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біженці (1762) Німеччина (7091) українці (2507)

У Німеччині за час війни стало в 7 разів більше українців

біженці,берлін,німеччина

Сотні тисяч українців приїхали до Німеччини з початку російської агресивної війни - їхня кількість у країні за рік зросла у 7 разів.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Європейську правду.

У 2022 році було зафіксовано близько 1,1 мільйона іммігрантів з України, повідомляє Федеральне статистичне управління у Вісбадені на основі попередніх результатів спеціальної оцінки.

Оскільки протягом року до Німеччини не лише приїжджали люди із зони бойових дій, але й виїжджали назад, статистика показує, що за минулий рік відбулася чиста імміграція з України в розмірі 962 000 осіб.

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"Це означає, що чиста імміграція з України до Німеччини минулого року була більшою, ніж із Сирії, Афганістану та Іраку разом узятих у 2014 та 2016 роках", - йдеться у повідомленні.

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Топ коментарі
+8
ще б в 7 разів зменшилась кількість московитів
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16.02.2023 14:05
+8
Не надо нести х*рню, если не знаете. Приехать мог любой гражданин (кроме военнообязанных) независимо от области проживания и не надо было терять для этого документы. Никого не депортировали, если не совершалось злостное нарушение уголовного характера.
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16.02.2023 14:49
+6
Интересно, а какое отношение к Европе, и в частности Германии, имеют Сирия, Афганистан и Ирак?... Бездуховно ведь или на халяву и уксус сладкий? Почему в богатые страны Персидского Залива не едут, к своим братишкам?
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16.02.2023 13:58
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Надо заключить мир и тогда они все вернутся,кому есть куда.Зе. будет рад 5 миллионам вернувшихся со всех стран.
И прощай 503 евро в месяц социала+медицина+жилье.
У кого мозги есть тот сможет через работодателя как незаменимый работник остаться.
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16.02.2023 13:56 Відповісти
Вот вы правильно акцентируете «у кого мозги есть». Последний IQ тест в 2019 показал, что мозг отсутствует у 73% украинцев.
К счастью, останутся, действительно, немногие. Бо большинству «клубника дорогая и невкусная» и «омлет готовят на воде, а я всю жизнь привыкла, что на молоке».
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16.02.2023 15:09 Відповісти
Вот из 1,1 Мил. и останутся 250 тыс.
Будут клубникой аж по 5 евро давиться и молоко по 1 евро покупать.
А 73% на Родине за 500 евро на Ахметова батрачить.
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16.02.2023 15:52 Відповісти
И тех не останется. Смело делите еще на 8-10.
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16.02.2023 15:56 Відповісти
Та дай шоб ни одного не осталось.Но к сожалению в Мюнхене уже почти не услышишь немецкого.
Табунами бегают румыны,словаки,кроаты,а теперь ещё добавилось.
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16.02.2023 18:15 Відповісти
Хотелось бы уточнить, на каких условиях и по каким границам "надо заключить мир" в вашем понимании.
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16.02.2023 18:00 Відповісти
А кто сказал,что его надо заключать?
Это Зе.нужен всем для сдачи территорий,только он на это способен.
А потом будут орать:"Нас опять нае.али.Где наше я.о."
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16.02.2023 18:08 Відповісти
А кто выше написал "Надо заключить мир"?
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16.02.2023 19:06 Відповісти
Без понятия.Какой мир без территорий,это капитуляция.
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16.02.2023 19:07 Відповісти
Уезжали даже такие, которые рядом не стояли с бомбами. в смысле - жила баба в Центральной Украине. под шумок - свалила в Германию. все просто - я беженка из --- называй любой город на линии огня, документы - так сгорели, вещей нема. вот так и попадали в Германию да и не только туда. Некоторые вернулись, якобы - сами, но понятно, что врут. видимо вычислили и депортировали. вот такие бывают истории.
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16.02.2023 13:57 Відповісти
Не надо нести х*рню, если не знаете. Приехать мог любой гражданин (кроме военнообязанных) независимо от области проживания и не надо было терять для этого документы. Никого не депортировали, если не совершалось злостное нарушение уголовного характера.
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16.02.2023 14:49 Відповісти
это было бы херней, если бы не реальный рассказ женщины, у которой племянница так и уехала. нет никакой необходимости уезжать из Центральной Украины.
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16.02.2023 14:57 Відповісти
Да, но «беженцев» с Закарпатья, Тернопольской области и Ивано-Франковщины реально хватало. Это правда. Разбрелись по миру по тихой воде. Но это проблема миграционных служб, что не вели более тщательную проверку прибывающих.
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16.02.2023 15:13 Відповісти
В німеччину, чехію і т.д. біженцями, а дома хату СПРАВЖНІМ біженцям за 1000 баксів! Закарпаття !
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16.02.2023 16:22 Відповісти
У нас живут из Черкасской, Закарпатской, Киевской, Львовской и эти области совсем неприфронтовые. Получили вид на жительство на год, трехмесячное пособие (по триста евро и по 150 на ребенка). Многие вернулись, процентов 30. Оставшиеся, не все, но многие ходят на курсы итальянского и на профкурсы. Много детей из детдомов, с воспитателями. НИКОГО не пытаются даже депортировать. Есть конечно и "туристы" с золотыми и платиновыми картами на джипах и даже их никто не трогает.
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16.02.2023 15:38 Відповісти
Турист с платиновой картой на джипе может влегкую подтвердить собственную платежеспособность, что является одним из критериев выдачи разрешения на жительство. Депортировать не будут, но будут под разными предлогами после войны не продлять вид на жительство. Причину озвучивать никто не будет. А на деле для настоящего ВНЖ нужен контракт/студенческий местного учебного заведения/свидетельство о браке с гражданином страны назначения + языковой сертификат (крайне желательно для приема на полноценную работ). А «беженские» ВНЖ то таке.
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16.02.2023 16:11 Відповісти
Спасибо, КЭП.)))
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16.02.2023 16:48 Відповісти
Не за что. Обращайтесь )))
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16.02.2023 17:03 Відповісти
Ну в Италии о законах никогда никто и не слышал.
А за дачу ложных показаний лишают статуса беженец,а значит будешь кандидат( как все с Ирака,Афганистана),никакого социала.
Где-нибудь в бараке похлебку пару лет хлебать.
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16.02.2023 18:19 Відповісти
Ты читать умеешь, я ясно написал - нарушение уголовного характера. Дача ложных показаний - уголовка?
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16.02.2023 19:21 Відповісти
Интересно, а какое отношение к Европе, и в частности Германии, имеют Сирия, Афганистан и Ирак?... Бездуховно ведь или на халяву и уксус сладкий? Почему в богатые страны Персидского Залива не едут, к своим братишкам?
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16.02.2023 13:58 Відповісти
Там зооборделей няма,а в Германии на каждом повороте.Хош черепашку или хомяка-пожалуйста.
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16.02.2023 14:34 Відповісти
Пробовал черепашку, или черепашка тебя поимела раком,- зообордель как-ни-как, или каком кверху 🤔🧐😁😝😝😝😝😜🤪
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16.02.2023 15:26 Відповісти
Я люблю кацапов,губошлёпов.
Сладенькие,подмахивают отлично.
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16.02.2023 15:37 Відповісти
У Німеччині за час війни стало в 7 разів більше українців... Приклад порівняльної статистики: вув один громадянин України, а стало цілих сім...
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16.02.2023 14:04 Відповісти
Це ж добре, - пора москалів виживати 🤔🧐😁😝😝😝😝😜🤪
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16.02.2023 15:27 Відповісти
ще б в 7 разів зменшилась кількість московитів
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16.02.2023 14:05 Відповісти
Не дочекаємося цього ніколи. Вони тільки по телебаченню можуть гнати на Америку чи Європу. А самі залюбки тут сидять.
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16.02.2023 14:27 Відповісти
У меня дома тоже, в 7 раз больше. Только ресурсы разные.
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16.02.2023 14:05 Відповісти
Такий живеш собі в парашиї чи польщі останні 10-15 років, став уже громадянином цієї країни, а тут бац і війна в Україні. Дістав синій паспорт з тризубом і ти вже легальний біженець в Німеччині чи будь-де у ЄС, Канаді, США, ЮК з усіма смаколиками які дають біженцям.
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16.02.2023 14:37 Відповісти
нууу... такое. отметки в паспорте никто не отменял. да и для чего так тупо рисковать, живя в ЕС? бред, кароч.
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16.02.2023 14:45 Відповісти
Это не надолго, к счастью. И поголовье халявщиков тоже сократят конкретно. Никто их там после войны оставлять не будет. Миграционные службы слезам не верят.
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16.02.2023 15:17 Відповісти
Певне, що почнуть з кацапів, ібо нєх@й їм в нєскрєпнай гєйропє робити 🤔🧐😁😝😝😝😝😜🤪
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16.02.2023 15:29 Відповісти
Было бы неплохо.
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16.02.2023 15:30 Відповісти
Про компютер и отпечатки пальцев на паспорт никогда не слышал?
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16.02.2023 18:21 Відповісти
Всі як один говоритимуть німецькою і щелепа не відпаде. А в Україні українською все життя не говорили, чим і накликали біду
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16.02.2023 15:55 Відповісти
 
 