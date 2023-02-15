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Офіційними заходами з нагоди річниці війни російська влада почне нову хвилю мобілізації, - представник ГУР МО Юсов

юсов

До 24 лютого у Росії запланована низка офіційних заходів. Ними Кремль намагатиметься підживити пропаганду напередодні нової хвилі мобілізації.

Про це в ефірі телемарафону заявив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Пропаганду треба чимось підживлювати. Ця череда публічних заяв, запевнень, криків, концертів, вони напевно будуть святкувати вже 150 тисяч знищених російських окупантів на той момент", - заявив Юсов.

Представник ГУР додав, що офіційними заходами ворог планує підтримувати власні наративи, заявляти про те, що усе нібито йде за планом й російські військові "захищають" країну від усього Заходу та НАТО.

"Зокрема, ця пропагандистська активність це підготовка населення до нових мобілізаційних заходів і до нової хвилі мобілізації. Їм пояснюють, чому вони повинні мовчки йти на забій виконуючи якісь незрозумілі вказівки кремлівських старців. Це, мабуть, не громадяни, це швидше піддані РФ, тому що громадяни захищали б власні права і ставили б якість питання. Можливо, і до цього також дійде", - пояснив Юсов.

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Топ коментарі
+8
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15.02.2023 15:17
+6
а будений вже не в стані шось пропердіти? нового вислючка найшли? того що ще не всрався
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15.02.2023 15:17
+4
"Этим полукреслом мастер Гамбс начинает новую партию мебели" (с)

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15.02.2023 15:22
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а будений вже не в стані шось пропердіти? нового вислючка найшли? того що ще не всрався
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15.02.2023 15:17 Відповісти
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15.02.2023 15:17 Відповісти
праця зробила з мавпи людину,пропаганда --мавп'ячих рабів
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15.02.2023 15:22 Відповісти
"Этим полукреслом мастер Гамбс начинает новую партию мебели" (с)

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15.02.2023 15:22 Відповісти
я не розумію , чтому ми не обявили війну росіїї? в чому підвох? миж воюємо, в нас йде мобілізація .. що таке я не розумію
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15.02.2023 15:38 Відповісти
за не писаними правилами війну оголошує та країна яка нападає ...
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15.02.2023 15:43 Відповісти
Цей не конає, Баданова на сцену.... Екс-міністра оборони!!!))))))
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15.02.2023 16:15 Відповісти
ГУР МО - 🤡🤡🤡
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15.02.2023 16:31 Відповісти
прекраснейшая информация... почти стратегическая.. ни о чем... а если учесть, что гур отсечен от Генштаба и информирует сам себя, то возникает вопрос - нафига они вообще нужны...
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15.02.2023 16:52 Відповісти
У ГУР оголосили конкурс на роль ведучого на концертах 95 кварталу?
Поки що з відривом лідирує буданов, але конкуренція там загострюється!
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15.02.2023 17:50 Відповісти
 
 