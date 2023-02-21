Прем’єрка Італії Мелоні про промову Путіна: Пропаганда, яку ми вже знаємо
Глава італійського уряду Джоджа Мелоні заявила, що сьогоднішня промова російського президента Володимира Путіна була пропагандою, про яку світ вже знає.
Про це вона заявила під час візиту до Ірпеня, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Те, що ми почули сьогодні вранці (у промові Путіна. - Ред.) - це пропаганда, яку ми вже знаємо", - заявила Мелоні.
За її словами, одна справа - щось сказати на публіці, а інша - побачити реальність на власні очі.
"Факти бувають різні. Одна справа - говорити про цифри, інша - побачити на власні очі безпричинно знищені життя людей. Це інше. Це варто побачити", - додала вона.
Зазначається, що після візиту до Ірпеня Мелоні, яка у вівторок також вже була у Бучі, повернеться до Києва, де матиме переговори з Президентом України Володимиром Зеленським.
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Ге ж.
Є така стара пісенька: "Шарман Катрін".
Сигнали кремлівського диктатора є чіткими та зрозумілими - путінський режим налаштований на довгострокову війну з Україною і проти усього Заходу.
Його мета - знищення української державності та анексія українських земель, встановлення контролю над Європою як мінімум в межах «Ялти». «Мирний план путіна» - це анексія України та капітуляція Заходу в дусі російських проектів безпекових угод грудня 2021 року.
Наша спільна відповідь є очевидною - більше зброї для перемоги ЗСУ на полі бою, «пекельні» санкції для знищення російської економіки, повалення путінського режиму та притягнення його до міжнародної відповідальності, а також членство України в ЄС та НАТО.
Разом до перемоги!