Автомобіль енергетиків підірвався на міні на Миколаївщині

Автомобіль з енергетиками з Прикарпаття, які працювали на звільнених територіях Миколаївської області у Снігурівському районі, підірвався сьогодні на вибуховому пристрої.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу Миколаївобленерго.

"На деокупованих територіях триває ліквідація наслідків бойових дій. Енергетики, практично без перерви на вихідні, метр за метром, оглядають електромережі та відновлюють пошкоджені ділянки. Переїжджаючи з одного місця робіт на інше, автомобіль ГАЗ-66, в якому перебувала бригада фахівців Прикарпаттяобленерго, натрапив на протипіхотну міну", - ідеться в повідомленні.

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Як зазначається, ніхто з фахівців не постраждав, однак бригадний транспортний засіб тепер потребує ремонту.

"Ми вдячні колегам, котрі ось вже 3 місяці пліч-о-пліч з нами відновлюють електромережі Миколаївської області, щоденно ризикуючи життям та викладаючись на 100%. Відновлення електропостачання дуже важлива річ, але людське життя - безцінне", - написали в Миколаївобленерго.