Прем’єрка Італії Мелоні про промову Путіна: Пропаганда, яку ми вже знаємо

Глава італійського уряду Джоджа Мелоні заявила, що сьогоднішня промова російського президента Володимира Путіна була пропагандою, про яку світ вже знає.

Про це вона заявила під час візиту до Ірпеня, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Те, що ми почули сьогодні вранці (у промові Путіна. - Ред.) - це пропаганда, яку ми вже знаємо", - заявила Мелоні.

За її словами, одна справа - щось сказати на публіці, а інша - побачити реальність на власні очі.

"Факти бувають різні. Одна справа - говорити про цифри, інша - побачити на власні очі безпричинно знищені життя людей. Це інше. Це варто побачити", - додала вона.

Зазначається, що після візиту до Ірпеня Мелоні, яка у вівторок також вже була у Бучі, повернеться до Києва, де матиме переговори з Президентом України Володимиром Зеленським.

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