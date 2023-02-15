Росія втратила в Україні 50% своїх танків Т-72Б та Т-72Б3М, – IISS

Під час бойових дій в Україні знищено близько половини російського парку танків Т-72Б та Т-72Б3М.

Дані про це опубліковано у доповіді британського Міжнародного інституту стратегічних досліджень (IISS), інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЛІГА.

Старший аналітик IISS Джеймс Хекетт зазначив, що "танковий та артилерійський ресурс Росії значно скоротився".

"За доступними оцінками, близько 50% довоєнного парку сучасних Т-72Б3 та Т-72Б3М було втрачено. Крім того, змінився склад танкового парку Росії. Через те, що сучасні машини були знищені, Росія у спробах компенсувати втрати знімає зі зберігання старі машини", – пише Хекетт.

Аналітики також вважають важливим, що передача Україні іншими країнами запасів старої радянської техніки створила умови для модернізації армій, що давно назріла.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Трофейний російський танк Т-90А. ВIДЕО