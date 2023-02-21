Західне озброєння утричі зменшило різницю в потенціалах між ВМС України і Чорноморським флотом РФ, - Неїжпапа
Надання західними союзниками озброєння значно підвищила потенціал українських ВМС та зменшило домінування РФ в Чорному морі.
Про це заявив командувач Військово-Морських Сил ЗС України віцеадмірал Олексій Неїжпапа, інформує Цензор.НЕТ.
Якщо порівнювати сили та засоби Чорноморського флоту РФ з ВМС ЗСУ на початку широкомасштабного вторгнення, то ті кораблі та підрозділи становили в середньому 12 до 1. На даний час у зв’язку з надходженням ракетних комплексів та іншого озброєння від країн партнерів, різниця цих потенціалів зменшилась в три рази", - зазначив Неїжпапа.
"Усі стратегічні підступи до Одеської області під контролем Військово-Морських Сил та інших підрозділів ЗСУ", - запевнив командувач ВМС.
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Щось відбувається на Чорному морі зараз, крім запусків Калібрів кацапами?