УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10082 відвідувача онлайн
Новини Війна
3 788 9

Західне озброєння утричі зменшило різницю в потенціалах між ВМС України і Чорноморським флотом РФ, - Неїжпапа

неїжпапа

Надання західними союзниками озброєння значно підвищила потенціал українських ВМС та зменшило домінування РФ в Чорному морі.

Про це заявив командувач Військово-Морських Сил ЗС України віцеадмірал Олексій Неїжпапа, інформує Цензор.НЕТ.

Якщо порівнювати сили та засоби Чорноморського флоту РФ з ВМС ЗСУ на початку широкомасштабного вторгнення, то ті кораблі та підрозділи становили в середньому 12 до 1. На даний час у зв’язку з надходженням ракетних комплексів та іншого озброєння від країн партнерів, різниця цих потенціалів зменшилась в три рази", - зазначив Неїжпапа.

"Усі стратегічні підступи до Одеської області під контролем Військово-Морських Сил та інших підрозділів ЗСУ", - запевнив командувач ВМС.

Також читайте: Ми позбавили Росію панування в Чорному морі, - Резніков

Автор: 

ВМС (1391) Чорноморський флот рф (625) Неїжпапа Олексій (86)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Почти паритет.
показати весь коментар
21.02.2023 17:40 Відповісти
А як 2 "Нептуна" порошенко-турчинівські- це хіба не вони зменшили перевагу рснявих, чому про таке не говорите? А ще- як затоплення "Гетьмана Сагайдачного", ремонт якого спеціально не вела зе-влада, вплинуло на оту цифру "співвідношень"? Пане віцеадмірал, я ДУЖЕ хотів би й ці співвідошення почути!
показати весь коментар
21.02.2023 17:44 Відповісти
нептун - добре. Але ще краще, коли він діє разом з турецькими Байрактарами та західною розвідкою. Бо без цілевказання - нептун на таких відстанях. - ніщо. Стосовно Гетьмана Сагайдачного - кошти на його нікчемне утримання підуть на щось значно корисніше та боєздатніше. Наприклад, на морські дрони. Бо останні років 15 наш флагман, нажаль, представляв собою старого беззубого дідугана із держаком від лопати. А ресурсів споживав огого.
показати весь коментар
21.02.2023 18:41 Відповісти
Не люблю Википедию. Тому кораблику лет 45 скорее всего, в кого только не переделывали.
показати весь коментар
21.02.2023 22:25 Відповісти
ні, менше, його, якщо не помиляюся, спустили на воду якраз після розпаду совка.
показати весь коментар
22.02.2023 11:15 Відповісти
Батарея Томагавків + РЛС - це еквівалент бойової міці есмінця, щоправда менш помітного для ворога і, відповідно, більш живучого в умовах чорноморської калабані.
показати весь коментар
21.02.2023 18:43 Відповісти
І в чому спіч?
Щось відбувається на Чорному морі зараз, крім запусків Калібрів кацапами?
показати весь коментар
21.02.2023 19:22 Відповісти
Цей Неїжпапа брехун і дармоїд. чф рф вільно бороздить наші моря і стріляє звідтіля ракетами куди і скільки хоче. Де наші ВМС??? Неїжпапа хитро жвиндить, що підступи до Одеси охороняються ВМС та іншими підрозділами ЗСУ. Останні треба залишити, це ВМС викреслити.
показати весь коментар
22.02.2023 18:37 Відповісти
 
 