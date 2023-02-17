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Новини
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Чоловік підірвався на російській міні в Херсонському районі

міни

У п’ятницю, 17 лютого, у селі Олександрівка Херсонського району 31-річний чоловік підірвався на російській міні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Херсонську ОВА.

"Це сталося на березі ставу. Постраждалий втратив стопу. На місце вибуху виїхала бригада швидкої медичної допомоги", - ідеться в повідомленні.

В ОВА нагадали, що не можна пересуватися територіями, які ще не обстежили вибухотехніки! Небезпечно відвідувати лісосмуги, поля, узбережжя водойм та пустирі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Електрик підірвався на вибуховому пристрої на Харківщині

"Якщо ви помітили підозрілий предмет, негайно відійдіть на безпечну відстань та повідомте про знахідку правоохоронців або рятувальників", - додали в адміністрації.

Автор: 

мінування (1218) Херсон (3375)


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На ставки в Україні ще років 10 не можна ходити!!! Міни!
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17.02.2023 16:56 Відповісти
понад три місяці пройшло як Олександрівку звільнили, звісно чувак захотів рибки і не відчував небезпеку...(((
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17.02.2023 17:09 Відповісти
На півночі України трактори до сих пір підриваються іноді!
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17.02.2023 17:41 Відповісти
Будьте уважні! Не відпускайте дітей самих! Бережіть себе!
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17.02.2023 22:17 Відповісти
 
 