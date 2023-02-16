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візит (1492) Ізраїль (1609) посол (1079) Коен Елі (10)

Глава МЗС Ізраїлю Коен прибув в Україну вперше з початку війни

коен,елі

Міністр закордонних справ Ізраїлю Елі Коен 16 лютого прибув до Києва. Це перший візит ізраїльського високопосадовця до України з початку повномасштабної війни.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на РБК-Україна.

У рамках першого візиту після початку війни Коен має намір відвідати Бучу, Бабин Яр і знову запустити роботу посольства Ізраїлю у Києві, яке було закрито через вторгнення РФ.

Крім того, міністр проведе зустріч із президентом України Володимиром Зеленським, головою МЗС України Дмитром Кулебою та членами єврейської громади.

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"Я прибув сьогодні з першим візитом ізраїльського міністра до Києва з початку бойових дій. Протягом минулого року Ізраїль стояв на боці українського народу та на боці України. Сьогодні ми піднімемо ізраїльський прапор біля посольства Ізраїлю у Києві, яке повернеться до постійної діяльності з метою зміцнення відносин між країнами", - заявив міністр.

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Топ коментарі
+6
а кого ми українці мають прославляти ??? нейросифілітіка членіна, дибіла сталіна, молотова, кагановича на інших червоножопих комуно-нацистів переважно доволі специфічної національності що 3Голодоморами-геноцидами та розвʼязаною разом з А.Гітлером 2Світовою знищили 35 мільйонів етнічних українців-хліборобів !!! замість них червоножопі окупанти залелили в Україну це мордво-кацапське сруцкогаваряще лайно і біонепотріб !!!











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16.02.2023 10:04
+5
напевно для того, щоб запитати, чому в Україні досі прославляють Бандеру, Шухевича, Конавальця і ​​скільки вже посадили українців за новим законом про антисемітизм, прийнятий перед самою війною з подачі представників до ВР від ОПЗЖ - Бужанського, Рабіновича та інших
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16.02.2023 09:45
+4
Бандера, Шухевич, Мельник, Коновалець та ОУН УПА, 1 українська дивізія Січових Стрільців "Галичина", батальойони Роланд і Нахтігаль - Герої України, що зі зброєю в руках боролися проти червоножопого кацапор-совкового, комуно-нацистького окупаційного лайна, біонепотребу !!!
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16.02.2023 10:07
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Яими стежками він добирався ?
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16.02.2023 09:27 Відповісти
Прямим рейсом з телявіва до москви
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16.02.2023 09:34 Відповісти
"тайными подземными тропами" що до Умані ведуть, давно відомий факт😉
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16.02.2023 11:01 Відповісти
...через бєлоросію та китай.
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16.02.2023 09:40 Відповісти
Що воно тут забуло?
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16.02.2023 09:43 Відповісти
напевно для того, щоб запитати, чому в Україні досі прославляють Бандеру, Шухевича, Конавальця і ​​скільки вже посадили українців за новим законом про антисемітизм, прийнятий перед самою війною з подачі представників до ВР від ОПЗЖ - Бужанського, Рабіновича та інших
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16.02.2023 09:45 Відповісти
Російськомовних Бужанського, Рабіновича та інших російськомовних.
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16.02.2023 09:53 Відповісти
ага - чомусь в Україні найзатятіші борці не за єврит, ідиш та Ізраїль , а за руський ызык, "Руський Мир" та Совок це українські євреї, навіть не руськи - в РФ до речі теж саме але там ще й вірмени
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16.02.2023 10:08 Відповісти
Русский Еврей - газета украинской диаспоры
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16.02.2023 10:33 Відповісти
а кого ми українці мають прославляти ??? нейросифілітіка членіна, дибіла сталіна, молотова, кагановича на інших червоножопих комуно-нацистів переважно доволі специфічної національності що 3Голодоморами-геноцидами та розвʼязаною разом з А.Гітлером 2Світовою знищили 35 мільйонів етнічних українців-хліборобів !!! замість них червоножопі окупанти залелили в Україну це мордво-кацапське сруцкогаваряще лайно і біонепотріб !!!











показати весь коментар
16.02.2023 10:04 Відповісти
Бандера, Шухевич, Мельник, Коновалець та ОУН УПА, 1 українська дивізія Січових Стрільців "Галичина", батальойони Роланд і Нахтігаль - Герої України, що зі зброєю в руках боролися проти червоножопого кацапор-совкового, комуно-нацистького окупаційного лайна, біонепотребу !!!
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16.02.2023 10:07 Відповісти
К родичам приехал?
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16.02.2023 11:52 Відповісти
 
 