Через негоду на Київщині розпочалися аварійні відключення, - ДТЕК

Внаслідок погіршення погоди у Київській області почались аварійні відключення світла.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДТЕК.

Як зазначається, наразі без електроенергії понад 7 тисяч споживачів. Найбільше знеструмлень в Обухівському та Бучанському районах.

"Сьогодні на Київщині прогнозується дощ, а вночі мокрий сніг з поривами вітру. Через це можуть падати дерева, що може призвести до обриву проводів", - йдеться у повідомленні.

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