У небі над Київщиною виявлено повітряні цілі, працює ППО, - КОВА
Мешканців Київщини попередили про роботу ППО.
Про це повідомляє Київська ОВА, передає Цензор.НЕТ.
"У небі Київщини виявили повітряні цілі.
У зв'язку з цим працює ППО.
Зберігайте спокій та перебувайте в укриттях!" - йдеться в повідмоленні.
Топ коментарі
+5 Сергій Шешеня
показати весь коментар15.02.2023 14:00
+4 амфаш
показати весь коментар15.02.2023 15:19
+2 Veminal Danmer 4e8911bc
показати весь коментар15.02.2023 15:36
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1. Можно поднимать МиГи под "кинжалы", но они горючку жрут.
2. А вот шарики, облепленные алюминиевой фольгой - дёшево и сердито!
Протидіяти цьому дуже просто! Треба просто перестати паралізуватися під час повітряної тривоги, і йти в укриття ТІЛЬКИ коли є реальні запуски ракет.
А якщо все зупиняти кожен раз як якесь лайно орків підніметься в повітря - то такого навіть об'єднані економіки США та Китаю не витримають.
А кто возьмёт на себя ответственность объявить "внимание, не настоящая тревога!"?
Вже зараз є купа безробітних, яких царьки-хазяєва заводів газєт параходів скорочують наліво і направо. Під час тривоги паралізується все, в першу чергу виробництво і бізнес. Що призвдить до ще більшого скорочення і ще більшого безробіття. Що пиводить до колапсу економіки і знищення держави зсередини через соціальне збурення і "голодні бунти". Себто, як раз сценарій, на який всі сподіваються в парашній *********.
А з іншої сторони на вагах лежить сміливість не обсиратися під час тривоги, а підключити собі наприклад @radar_ukr або Лачена в телеграмчик і точно знати, коли треба боятися, а коли орки обліпили повітряні кульки фольгою і пустили ці ліхтарики щастя в наш бік, або чергова дура злетіла в **********.
Я для себе вибрав. Чого і вам бажаю. Та й на мій погляд краще вмерти від ракети, виконуючи роботу, ніж жити в умовах голодних бунтів і соціального краху. Почитайте мемуари переживших 1917, наприклад - або як лутери грабували Нью-Орлеан під час Катріни.
Тривога це лише маячок, не більше. Як реагувати на цей маячок, вирішувати вже кожному на місці. Є компанії, які не припиняють процес, беручи на себе ризики. Є люди в цих компаніях, які, незважаючи на рішення компанії, все одно йдуть і шукають собі сховища. Так зрозуміліше, про що я писав?