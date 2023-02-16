ГО Аеророзвідка започатковує курси пілотування БПЛА нового формату. Вони покликані не просто навчити військових керувати дроном, а й обробляти та передавати отримані розвідувальні дані через систему ситуаційної обізнаності Дельта.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Зазначається, що це дозволить підготувати комплексно навчених військових, які працюватимуть за процесом ISTAR.

"Роботизовані технології та ситуаційна обізнаність – шлях до нашої перемоги. ISTAR – один із процесів НАТО, який просто зараз впроваджується в Україні та дозволяє нам пришвидшити перемогу. Аеророзвідка розуміє необхідність сучасних технологій та стандартів у війську і втілює їх на практиці. Навчання пілотуванню дронами та використанню Дельти – це перший крок", - пояснила голова "ГО Аеророзвідка" Інна Гончар.

Курси проходять в прифронтових областях, що дозволяє навчатися практично в бойових умовах. Програма розрахована на 5 днів. На першому етапі передбачено 5 наборів груп по 10 осіб, що дозволить випустити 50 сертифікованих пілотів.

Програма поділена на теоретичну і практичну частини. Військові отримають інформацію про основні задачі групи БПЛА – розвідку, пошук, спостереження, коригування та ураження, ознайомляться з видами БПЛА та їхніми характеристиками, дізнаються, що впливає на керування БПЛА та як не втратити дрон, навчаться планувати завдання з максимальною ефективністю та безпекою для екіпажу.

Окрім того - опанують практичне застосування системи ситуаційної обізнаності Дельта, яку українські військові використовують для планування та ведення бойових дій, координації й отримання ситуаційної обізнаності.

Після теорії - активна практика для відточування здобутих знань "у полях", вивчення усіх важливих нюансів керування дронами. Насамкінець – іспит, який також включатиме виконання практичного завдання.

"Підготовка пілотів БПЛА, які мають практику з обробки та передачі отриманих розвідувальних відомостей та матеріалів системою ситуаційної обізнаності Дельта, суттєво підвищить ефективність операцій і зробить нашу армію сильнішою та сучаснішою", - додала Гончар.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": В Україні відбувся перший ракетний запуск БПЛА