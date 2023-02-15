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Київська область (3803) ППО (2922)

У небі над Київщиною виявлено повітряні цілі, працює ППО, - КОВА

ппо

Мешканців Київщини попередили про роботу ППО.

Про це повідомляє Київська ОВА, передає Цензор.НЕТ.

"У небі Київщини виявили повітряні цілі.

У зв'язку з цим працює ППО.

Зберігайте спокій та перебувайте в укриттях!" - йдеться в повідмоленні.

Також читайте: Італія та Франція передадуть Україні системи ППО SAMP/T, - Остін

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Топ коментарі
+5
Повітряні кульки? Бо тревоги немає)
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15.02.2023 14:00
+4
Как задолбать население Украины воздушными тревогами:
1. Можно поднимать МиГи под "кинжалы", но они горючку жрут.
2. А вот шарики, облепленные алюминиевой фольгой - дёшево и сердито!
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15.02.2023 15:19
+2
сбивать такие коробки дорогущими ракетами это то что нужно что-бы положить ППО .. нужно искать варианты более дешевого поражения
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15.02.2023 15:36
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Повітряні кульки? Бо тревоги немає)
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15.02.2023 14:00 Відповісти
Так тревоги нет
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15.02.2023 14:00 Відповісти
і навіщо дорогоцінні ракети витрачають на ці безпонтові кутові відбивачі - хай би як вчора до Румунії долетіли
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15.02.2023 14:08 Відповісти
і де гарантія що там тільки відбивачі?
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15.02.2023 14:13 Відповісти
сбивать такие коробки дорогущими ракетами это то что нужно что-бы положить ППО .. нужно искать варианты более дешевого поражения
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15.02.2023 15:36 Відповісти
вірю, що ЗСУ вчинять в найкращий спосіб
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15.02.2023 17:19 Відповісти
Как задолбать население Украины воздушными тревогами:
1. Можно поднимать МиГи под "кинжалы", но они горючку жрут.
2. А вот шарики, облепленные алюминиевой фольгой - дёшево и сердито!
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15.02.2023 15:19 Відповісти
не было тревоги только слышна была работа ппо
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15.02.2023 15:38 Відповісти
Ха!
Протидіяти цьому дуже просто! Треба просто перестати паралізуватися під час повітряної тривоги, і йти в укриття ТІЛЬКИ коли є реальні запуски ракет.
А якщо все зупиняти кожен раз як якесь лайно орків підніметься в повітря - то такого навіть об'єднані економіки США та Китаю не витримають.
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15.02.2023 15:51 Відповісти
ПВО ПВэ рознь.
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16.02.2023 10:00 Відповісти
Ха!
А кто возьмёт на себя ответственность объявить "внимание, не настоящая тревога!"?
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16.02.2023 10:04 Відповісти
А є смисл вигравати у війні, якщо економіки не буде?
Вже зараз є купа безробітних, яких царьки-хазяєва заводів газєт параходів скорочують наліво і направо. Під час тривоги паралізується все, в першу чергу виробництво і бізнес. Що призвдить до ще більшого скорочення і ще більшого безробіття. Що пиводить до колапсу економіки і знищення держави зсередини через соціальне збурення і "голодні бунти". Себто, як раз сценарій, на який всі сподіваються в парашній *********.
А з іншої сторони на вагах лежить сміливість не обсиратися під час тривоги, а підключити собі наприклад @radar_ukr або Лачена в телеграмчик і точно знати, коли треба боятися, а коли орки обліпили повітряні кульки фольгою і пустили ці ліхтарики щастя в наш бік, або чергова дура злетіла в **********.
Я для себе вибрав. Чого і вам бажаю. Та й на мій погляд краще вмерти від ракети, виконуючи роботу, ніж жити в умовах голодних бунтів і соціального краху. Почитайте мемуари переживших 1917, наприклад - або як лутери грабували Нью-Орлеан під час Катріни.
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16.02.2023 11:02 Відповісти
Друг мой, речь идёт не о ЛИЧНОЙ позиции. Речь идёт о системе - дежурный оператор ПВО глядя в экран сообщает на командный пункт "вижу цель", на КП сидит оперативный дежурный, в обязанности которого входит объявлять тревогу. Как он возьмёт на себя ответственность, что эта цель не представляет опасности и тревогу не объявлять?
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16.02.2023 12:38 Відповісти
Ви мене не зрозуміли. Об'являйте.
Тривога це лише маячок, не більше. Як реагувати на цей маячок, вирішувати вже кожному на місці. Є компанії, які не припиняють процес, беручи на себе ризики. Є люди в цих компаніях, які, незважаючи на рішення компанії, все одно йдуть і шукають собі сховища. Так зрозуміліше, про що я писав?
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16.02.2023 12:49 Відповісти
 
 