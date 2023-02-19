Під час розстрілів активістів на Майдані Янукович постійно спілкувався із Медведчуком
Колишній президент України Віктор Янукович часто розмовляв телефоном із Віктором Медведчуком під час розстрілів протестувальників на Інститутській 20 лютого 2014 року.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це в ефірі національного телемарафону розповів керівник Департаменту Офісу генпрокурора України у справах "Майдану" Олексій Донський.
"Що цікаво про Медведчука, то, наприклад, він 19 лютого перебував у Закарпатській області у своєму домоволодінні, і напередодні подій 20 лютого вилетів до Криму. І в момент, коли відбуваються безпосередньо розстріли, він активно спілкується мобільним телефоном з Януковичем. Саме у час розстрілів", - зазначив Донський.
Прокурор також повідомив, що під час стрілянини на перехресті вулиць Житомирської та Володимирської у Києві в тому районі перебував екснардеп від Партії регіонів Олег Царьов.
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Російський філософ, ідеолог «русского мира» Олександр Дугін, чия донька сьогодні вночі загинула від вибуху у автомобілі, у свій час співпрацював із деякими українськими політиками та громадськими діячами. Так, 2005 року, після Помаранчевої революції, із Міжнародним євразійським рухом, заснованим Дугіним восени 2003 року, співпрацювала українська партія «Братство» Дмитра Корчинського. У лютому 2005 року Корчинський навіть http://evrazia.org/modules.php?name=News&file=article&sid=2673 погодився увійти до до складу Вищої ради Євразійського руху заради «колективної боротьби Євразії проти Атлантики».Корчинський брав участь у публічних заходах разом із Дугіним та іншими представниками Міжнародного євразійського руху. На пресконференції у Москві в лютому 2005 року був присутній також заступник Корчинського в «Братстві», нинішній радник Офісу президента Олексій Арестович. Арестович тоді http://evrazia.org/modules.php?name=News&file=article&sid=2242 критикував Помаранчеву революцію, заявляючи, що внаслідок перемоги на президентських виборах Віктора Ющенка «українські заводи перейдуть у власність Вашингтона і Брюсселя».
ДО РЕЧІ - довго ще Гетьманцев ( друг Сивковича и агент фсб) БУДЕ РУЛИТИ ЕКОНОМИКОЮ УКРАЇНИ?
А в жовтні 2019-го вони би мали більше 50% підтримки (нагадаю, в липні було 43%)
Верещук похвалила некоторые действия силовиков на Майдане
Це вона ще Чонгар не відкрила для россіян
https://sharij.net/vereshhuk-pohvalila-nekotoryie-deystviya-silovikov-na-maydane
@RudijLis
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https://twitter.com/RudijLis/status/1627197875703906305 9 хв
В 2019 р. українці проголосували за антимайдан.
За що тисячі заплатили власним життям, а мільони залишились без домівки і були змушені тікати
ЦЕ ЯКІЙСЬ ЖАХ
зекоманда ж портнова зразу ж впустила, всіх недобитих ригів і відвертих зрадників поставила на ключові пости, а альфівців і цемаха видала в парашу.
гетьманцев он досі шкоду приносить дуже успішно.
Штепа - сиділа! а зараз всіх випускають.
Насправді війна почалась саме з Майдану.