лютого депутати проголосували за перейменування.



Тепер обласна рада направить відповідне клопотання до парламенту, де буде ухвалено остаточне рішення.

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