У грудні в Україні загинув парамедик з Великої Британії Джонатан Шенкін

45-річний британський громадянин Джонатан Шенкін загинув як герой, надаючи медичну допомогу на війні в Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням BBC.

Шенкін був родом із Глазго (Шотландія), жив у Лондоні та на Мальті, потім вступив до лав ізраїльської армії. Був власником охоронного бізнесу та працював в Іраку, Афганістані, Омані, Сомалі, Анголі, Філіппінах та Південній Кореї.

В Україні працював парамедиком. Загинув, надаючи медичну допомогу.

"Він витратив більшу частину свого життя, допомагаючи іншим", - розповіли близькі загиблого.

Зазначається, що Шенкін є одним із восьми британців, які загинули під час бойових дій в Україні.

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