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Новини Революція в Україні
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Під час розстрілів активістів на Майдані Янукович постійно спілкувався із Медведчуком

янукович

Колишній президент України Віктор Янукович часто розмовляв телефоном із Віктором Медведчуком під час розстрілів протестувальників на Інститутській 20 лютого 2014 року.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це в ефірі національного телемарафону розповів керівник Департаменту Офісу генпрокурора України у справах "Майдану" Олексій Донський.

"Що цікаво про Медведчука, то, наприклад, він 19 лютого перебував у Закарпатській області у своєму домоволодінні, і напередодні подій 20 лютого вилетів до Криму. І в момент, коли відбуваються безпосередньо розстріли, він активно спілкується мобільним телефоном з Януковичем. Саме у час розстрілів", - зазначив Донський.

Прокурор також повідомив, що під час стрілянини на перехресті вулиць Житомирської та Володимирської у Києві в тому районі перебував екснардеп від Партії регіонів Олег Царьов.

Читайте також: Суд дозволив арештувати Януковича у справі про розстріл мітингувальників, - Офіс Генпрокурора 

Автор: 

Медведчук Віктор (1707) Янукович Віктор (10782) злочини проти Майдану (309)


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Топ коментарі
+20
Нардеп Верещук считает, что силовики на Майдане в 2014 году выполняли приказы руководства.
Верещук похвалила некоторые действия силовиков на Майдане
Це вона ще Чонгар не відкрила для россіян
https://sharij.net/vereshhuk-pohvalila-nekotoryie-deystviya-silovikov-na-maydane

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19.02.2023 09:00
+14
Так і про Сивковича та клюевих не треба забувати- вони у штабі ригів тусовалися . Вони і зараз штаб у мацкві зробили , де відпрацьовують терор проти України
ДО РЕЧІ - довго ще Гетьманцев ( друг Сивковича и агент фсб) БУДЕ РУЛИТИ ЕКОНОМИКОЮ УКРАЇНИ?
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19.02.2023 08:36
+10
А ще Шуфріч дорвався керувати Свободою слова у парламенті.

ЦЕ ЯКІЙСЬ ЖАХ
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19.02.2023 09:03
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Ясна річ !
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19.02.2023 08:28 Відповісти
Може і з Порошенком-Вальцманом також радився? Зелене дбр до цього ще не докопалось?
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19.02.2023 09:10 Відповісти
Воно розігнало то ******* кодло, а не плекало.... Відчуваєш різницю...?
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19.02.2023 10:41 Відповісти
А кто-то еще потом Медведчука называл очень полезным человеком..
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19.02.2023 08:30 Відповісти
Пам'ятаю як МЕРКЕЛЬ дифірамби мертветчуку пела , щоб той мінськими угодами керував
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19.02.2023 08:38 Відповісти
Але щось пішло не так.
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19.02.2023 08:30 Відповісти
Чому мовчок про Корчинського, якого СБУ пропустила на екскаваторі на Банкову влаштувати ту провокацію?
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19.02.2023 08:31 Відповісти
Там була ФСБУ патамушта.
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19.02.2023 08:39 Відповісти
Хотіли як в Білорусі, роззувшись на лавочку ставати, щоб не провокувати?
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19.02.2023 09:30 Відповісти
Хотіли що б агент ФСБ по кличці Шнур вуса збрив.
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19.02.2023 09:46 Відповісти
нище відповів.
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19.02.2023 10:46 Відповісти
Корчинський ще той, фсбешний поц
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19.02.2023 09:55 Відповісти
Авжеж фсбешний. Син отримав поранення під Іловайськом, дружина не вилазить з військових шпиталів, де протидіє совковим дегенератам а його люди втрачають життя зараз на території роССії влаштовуючи бавовну на стратегічних військових об'єктах...
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19.02.2023 10:45 Відповісти
Олексій Арестович та Дмитро Корчинський разом із Олександром Дугіним боролися проти США

Російський філософ, ідеолог «русского мира» Олександр Дугін, чия донька сьогодні вночі загинула від вибуху у автомобілі, у свій час співпрацював із деякими українськими політиками та громадськими діячами. Так, 2005 року, після Помаранчевої революції, із Міжнародним євразійським рухом, заснованим Дугіним восени 2003 року, співпрацювала українська партія «Братство» Дмитра Корчинського. У лютому 2005 року Корчинський навіть http://evrazia.org/modules.php?name=News&file=article&sid=2673 погодився увійти до до складу Вищої ради Євразійського руху заради «колективної боротьби Євразії проти Атлантики».Корчинський брав участь у публічних заходах разом із Дугіним та іншими представниками Міжнародного євразійського руху. На пресконференції у Москві в лютому 2005 року був присутній також заступник Корчинського в «Братстві», нинішній радник Офісу президента Олексій Арестович. Арестович тоді http://evrazia.org/modules.php?name=News&file=article&sid=2242 критикував Помаранчеву революцію, заявляючи, що внаслідок перемоги на президентських виборах Віктора Ющенка «українські заводи перейдуть у власність Вашингтона і Брюсселя».
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19.02.2023 23:08 Відповісти
Крім «Братства», із Міжнародним євразійським рухом http://evrazia.org/news/40 співпрацювала Прогресивна соціалістична партія України Наталі Вітренко. Вітренко в 2006 році боролася проти військових навчань на території України за участю військ країн-членів НАТО.
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19.02.2023 23:09 Відповісти
Та ти шо! Наче я не знаю як вони там "співпрацювали".
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20.02.2023 06:18 Відповісти
ясно, Пане Шпійоне Резидент
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20.02.2023 08:48 Відповісти
Шкіль, невже то ти?
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20.02.2023 08:50 Відповісти
Факти на інше не вказують.
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20.02.2023 10:01 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=oLeZsxxcwJM https://www.youtube.com/watch?v=oLeZsxxcwJM

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20.02.2023 20:52 Відповісти
а з татаровим він не спілкувався?
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19.02.2023 08:33 Відповісти
не он один был, и что?
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19.02.2023 08:33 Відповісти
Так і про Сивковича та клюевих не треба забувати- вони у штабі ригів тусовалися . Вони і зараз штаб у мацкві зробили , де відпрацьовують терор проти України
ДО РЕЧІ - довго ще Гетьманцев ( друг Сивковича и агент фсб) БУДЕ РУЛИТИ ЕКОНОМИКОЮ УКРАЇНИ?
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19.02.2023 08:36 Відповісти
А от за це маємо дякувати Батьківщині, Самопомочі і Ляшку. Вони свідомо знищили парламентську коаліцію в попередньому парламенті, чим дали привід зеленим паскудам провести позачергові парламентські вибори під шарманку коломойського телебачення. Дуже спішили, бо вже через місяць люди почали бачити, хто вони такі. Якби провели вибори в строк, не мали би вони монобільшості, навіть і з опзж, яка зараз до них приєдналась.
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19.02.2023 09:26 Відповісти
ні, охолодження до слуг уродів розпочалось значно пізніше, навесні 2020року, коли для населення стали відчутними наслідки падіння економіки вже в ІVкв. 19-го і в Ікв. 20-го року, і розпочалася пандемія, і розпочався масовий мор.
А в жовтні 2019-го вони би мали більше 50% підтримки (нагадаю, в липні було 43%)
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19.02.2023 11:44 Відповісти
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19.02.2023 08:45 Відповісти
Нардеп Верещук считает, что силовики на Майдане в 2014 году выполняли приказы руководства.
Верещук похвалила некоторые действия силовиков на Майдане
Це вона ще Чонгар не відкрила для россіян
https://sharij.net/vereshhuk-pohvalila-nekotoryie-deystviya-silovikov-na-maydane

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19.02.2023 09:00 Відповісти
Судячи з того, на якій стадії, зараз знаходиться ця справа, люди і виконавці, починаючи з 2014 року, зараз знаходяться при владі і на службі..........
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19.02.2023 08:53 Відповісти
Гнати в шію саботажників
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19.02.2023 09:01 Відповісти
Pandamonium

@RudijLis

·

https://twitter.com/RudijLis/status/1627197875703906305 9 хв

В 2019 р. українці проголосували за антимайдан.
За що тисячі заплатили власним життям, а мільони залишились без домівки і були змушені тікати

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19.02.2023 08:56 Відповісти
Організатору антимайдану Кузьменко-Скрябіну он встановили памятник.
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19.02.2023 09:27 Відповісти
Так зараз недобитки ''ригоаналів'' які причетні до розстрілів на Майдані сидять у парламенті! Як таке може бути?!!!! Це організований розстріл злочинною бандою! І жодна зараза не притягнута до кримінальної відповідальності. А це вже на совісті ''Пороха''. (Я не ЗЕбот, і не ЗЕдебіл) І це в мене чи не єдине запитання -"чому коли оті риговські падли почали повертатися він їх не арештував як співучасників розстрілів???
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19.02.2023 08:58 Відповісти
А ще Шуфріч дорвався керувати Свободою слова у парламенті.

ЦЕ ЯКІЙСЬ ЖАХ
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19.02.2023 09:03 Відповісти
шуфрич при Пороху був п.зджений на регулярній основі! а коли він став головою комітету?... так отож!
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19.02.2023 09:13 Відповісти
А мав давно мотати строк. Так отож!
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20.02.2023 03:01 Відповісти
коли вони почали повертатися? методичка не дозволяє дізнатися? пашинський , напр., 1.5 млрд януковича повернув , а його під ваше улюлюкання в тюрму! всі пі.ром хімікусом переймалися! та й опзж другою фракцією в 2019 році особисто порох наголосував... дбл блд!
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19.02.2023 09:11 Відповісти
Бредятина якась... Вчора субота була, ще не проспався, а вже клаву тискає.
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19.02.2023 09:16 Відповісти
Не нюхай більше ту траву, зовсім втрачаєш память!
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19.02.2023 09:29 Відповісти
при пороху портнов і татаров сюди носа не показували, а альфівці і беркутівці сиділи в тюрмі і давали свідчення.
зекоманда ж портнова зразу ж впустила, всіх недобитих ригів і відвертих зрадників поставила на ключові пости, а альфівців і цемаха видала в парашу.
гетьманцев он досі шкоду приносить дуже успішно.
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19.02.2023 11:00 Відповісти
При порохе Бойко сидел в парламенте , Кернес избирался мером., а Штепа вышла из харьковского сизо.
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19.02.2023 14:50 Відповісти
за депутатів голосують люди. вам розказати, за яких покидьків проголосувало насєлєніє у 2019-му? Арахамія, Безугла, Коля Катлєта, той самий Бойко і так далі.
Штепа - сиділа! а зараз всіх випускають.
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20.02.2023 20:53 Відповісти
саме гидке, що всі ці підари здриснули на кацапію, і дістати їх буде ой, як важко...
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19.02.2023 09:01 Відповісти
Та не всі. Більшість в оп.
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19.02.2023 09:13 Відповісти
Всім це зійшло з рук..Дістати їх з кацапні?Та вони там скоріше від безтурботної та безбідної старісті помруть..Гидливіше інше!З 14-го року корупція тільки зросла в рази..А світ це все бачив та плювався , ймовірно..Керують по державі на всіх посадах.., 30% мінімум, а максимум-у двічі більше..Навіщо було дозволяти для чехарди таку кількість партій.., посміховисько з народу.. Зрадники не покарані, гучні викривання-майже ні до чого..
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19.02.2023 09:10 Відповісти
З 19 року.
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19.02.2023 09:14 Відповісти
З 14го по 19й... Мова йде...
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19.02.2023 10:44 Відповісти
Всім керували кацапи.
Насправді війна почалась саме з Майдану.
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19.02.2023 09:30 Відповісти
блд, інтрига. Справу скоро прикриють через терміни й все по тому...а піпл годують "розмовами"
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19.02.2023 10:49 Відповісти
НЕ ЖИТОМИРСКОЙ,, А БОЛЬШОЙ ЖИТОМИРСКОЙ !
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20.02.2023 04:56 Відповісти
ГЛАВНЫЙ ВОПРОС ЧТО ДЕЛАЛИ ТОГДА РАБОТНИКИ МВД !!!??? ВЛАДИМИРСКАЯ 15 !!!
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20.02.2023 04:58 Відповісти
 
 