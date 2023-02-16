У Німеччині за час війни стало в 7 разів більше українців
Сотні тисяч українців приїхали до Німеччини з початку російської агресивної війни - їхня кількість у країні за рік зросла у 7 разів.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Європейську правду.
У 2022 році було зафіксовано близько 1,1 мільйона іммігрантів з України, повідомляє Федеральне статистичне управління у Вісбадені на основі попередніх результатів спеціальної оцінки.
Оскільки протягом року до Німеччини не лише приїжджали люди із зони бойових дій, але й виїжджали назад, статистика показує, що за минулий рік відбулася чиста імміграція з України в розмірі 962 000 осіб.
"Це означає, що чиста імміграція з України до Німеччини минулого року була більшою, ніж із Сирії, Афганістану та Іраку разом узятих у 2014 та 2016 роках", - йдеться у повідомленні.
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И прощай 503 евро в месяц социала+медицина+жилье.
У кого мозги есть тот сможет через работодателя как незаменимый работник остаться.
К счастью, останутся, действительно, немногие. Бо большинству «клубника дорогая и невкусная» и «омлет готовят на воде, а я всю жизнь привыкла, что на молоке».
Будут клубникой аж по 5 евро давиться и молоко по 1 евро покупать.
А 73% на Родине за 500 евро на Ахметова батрачить.
Табунами бегают румыны,словаки,кроаты,а теперь ещё добавилось.
Это Зе.нужен всем для сдачи территорий,только он на это способен.
А потом будут орать:"Нас опять нае.али.Где наше я.о."
А за дачу ложных показаний лишают статуса беженец,а значит будешь кандидат( как все с Ирака,Афганистана),никакого социала.
Где-нибудь в бараке похлебку пару лет хлебать.
Сладенькие,подмахивают отлично.