Президент Світового банку Малпасс достроково йде у відставку

Президент Світового банку Девід Малпасс оголосив, що йде у відставку достроково.

Відповідну заяву він опублікував на LinkedIn, повідомляє Цензор.НЕТ.

Сьогодні вдень (15 лютого. - Ред.) я поділився з Радою директорів Групи Світового банку своїм наміром піти у відставку до кінця фінансового року", - заявив Малпасс.

Він перелічив досягнення та кроки, які були зроблені за його роботи на посаді. Водночас причини свого звільнення Малпасс не зазначив.

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За даними Reuters, це рішення може бути пов'язане із розбіжностями Малпасса з Білим домом щодо питань клімату.

Очікується, що Малпасс, призначений колишнім президентом США Дональдом Трампом, покине посаду президента Світового банку до кінця червня. Його п'ятирічний термін мав закінчитися у квітні 2024 року.