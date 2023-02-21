УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10082 відвідувача онлайн
Новини
1 953 7

Через негоду на Київщині розпочалися аварійні відключення, - ДТЕК

світло

Внаслідок погіршення погоди у Київській області почались аварійні відключення світла.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДТЕК.

Як зазначається, наразі без електроенергії понад 7 тисяч споживачів. Найбільше знеструмлень в Обухівському та Бучанському районах.

"Сьогодні на Київщині прогнозується дощ, а вночі мокрий сніг з поривами вітру. Через це можуть падати дерева, що може призвести до обриву проводів", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: Енергосистема України працює стабільно, але в деяких регіонах є пошкодження через негоду, - "Укренерго"

Автор: 

Київська область (4047) погода (789) електроенергія (6220) ДТЕК (1982)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
У ахметівському ДТЕК дроти це проводи
показати весь коментар
21.02.2023 16:49 Відповісти
тут немає помилки
показати весь коментар
21.02.2023 16:51 Відповісти
тю, вночі взагалі мороз! і якщо намерзне той дощ, то точно пообриває
показати весь коментар
21.02.2023 16:49 Відповісти
линии 50-ти летней давности,алюминиевые,уже струхли нах...а менять их ДТЕК не особо то и спешит...
показати весь коментар
21.02.2023 17:12 Відповісти
вони поміняні "на паперах, в документах"
показати весь коментар
21.02.2023 17:14 Відповісти
пи.дары,
показати весь коментар
21.02.2023 18:27 Відповісти
Після проведених перевірок ДТЕК перестав відключати світло населенню.
Ахметовський гадюшник продавав електроенергію за кордон,а страждало населення.
показати весь коментар
21.02.2023 18:33 Відповісти
 
 