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Кулеба візьме участь у зустрічі глав МЗС країн Євросоюзу

кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба візьме участь у засіданні міністрів закордонних справ країн Європейського Союзу, на порядку денному якого першим стоїть питання війни, яку проти України веде Росія, та підтримка Євросоюзу.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це напередодні засідання, яке відбудеться у понеділок у Брюсселі, повідомив журналістам високопосадовець, анонсуючи засідання.

"З нами у понеділок особисто буде міністр Кулеба, і ми обговорюватимемо основні лінії підтримки України Європейським Союзом, зокрема, військову підтримку, притягнення до відповідальності (винних у злочині) та підтримку України загалом з боку Європейського Союзу", - сказав він.

Високопосадовець уточнив, що на порядку денному засідання три основні питання: російська агресія проти України, Афганістан та дипломатія клімату та енергетики.

"Окремо від цього буде ланч із віцепрем'єром, міністром закордонних справ Молдови Ніку Попеску, і буде обговорення Ірану. Високий представник під час засідання також звернеться до питань землетрусу та гуманітарної ситуації в Туреччині та Сирії", - додав він.

Крім того, перед початком засідання міністри зустрінуться із представником російської опозиції Гаррі Каспаровим.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В основі переговорів з РФ може бути лише повне відновлення територіальної цілісності України, - Кулеба

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Брюссель (284) Євросоюз (13434) Кулеба Дмитро (3604)


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І кацапа Каспарова про щось будуть слухати. Повна дурня. В кацапії немає і не може бути "апазіції".
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17.02.2023 13:33 Відповісти
Хтось повинен підписувати капітуляцію Россії.

Каспаров, так каспаров.

Капітуляція, репарації, покарання воєнних злочинцев, восстановлення зруйного в Україні, та багато іншого… це все з боку кацапстана хтось повинен «узгодити» після Перемоги України.

Бо Путлера вже не буде-бо він або «зникне/здохне», або буде у Гаагсквй в'язниці.

Це і буде обговорювати міністр закордонних справ України Кулеба
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17.02.2023 15:59 Відповісти
 
 