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Новини Війна
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Повітряні сили про "рвані" ракетні атаки РФ: Могли би більше - били би більше. Нагнітають

ігнат

Нетипові для росіян обстріли малою кількістю ракет пов’язані, ймовірно, з нестачею зброї та спробою РФ тримати українців у напрузі перед річницею повномасштабного вторгнення в Україну.

Про це сказав речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

Коментуючи сьогоднішню нетипову ракетну атаку РФ із запуском лише чотирьох ракет, дві з яких збили сили протиповітряної оборони України, Ігнат сказав, що окупанти "дещо змінюють тактику".

Він нагадав, що армія РФ вже почала запускати ракети вночі, а тепер можна спостерігати й поодинокі удари лише кількома ракетами, чого, за словами Ігната, давно не спостерігалося.

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"Могли би більше – обов'язково вдарили б сильніше і більшою кількістю ракет, це очевидно. Ворог зараз нагнітає обстановку. Усі зараз говорять про "сакральні дати", що наближаються, – 23 лютого і наступний день, річниця вторгнення на нашу землю", – сказав Ігнат, відповідаючи на питання, з чим пов'язане використання всього чотирьох ракет за раз і "рваний ритм" обстрілів – із підготовкою "чогось іншого" або дефіцитом зброї.

Він припустив, що напередодні 23 та 24 лютого росіяни хочуть тримати українців у напрузі, з чим пов'язана й "непроста" ситуація на фронті на сході.

Автор: 

армія рф (17482) крилаті ракети (1073) обстріл (28613) Ігнат Юрій (789)


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Топ коментарі
+7
Пусть этот Игнат пояснит, почему из 4-х ракет сбили только 2. Кстати, Ким сообщал вначале, что ракет было 6. Где ещё 2?
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18.02.2023 23:18
+6
Асфальт чомусь не літає.
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18.02.2023 23:33
+5
Патаму шта из асфальта больша ракет не сабёшь
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18.02.2023 23:32
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Пусть этот Игнат пояснит, почему из 4-х ракет сбили только 2. Кстати, Ким сообщал вначале, что ракет было 6. Где ещё 2?
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18.02.2023 23:18 Відповісти
Патаму шта из асфальта больша ракет не сабёшь
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18.02.2023 23:32 Відповісти
Ну так пошёл бы и показал как надо ракеты сбивать.
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19.02.2023 09:59 Відповісти
Ігнат, а чому б нам не йбанути по параші 24лютого.
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18.02.2023 23:22 Відповісти
Це єрмак чи хто придумав тактику приймати обличчем ракети кацапів поки ракети не закінчаться? Коли будуть бити по руснє в їх тилу?
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18.02.2023 23:30 Відповісти
Асфальт чомусь не літає.
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18.02.2023 23:33 Відповісти
А может малое кол-во просто потому что этого достаточно? Чем меньше ракет, тем меньше сбивают.
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18.02.2023 23:37 Відповісти
Вот не дело, военным раздавать такие интервью. В отличии от ворья-95, пришедшего с эстрады, Игнат должен понимать что он носит погоны.
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18.02.2023 23:40 Відповісти
та ти шо , ше давай "по-арестовічу" - ракет асталась на пол-раза ...

З.І. дивись не доп#тись до " про#балі"//
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19.02.2023 00:01 Відповісти
Він припустив, що напередодні 23 та 24 лютого росіяни хочуть тримати українців у напрузі

Хіба хтось з нас відчуває себе напруженим?
Тупі рузьге, поплачте над собою!
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19.02.2023 00:07 Відповісти
Як підозріло працює ППО, 60-70 ракет є можливість знищувати, а 4 ракети знищити не змогли. Невже якась частина завжди має долетіти до цілі?
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19.02.2023 00:27 Відповісти
Раз в Западной попали в какой-то военный объект, то "больше" и не требовалось. Какая-нибудь падаль слила местонахождение объекта кацапам, а кацапы его взорвали, из 4 ракет 2 долетели.
Тут не самоуспокаиваться надо, а решить проблему, из-за которой до той территории что-то постоянно "долетает".

Массированные обстрелы им нужны только против энергетики, чтобы за раз вывести из строя несколько разных объектов электроснабжения и как можно больше людей одновременно остались без света.

Короче, телемарафон в своём репертуаре, лавры Арестовича покоя не дают.
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19.02.2023 08:03 Відповісти
 
 