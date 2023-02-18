Повітряні сили про "рвані" ракетні атаки РФ: Могли би більше - били би більше. Нагнітають

Нетипові для росіян обстріли малою кількістю ракет пов’язані, ймовірно, з нестачею зброї та спробою РФ тримати українців у напрузі перед річницею повномасштабного вторгнення в Україну.

Про це сказав речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

Коментуючи сьогоднішню нетипову ракетну атаку РФ із запуском лише чотирьох ракет, дві з яких збили сили протиповітряної оборони України, Ігнат сказав, що окупанти "дещо змінюють тактику".

Він нагадав, що армія РФ вже почала запускати ракети вночі, а тепер можна спостерігати й поодинокі удари лише кількома ракетами, чого, за словами Ігната, давно не спостерігалося.

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"Могли би більше – обов'язково вдарили б сильніше і більшою кількістю ракет, це очевидно. Ворог зараз нагнітає обстановку. Усі зараз говорять про "сакральні дати", що наближаються, – 23 лютого і наступний день, річниця вторгнення на нашу землю", – сказав Ігнат, відповідаючи на питання, з чим пов'язане використання всього чотирьох ракет за раз і "рваний ритм" обстрілів – із підготовкою "чогось іншого" або дефіцитом зброї.

Він припустив, що напередодні 23 та 24 лютого росіяни хочуть тримати українців у напрузі, з чим пов'язана й "непроста" ситуація на фронті на сході.