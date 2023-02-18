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Новини Війна
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Ворог 65 разів обстріляв Херсонщину, є загиблі та поранені, - ОВА

смерть,херсон,обстріл

За інформацією Херсонської ОВА, минулої доби російські загарбники 65 разів обстріляли Херсонщину. Вели вогонь із РСЗВ, мінометів, артилерії, танків та БПЛА.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Херсонської ОВА.

"Херсон російська армія атакувала 13 разів - снаряди поцілили у приватні та багатоквартирні будинки, будівлю вищого навчального закладу", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що минулої доби на Херсонщині через російські обстріли 1 людина загинула, 3 мешканці області дістали поранення різного ступеня тяжкості.

Також читайте: Українські воїни виконали завдання на окупованому лівобережжі Херсонщини: "Горить все... Пацани вертаються додому". ВIДЕО

Автор: 

Херсон (3375) Херсонська область (5781)


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І це не зона бойових дій. Солдати там не вооють - по них лише прилітає, тому їм не положено виплачувати гроші.
До речі - про втрати: з власного досвіду знаю, що, коли говорять про "людей", то мають на увазі лише цивільних.
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18.02.2023 10:23 Відповісти
 
 