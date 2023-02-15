У грудні в Україні загинув парамедик з Великої Британії Джонатан Шенкін
45-річний британський громадянин Джонатан Шенкін загинув як герой, надаючи медичну допомогу на війні в Україні.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням BBC.
Шенкін був родом із Глазго (Шотландія), жив у Лондоні та на Мальті, потім вступив до лав ізраїльської армії. Був власником охоронного бізнесу та працював в Іраку, Афганістані, Омані, Сомалі, Анголі, Філіппінах та Південній Кореї.
В Україні працював парамедиком. Загинув, надаючи медичну допомогу.
"Він витратив більшу частину свого життя, допомагаючи іншим", - розповіли близькі загиблого.
Зазначається, що Шенкін є одним із восьми британців, які загинули під час бойових дій в Україні.
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Hanka Panyanka
показати весь коментар15.02.2023 14:17 Відповісти Мені подобається 14
shokolad
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Colt
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