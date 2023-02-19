924 дитини зазнали поранень унаслідок збройної агресії РФ в Україні

Станом на ранок 19 лютого 2023 року більш ніж 1385 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії РФ. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів, 461 дитина загинула та понад 924 зазнали поранень.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.

Як зазначається, ці цифри не остаточні. Триває робота з їх встановлення в місцях ведення бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

"Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 445, Харківській - 272, Київській - 123, Херсонській - 87, Запорізькій - 84, Миколаївській - 83, Чернігівській - 68, Луганській - 66, Дніпропетровській - 64", - йдеться у повідомленні.



Так, 17 лютого внаслідок обстрілу ворогом м. Бахмут Донецької області поранено 16-річного хлопця.

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