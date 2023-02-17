Відключення електроенергії на вихідних не заплановано, - Міненерго
Завдяки зменшенню споживання та достатньому рівню генерації енергосистема України працюватиме з резервом потужності. Тож відключення електроенергії не передбачається.
Про це повідомили у пресслужбі Міненерго, інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні та у вихідні генерація електроенергії продовжить забезпечувати її споживання. Завдяки зменшенню попиту матимемо резерв потужності", – підкреслили в міністерстві.
В Одеській області у зв’язку з ремонтами мереж можливі стабілізаційні відключення, але вже меншою, ніж раніше, тривалістю.
У Харківській області за останню добу після відновлювальних ремонтів мереж заживлено ще близько 2 тисяч споживачів.
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Надважлива, як на мене перемога сталася цими днями. Перемога, реально варта багатьох фронтових операцій. Укренерго повідомило, що вже кілька днів воно не формує резервів для регіонів. Гадаю, багато людей помітили що світло або стали вимикати менше, або в окремих регіонах перестали вимикати взагалі.
Що це означає? Фахівці повідомляють, що повністю запрацювали дев'ять блоків АЕС, додаткові блоки ТЕС тощо. У свою чергу це означає, що українські електрики - кращі.
Бо давайте визнаємо чесно. Російські ракетні обстріли завдажи енергосистемі України чималої шкоди. Росіяни своїми обстрілами переслідували чимало цілей. Це і деморалізація українців - для цього була стрільба по житлових будинках і торгівельних центрах. Це і ті самі "центри прийняття рішень" по яких русскіє не влучили бо рученята вузликом. Але основне - під час зими Україну намагалися залишити без тепла і світла. Простіше - заморозити.
Результат такий. Витративши багато мільйонів доларів на ці безглузді обстріли, русскіє добилися одного - українці знову зі світлом. І з теплом.
Сталося так тому, що наші електрики змогди швидко й оперативно відновити всю шкоду завдану русскіми. Звісно, десь Захід допоміг з обладнанням. Але всю роботу на місцях виконували наші спеціалісти.
Але й це не все. Відновлення електрики свідчить про те, що інформація про кількість російських ракет збитих останнім часом - чиста правда. А байки русскіх про нові й нові прильоти по українських ТЕС і транспортних вузлах - брехня. Тобто звісно, щось десь прилітало. Але в масштабах країни удари русскіх не були значні і дозволили швидко відновити інфраструктуру.
Тобто наше ППО - круте. Вони справді віддано захищають українське небо. І мирне життя українців.
Те що вдалося відновити електропостачання - це неймовірний результат. Це умови для роботи лікарень і шкіл. Це бізнес, який зазнавав втрат через вимкнення світла, а тепер оживе. Це нарешті військові частини, і оборонні підприємства, які так само потребують світла.
Так, це ще не остаточна перемога. Але безумовно, це виграна битва. Перемоги складаються з таких от битв.
Д.Вовнянко