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Новини Війна
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Прем’єрка Італії Мелоні про промову Путіна: Пропаганда, яку ми вже знаємо

мелоні

Глава італійського уряду Джоджа Мелоні заявила, що сьогоднішня промова російського президента Володимира Путіна була пропагандою, про яку світ вже знає.

Про це вона заявила під час візиту до Ірпеня, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Те, що ми почули сьогодні вранці (у промові Путіна. - Ред.) - це пропаганда, яку ми вже знаємо", - заявила Мелоні.

За її словами, одна справа - щось сказати на публіці, а інша - побачити реальність на власні очі.

"Факти бувають різні. Одна справа - говорити про цифри, інша - побачити на власні очі безпричинно знищені життя людей. Це інше. Це варто побачити", - додала вона.

Зазначається, що після візиту до Ірпеня Мелоні, яка у вівторок також вже була у Бучі, повернеться до Києва, де матиме переговори з Президентом України Володимиром Зеленським.

Також читайте: "Ми не воюємо з народом України", - Путін пригрозив Заходу, що Росію перемогти на полі бою неможливо

Автор: 

Ірпінь (358) пропаганда (2812) путін володимир (23881) Мелоні Джорджа (142)


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Топ коментарі
+10
людоед в очередной раз заявил что он ни в чем не виноват, и вооюще вегетарианец, но что жрать людей сотнями тысяч его заставили нехорошые люди с Запада, называющие себя хорошыми. и что он продолжит жрать людей тысячами, поскольку ему не оставили иного выбора. ну, впрочем от него никто ничего другого услышать и не ожидал
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21.02.2023 16:39
+10
Розумничка! Для Італії, яка фонтанує кацапською пропагандою та прихильниками *****, така заява від прем'єра з епіцентру війни - це дуже важливий сигнал для тих, хто може і перегляне своє відношення до кацапні та нарешті освідомить, хто винен у цій війні. В Італії дуже багато кацапських самиць, які співмешкають з італійцями та несуть свій рускій мір у їхню дольче віту.
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21.02.2023 16:51
+6
Достатньо розумна жінка.
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21.02.2023 16:24
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Пропаганда, яку ми вже знаємо

Ге ж.
Є така стара пісенька: "Шарман Катрін".
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21.02.2023 16:20 Відповісти
Достатньо розумна жінка.
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21.02.2023 16:24 Відповісти
Великий пу видав черговий великий пу.
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21.02.2023 16:26 Відповісти
людоед в очередной раз заявил что он ни в чем не виноват, и вооюще вегетарианец, но что жрать людей сотнями тысяч его заставили нехорошые люди с Запада, называющие себя хорошыми. и что он продолжит жрать людей тысячами, поскольку ему не оставили иного выбора. ну, впрочем от него никто ничего другого услышать и не ожидал
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21.02.2023 16:39 Відповісти
Розумничка! Для Італії, яка фонтанує кацапською пропагандою та прихильниками *****, така заява від прем'єра з епіцентру війни - це дуже важливий сигнал для тих, хто може і перегляне своє відношення до кацапні та нарешті освідомить, хто винен у цій війні. В Італії дуже багато кацапських самиць, які співмешкають з італійцями та несуть свій рускій мір у їхню дольче віту.
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21.02.2023 16:51 Відповісти
15 хвилин перебування у Бучі після кацапні достатньо, щоб перекрити всю ту маячню, що несе ця кремлівська потвора вже рік.
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21.02.2023 17:01 Відповісти
Пані Мелоні Ви можете ввійти в історію України золотими буквами , якщо заберете з собою в Італію пять пілотів та пять техніків для перенавчання на Торнадо. Ми просимо Вас зромити цей мужній та вчасний вчинок.
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21.02.2023 17:07 Відповісти
Диви яка культурна жінка. Я б скзав : відбірна сцянина в очі, якою лохи вмивалися не раз.
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21.02.2023 17:15 Відповісти
Пани Мелони- умница ! Не то , что дед трамп - сказочник.
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21.02.2023 17:33 Відповісти
Ей тенисной ракетки не хватает. Вылитая Рашапова.
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21.02.2023 17:42 Відповісти
ну и чем она похожа на свинорылую...
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21.02.2023 18:36 Відповісти
Україна та Італія Forever!
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21.02.2023 18:41 Відповісти
https://t.me/PresidentPoroshenko/5191 Петро Порошенко

Сигнали кремлівського диктатора є чіткими та зрозумілими - путінський режим налаштований на довгострокову війну з Україною і проти усього Заходу.
Його мета - знищення української державності та анексія українських земель, встановлення контролю над Європою як мінімум в межах «Ялти». «Мирний план путіна» - це анексія України та капітуляція Заходу в дусі російських проектів безпекових угод грудня 2021 року.
Наша спільна відповідь є очевидною - більше зброї для перемоги ЗСУ на полі бою, «пекельні» санкції для знищення російської економіки, повалення путінського режиму та притягнення його до міжнародної відповідальності, а також членство України в ЄС та НАТО.

Разом до перемоги!
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21.02.2023 19:07 Відповісти
 
 