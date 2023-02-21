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Двоє суддів Верховного Суду пішли у відставку
Двоє суддів Верховного Суду України пішли у відставку.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу суду.
21 лютого Вища рада правосуддя ухвалила рішення про звільнення у відставку судді Верховного Суду у Касаційному господарському суді Людмили Стратієнко та судді Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду Тетяни Шевченко згідно з поданими заявами.
Стратієнко та Шевченко були призначені на посади суддів Верховного Суду у листопаді 2017 року.
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З 2010 по 2017 роки Тетяна Шевченко перебувала у відставці. Тобто за часів овоча.
А з 2017 року - суддя ККС ВС.
Просто дати та цікаві збіги.