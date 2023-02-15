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У грудні в Україні загинув парамедик з Великої Британії Джонатан Шенкін

шенкін

45-річний британський громадянин Джонатан Шенкін загинув як герой, надаючи медичну допомогу на війні в Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням BBC.

Шенкін був родом із Глазго (Шотландія), жив у Лондоні та на Мальті, потім вступив до лав ізраїльської армії. Був власником охоронного бізнесу та працював в Іраку, Афганістані, Омані, Сомалі, Анголі, Філіппінах та Південній Кореї.

В Україні працював парамедиком. Загинув, надаючи медичну допомогу.

"Він витратив більшу частину свого життя, допомагаючи іншим", - розповіли близькі загиблого.

Зазначається, що Шенкін є одним із восьми британців, які загинули під час бойових дій в Україні.

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велика подяка..., дуже співчуваю рідним та близьким...
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15.02.2023 14:17 Відповісти
Шкода(( Дякуємо, друже! Ти справжній Чоловік.
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15.02.2023 15:42 Відповісти
Герої не вмирають.
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15.02.2023 17:42 Відповісти
 
 