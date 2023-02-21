За добу окупанти завдали по прикордонню Сумщини та Чернігівщини майже півсотню ударів, - Держприкордонслужба

20 лютого під ворожим вогнем опинилися Краснопільська, Юнаківська, Білопільська та Есманьська громади Сумщини й Сновська та Городнянська громади Чернігівщини. Окупанти обстрілювали громади із застосуванням мінометів та ствольної артилерії продовжили обстрілювати прикордоння Сумської та Чернігівської областей.

Про це повідомляє Держприкордонслужба, інформує Цензор.НЕТ.

"Вранці противник накрив територію Білопільскої громади з мінометів, нараховано вісім прильотів. Згодом російські окупанти майже одночасно обстріляли території Краснопільської та Юнаківської громад з мінометів, пролунало один та шість вибухів відповідно.

По прикордонню Сновської громади противник тричі за день відкривав вогонь із самохідних артилерійських установок, мінометів 82 мм калібру та мінометів 120 мм калібру - зафіксовано 12 вибухів.

Сімнадцять вибухів від артилерійських снарядів пролунало у прикордонні Городнянської громади.

Пізно вечері Есманьську територіальну громаду ворог обстрілював 120 мм мінометами - зафіксовано 5 "прильотів", - йдеться у повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Протягом 20 лютого росіяни обстріляли 4 громади на Сумщині, - ОВА