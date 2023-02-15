У небі над Київщиною виявлено повітряні цілі, працює ППО, - КОВА

Мешканців Київщини попередили про роботу ППО.

Про це повідомляє Київська ОВА, передає Цензор.НЕТ.

"У небі Київщини виявили повітряні цілі.

У зв'язку з цим працює ППО.

Зберігайте спокій та перебувайте в укриттях!" - йдеться в повідмоленні.

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