Відключення електроенергії на вихідних не заплановано, - Міненерго

Завдяки зменшенню споживання та достатньому рівню генерації енергосистема України працюватиме з резервом потужності. Тож відключення електроенергії не передбачається.

Про це повідомили у пресслужбі Міненерго, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні та у вихідні генерація електроенергії продовжить забезпечувати її споживання. Завдяки зменшенню попиту матимемо резерв потужності", – підкреслили в міністерстві.

В Одеській області у зв’язку з ремонтами мереж можливі стабілізаційні відключення, але вже меншою, ніж раніше, тривалістю.

У Харківській області за останню добу після відновлювальних ремонтів мереж заживлено ще близько 2 тисяч споживачів.

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