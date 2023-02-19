Під час розстрілів активістів на Майдані Янукович постійно спілкувався із Медведчуком

Колишній президент України Віктор Янукович часто розмовляв телефоном із Віктором Медведчуком під час розстрілів протестувальників на Інститутській 20 лютого 2014 року.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це в ефірі національного телемарафону розповів керівник Департаменту Офісу генпрокурора України у справах "Майдану" Олексій Донський.

"Що цікаво про Медведчука, то, наприклад, він 19 лютого перебував у Закарпатській області у своєму домоволодінні, і напередодні подій 20 лютого вилетів до Криму. І в момент, коли відбуваються безпосередньо розстріли, він активно спілкується мобільним телефоном з Януковичем. Саме у час розстрілів", - зазначив Донський.

Прокурор також повідомив, що під час стрілянини на перехресті вулиць Житомирської та Володимирської у Києві в тому районі перебував екснардеп від Партії регіонів Олег Царьов.

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