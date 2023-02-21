Ворог ударив по Очакову, поранено чоловіка, - Нацполіція

Ворог обстріляв Очаків Миколаївської області.

Про це повідомив у телеграм-каналі начальник Нацполіції Миколаївської області Сергій Шайхет, інформує Цензор.НЕТ.

"Близько 12.00 відбувся черговий обстріл Очакова. Поранення отримав один чоловік, медики надають йому кваліфіковану допомогу.

Не нехтуйте сигналами повітряної тривоги. Бережіть себе і своїх близьких", - зазначив правоохоронець.

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