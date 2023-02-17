Чоловік підірвався на російській міні в Херсонському районі
У п’ятницю, 17 лютого, у селі Олександрівка Херсонського району 31-річний чоловік підірвався на російській міні.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Херсонську ОВА.
"Це сталося на березі ставу. Постраждалий втратив стопу. На місце вибуху виїхала бригада швидкої медичної допомоги", - ідеться в повідомленні.
В ОВА нагадали, що не можна пересуватися територіями, які ще не обстежили вибухотехніки! Небезпечно відвідувати лісосмуги, поля, узбережжя водойм та пустирі.
"Якщо ви помітили підозрілий предмет, негайно відійдіть на безпечну відстань та повідомте про знахідку правоохоронців або рятувальників", - додали в адміністрації.
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Luk Viktor
показати весь коментар17.02.2023 16:56 Відповісти Мені подобається 2
MrStepanovM
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Luk Viktor
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Серж Иванович
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