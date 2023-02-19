УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11755 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
1 757 14

Аргентина надіслала партію гумдопомоги в Україну

аргентина

Новий літак із гуманітарною допомогою для України відправився з Аргентини до Польщі.

Про це йдеться в повідомлення МЗС Аргентини, інформує Цензор.НЕТ  із посиланням на РБК-Україна.

Керівництво Агентства з міжнародного співробітництва та гуманітарної допомоги Аргентини, яке перебуває у підпорядкуванні МЗС та керується Сабіною Фредерік, сприяло у відправленні 12-ї партії допомоги українцям, які постраждали від війни.

За словами МЗС, партію гуманітарної допомоги зібрала українська діаспора, яка мешкає в Аргентині.

До неї, зокрема, увійшли ліки, які пожертвувала аргентинська фармацевтична компанія. З Польщі гуманітарну допомогу мають доставити до Києва.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Норвегія затвердила п’ятирічну програму допомоги Україні на $7,4 мільярда

Автор: 

Аргентина (131) ліки (1325) допомога (8367) Україна (5917) гуманітарна допомога (993)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+14
Дякуючи тому "нейтралітету", Росія не змогла отримать договір про закупки м"яса в Аргентині для своєї армії Бо аргентинські фермери "Мігелі" та "Хуани", насправді, виявилися "Михайлами" та "Іванами", у яких в домі стоїть портрет Шевченка і далекі родичі живуть під Тернополем!!
показати весь коментар
19.02.2023 08:24
+6
Перша ластівка. До цього чемпіони з футболу тримали повний нейтралітет, нажаль. І це попри українську діаспору в цій країні
показати весь коментар
19.02.2023 08:18
+2
підтримка групи дєрьмака??
знов скіздять..
показати весь коментар
19.02.2023 08:17
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
підтримка групи дєрьмака??
знов скіздять..
показати весь коментар
19.02.2023 08:17 Відповісти
Перша ластівка. До цього чемпіони з футболу тримали повний нейтралітет, нажаль. І це попри українську діаспору в цій країні
показати весь коментар
19.02.2023 08:18 Відповісти
Дякуючи тому "нейтралітету", Росія не змогла отримать договір про закупки м"яса в Аргентині для своєї армії Бо аргентинські фермери "Мігелі" та "Хуани", насправді, виявилися "Михайлами" та "Іванами", у яких в домі стоїть портрет Шевченка і далекі родичі живуть під Тернополем!!
показати весь коментар
19.02.2023 08:24 Відповісти
Угу, а бункер для Путіна хто збудував?
показати весь коментар
19.02.2023 08:26 Відповісти
А далі заголовка прочитати, часу не вистачає....
Дванадцята партія допомоги....
показати весь коментар
19.02.2023 08:56 Відповісти
А ви до кінця дочитали?
"партію гуманітарної допомоги зібрала українська діаспора, яка мешкає в Аргентині"
показати весь коментар
19.02.2023 09:18 Відповісти
Так в статті вказано, партію гуманітарної допомоги зібрала українська діаспора, яка мешкає в Аргентині. Держава Аргентина не має відношення до цього.
показати весь коментар
19.02.2023 09:21 Відповісти
Чудово, от якби ще кокос для свинорилих отравили!
показати весь коментар
19.02.2023 08:27 Відповісти
Гурра! Везуть кокс для Вовочки і Ко.
показати весь коментар
19.02.2023 08:28 Відповісти
Хорошая партия .....Вжухххх
показати весь коментар
19.02.2023 09:12 Відповісти
Ще кілька слуг народу стануть мільйонерами.
показати весь коментар
19.02.2023 10:25 Відповісти
Зелені виродки вже слюні пускають, там багато що можна поцупити, а потім продати десь у якомусь «metro".
показати весь коментар
19.02.2023 11:16 Відповісти
Очікуйте товари з Аргентини на полицях супермаркетів! Та дякуйте аміго ЗЕбілу!
показати весь коментар
19.02.2023 12:54 Відповісти
Аргентина колись була сильна і могутня держава коли при владі там були праві сили, зараз Аргентина це лівацьке лайно і болото в яке ліваки перетворили цю державу
показати весь коментар
19.02.2023 16:39 Відповісти
 
 