Ворог 65 разів обстріляв Херсонщину, є загиблі та поранені, - ОВА

За інформацією Херсонської ОВА, минулої доби російські загарбники 65 разів обстріляли Херсонщину. Вели вогонь із РСЗВ, мінометів, артилерії, танків та БПЛА.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Херсонської ОВА.

"Херсон російська армія атакувала 13 разів - снаряди поцілили у приватні та багатоквартирні будинки, будівлю вищого навчального закладу", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що минулої доби на Херсонщині через російські обстріли 1 людина загинула, 3 мешканці області дістали поранення різного ступеня тяжкості.

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