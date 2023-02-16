Канада виділить на навчання українських саперів додатково 7,5 млн канадських доларів
Міністр закордонних справ Канади Мелані Жолі повідомила, що її країна планує виділити додатково 7,5 млн канадських доларів на розмінування та навчання українських саперів.
Про це вона сказала під час зустрічі з міністром внутрішніх справ України Ігорем Клименко, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу МВС.
Як зазначається, Жолі запевнила, що Канада й надалі допомагатиме Україні в боротьбі з агресором і зробить усе можливе, щоб Україна подолала наслідки війни та змогла надалі розвиватися.
У свою чергу Клименко подякував уряду Канади за потужну допомогу, надану з початку повномасштабного вторгнення РФ.
"Нас пов’язують не тільки велика українська діаспора, а й спільні проєкти, починаючи від розбудови патрульної поліції та реформування Нацполіції і дотепер, коли ви нас підтримуєте під час війни", - сказав він.
Раніше в грудні 2022 року стало відомо, що Канада виділить 15 млн канадських доларів ($11,04 млн) на обладнання, необхідне Україні для гуманітарного розмінування.
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