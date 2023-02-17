Чоловік підірвався на російській міні в Херсонському районі

У п’ятницю, 17 лютого, у селі Олександрівка Херсонського району 31-річний чоловік підірвався на російській міні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Херсонську ОВА.

"Це сталося на березі ставу. Постраждалий втратив стопу. На місце вибуху виїхала бригада швидкої медичної допомоги", - ідеться в повідомленні.

В ОВА нагадали, що не можна пересуватися територіями, які ще не обстежили вибухотехніки! Небезпечно відвідувати лісосмуги, поля, узбережжя водойм та пустирі.

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"Якщо ви помітили підозрілий предмет, негайно відійдіть на безпечну відстань та повідомте про знахідку правоохоронців або рятувальників", - додали в адміністрації.