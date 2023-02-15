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армія рф (16180) росія (63574) танк (2006)

Росія втратила в Україні 50% своїх танків Т-72Б та Т-72Б3М, – IISS

танк,череп

Під час бойових дій в Україні знищено близько половини російського парку танків Т-72Б та Т-72Б3М.

Дані про це опубліковано у доповіді британського Міжнародного інституту стратегічних досліджень (IISS), інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЛІГА.

Старший аналітик IISS Джеймс Хекетт зазначив, що "танковий та артилерійський ресурс Росії значно скоротився".

"За доступними оцінками, близько 50% довоєнного парку сучасних Т-72Б3 та Т-72Б3М було втрачено. Крім того, змінився склад танкового парку Росії. Через те, що сучасні машини були знищені, Росія у спробах компенсувати втрати знімає зі зберігання старі машини", – пише Хекетт.

Аналітики також вважають важливим, що передача Україні іншими країнами запасів старої радянської техніки створила умови для модернізації армій, що давно назріла.

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Топ коментарі
+10
вони будуть повзти навіть на т34 та навіть без них коли останні закінчаться... до поки в самій параші не назріє питання а може "досить" у самок. Покищо цих питань там не виникає а значить і банкет "продовжиться" з технікою чи без неї...
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16.02.2023 01:22
+8

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16.02.2023 00:36
+7
вибачте, це умовний "жданов" казав? немає у них ніяких критичних цифр по піхоті якщо мова не йде про короткострокову перспективу таких втрат, якщо ці 500тис розтянуться на 5 умовних років то там за цей час у них підросте десяток бригад. Єдине що у них має критичну вагу - бюджет, але його так чи інакше (+ резерви) вистачить ще на кілька років, алеж там же буде "затянуть паяса за родіну мать" ітд...
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16.02.2023 01:31
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Утиллизация ординського биосмиття а металобрухту тривае,украйинська м'ясорубка перемелюе бионепотриб!!!!))))
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16.02.2023 00:07 Відповісти
Значит ещё один год войны - на знищение второй половины
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16.02.2023 00:08 Відповісти
Но успокоится не раньше, чем потеряет 70 проц. своей авиации...
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16.02.2023 00:12 Відповісти
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16.02.2023 00:14 Відповісти

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16.02.2023 00:36 Відповісти
Коли вже нарешті Талібан попре на росію
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16.02.2023 00:40 Відповісти
Значить тепер вони пустять в хід іще 50%. Україні потрібно знищити іще 3300 танків і це вже буде критично для орків. Тобто всього 6600 танків. Така цифра буде фатальною для них.
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16.02.2023 01:13 Відповісти
вони будуть повзти навіть на т34 та навіть без них коли останні закінчаться... до поки в самій параші не назріє питання а може "досить" у самок. Покищо цих питань там не виникає а значить і банкет "продовжиться" з технікою чи без неї...
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16.02.2023 01:22 Відповісти
Що до піхоти, то критична цифра для них 500 тис.
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16.02.2023 01:26 Відповісти
вибачте, це умовний "жданов" казав? немає у них ніяких критичних цифр по піхоті якщо мова не йде про короткострокову перспективу таких втрат, якщо ці 500тис розтянуться на 5 умовних років то там за цей час у них підросте десяток бригад. Єдине що у них має критичну вагу - бюджет, але його так чи інакше (+ резерви) вистачить ще на кілька років, алеж там же буде "затянуть паяса за родіну мать" ітд...
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16.02.2023 01:31 Відповісти
це абсолютно нічого не значить, вони будуть перти на конях, але будуть... не треба тішити себе ілюзіями, якщо не станеться якогось форс-мажору то ця війна на багато років. Треба всім до цього готуватись. А навіть якщо закінчиться "перемовинами" за результатами яких ми не вступим в НАТО то готуватись потрібно буде ще більше т.к. друга війна - питання часу і не факт, що другу ми вже встоїмо якщо зновуу буде шашлик та дороги... треба бути реалістами, параша завжди повертається зробивши висновки.
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16.02.2023 01:26 Відповісти
Наступного разу їй вже не буде з чим повертатися. І тепер коли вони втрачають нафтогазовий ринок, їм не буде на що відновлювати свою армію. А та кількість ***********, яку вони потратили і яку ще потратять, то вони її вже не відновлять ніколи. Йшло накопичення з 50-х років проти всього НАТО. При їхніх сьогоднішніх можливостях, вони такий арсенал повернуть через 100 років, якщо дуже постараються.
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16.02.2023 01:33 Відповісти
Хтось запустив інфу про Т 34 з Лаосу на озброєнні. Рашці потрібні мотори і кпп і катки. Після смерті Гречка новий міністр Устинов прийняв рішення будувати т-72 як основний танк в Нижньому Тагілі. Мотивом було використання вузлів Т 34. Мотор,КПП,катки від Т- 34,Т 62. Індуси відмовились повернути т 72, хоча переходять на леклерки.
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16.02.2023 02:20 Відповісти
Добре але заспокоюватись рано свого озброєня не має а на чужому можна воювать поки дають.
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16.02.2023 09:21 Відповісти
 
 