Аргентина надіслала партію гумдопомоги в Україну
Новий літак із гуманітарною допомогою для України відправився з Аргентини до Польщі.
Про це йдеться в повідомлення МЗС Аргентини, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Керівництво Агентства з міжнародного співробітництва та гуманітарної допомоги Аргентини, яке перебуває у підпорядкуванні МЗС та керується Сабіною Фредерік, сприяло у відправленні 12-ї партії допомоги українцям, які постраждали від війни.
За словами МЗС, партію гуманітарної допомоги зібрала українська діаспора, яка мешкає в Аргентині.
До неї, зокрема, увійшли ліки, які пожертвувала аргентинська фармацевтична компанія. З Польщі гуманітарну допомогу мають доставити до Києва.
Топ коментарі
+14 Яр Холодний
показати весь коментар19.02.2023 08:24
+6 vadyan
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+2 евгений коноваленко #556652
показати весь коментар19.02.2023 08:17
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знов скіздять..
Дванадцята партія допомоги....
"партію гуманітарної допомоги зібрала українська діаспора, яка мешкає в Аргентині"