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Новини Війна
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Ворог ударив по Очакову, поранено чоловіка, - Нацполіція

очаків

Ворог обстріляв Очаків Миколаївської області.

Про це повідомив у телеграм-каналі начальник Нацполіції Миколаївської області Сергій Шайхет, інформує Цензор.НЕТ.

"Близько 12.00 відбувся черговий обстріл Очакова. Поранення отримав один чоловік, медики надають йому кваліфіковану допомогу. 
Не нехтуйте сигналами повітряної тривоги. Бережіть себе і своїх близьких", - зазначив правоохоронець.  

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ворог вдарив по портовій інфраструктурі Очаківської громади, - Кім

Автор: 

Миколаївська область (2282) обстріл (28700) Нацполіція (15207) Очаків (206)


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А ***** розпинається що вони з населенням не воюють
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21.02.2023 14:03 Відповісти
 
 