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біженці (1762) Німеччина (7091)

У Німеччині МВС скликало саміт із місцевою владою через розміщення біженців

біженці,німеччина

У Берліні починається спеціальна зустріч, скликана Міністерством внутрішніх справ, щоб обговорити з місцевою владою ситуацію з розміщенням біженців у їхніх регіонах.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Європейську правду.

Від зустрічі у багатьох великі очікування у сподіванні, що це якось спростить ситуацію регіонів і міст, які прийняли найбільше людей.

Німецька асоціація міст повідомила, що планує пропонувати на з’їзді нові правила розподілу біженців по регіонах, наполягатиме на активізації допомоги Туреччині й Сирії у зв’язку із землетрусом - після якого сотні тисяч людей втратили все і це може спонукати їх їхати до Європи, та більшій підтримці для муніципалітетів, які приймають людей.

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"Багато міст вже на межі своїх можливостей і їм терміново потрібно більше підтримки, щоб вони могли далі приймати людей", - зазначив віцепрезидент асоціації Екарт Вюрцнер.

Низка мерів заявляють, що коштів, обіцяних на 2023 рік, буде не вистачати, та нарікають, що їм не компенсують навіть витрати на інтеграцію у дитсадках і школах.

"У нас вже немає місця, щоб гідно поселити людей, не вистачає місць, щоб діти могли навчатися", - зазначає представник місцевої влади із землі Гессен.

Також читайте: Європа повинна краще розподіляти прийом українських біженців, - Німеччина

У землі Шлезвіг-Голштейн кажуть, що їм бракує близько 10 000 місць для людей, які вже приїхали.

Міністерка внутрішніх справ Ненсі Фазер вже проводила подібну зустріч з місцевою владою у жовтні 2022 року.

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Топ коментарі
+7
500€ щомісяця це тільки на витрати на їжу, одяг чи засоби гігієни. Окрім цього сплачують квартиру, медичне страхування, інтеграційні курси, проїзд (в деяких випадках). Незважаючи на це, є дуже багато наших співвітчизників, які і цим не задоволені.
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16.02.2023 10:21
+4
от коли мусліми наперлися повна срака-ніхто нічого не скликав
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16.02.2023 09:43
+3
Німці , от і маєте прямий зв'язок , не давали зпочатку зброю і танки то зараз маєте гемор з біженцями .
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16.02.2023 10:01
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от коли мусліми наперлися повна срака-ніхто нічого не скликав
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16.02.2023 09:43 Відповісти
сирійців більшу частину відправили додому (процентів 80%), залишали жінок і дітей
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16.02.2023 11:25 Відповісти
Німці , от і маєте прямий зв'язок , не давали зпочатку зброю і танки то зараз маєте гемор з біженцями .
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16.02.2023 10:01 Відповісти
Це вас так проінформували. Насправді можуть приїхати тільки ті, хто має родичів в Німеччині і то тільки на 90 днів.
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16.02.2023 10:03 Відповісти
Неправда, в моєї невістки з моєю онукою в Нвмеччині немає родичів,але вони вже там скоро буде рік.Виплат 500 євро і близько немає. Підробляє.Тому не видумуйте нісенітниць.
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16.02.2023 10:38 Відповісти
Кожному дорослому переводять 502€ щомісяця - це закон. Меньше отримують лише ті люди, які проживають в пансіонатах, де їжа включена. Діти отримують меньше
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16.02.2023 11:06 Відповісти
Спочатку війни приймали усіх бажаючих, бо ще була можливість розселити багатьох. Наразі в деяких землях оголосили, що не мають більше житла. А для того, щоб отримати фінансову допомогу, потрібна прописка. Без неї ніяк. Тобто на сьогоднішній день, якщо в тебе немає родичів чи друзів, які можуть тебе у себе прийняти, шансів залишитися там, де ти хочеш майже нема
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16.02.2023 11:14 Відповісти
Там про землетрус і турків. При чому тут ваші родичі. З українцями приблизно зрозуміло
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16.02.2023 12:46 Відповісти
500€ щомісяця це тільки на витрати на їжу, одяг чи засоби гігієни. Окрім цього сплачують квартиру, медичне страхування, інтеграційні курси, проїзд (в деяких випадках). Незважаючи на це, є дуже багато наших співвітчизників, які і цим не задоволені.
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16.02.2023 10:21 Відповісти
Квартиру або сплату за помешкання в пансіонатах сплачує держава
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16.02.2023 10:25 Відповісти
Хіба я щось інше написала
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16.02.2023 10:30 Відповісти
я знаю хлопця (під тридцять років) який з дружиною та двома дітьми виїхав ще 24 лютого минулого року живе у хазяїна як сир у маслі. знайомих які виїхали місяць тому знаю чоловіка який зробив липове свідоцтво про інвалідність та виїхав з дружиною ще влітку при тому що у нас немає бойових дій (хоча прикордоння області обстрілюють),Так ось я до того що допомагати мають тим хто дійсно втратив роботу,житло опинився в скрутних умовах або сім'ям наших захисників та тим воїнам які отримали каліцтво на війні.знаю хлопця який пройшов АТО йому зробили операцію (позвоночна грижа) і знову відправили у другу лінію (робота з тілами). у мене совісті не вистачило просити 6.5 тис на початку війни хоча багато хто з "нужденних" отримав це теж з тієї серії сидіти на шиї у німців.
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16.02.2023 10:34 Відповісти
Я повністю з вами згодна. Але нажаль на практиці це нереально зробити. Як німці мають перевіряти, дійсна ця справка чи куплена? У багатьох це питання навіть не виникне, бо у Німеччині цмайже неможливо купити справку про інвалідність. Нажаль люди дуже різні, багато хто взагалі за рашу, але відкрито це не говорять. Нічого з цим не поробиш. Але воїнам нашим допомагають в лікуванні. У Кобленці наприклад роблять протезування. Це я на 100% знаю..
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16.02.2023 11:22 Відповісти
Та чекайте, зараз вивчать мову і підуть працювати. А халявщики повернуться в Україну самі.
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16.02.2023 10:31 Відповісти
Маєте рацію, бо за параграфом 24 ти або працюєш, або їде додому. Це не Asyl.
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16.02.2023 10:33 Відповісти
Щоб кацапів повиганяти, які відкрито закликають рускій мір до Німеччини, то не можна.
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16.02.2023 10:42 Відповісти
Повірте мені, тут наших співвітчизників також дуже багато, які руський мір **********. Я ось себе постійно питаю, якого біса ці прихильники руського міра в ЄС ідуть.
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16.02.2023 11:17 Відповісти
 
 