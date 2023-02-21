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Новини Правосуддя
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Двоє суддів Верховного Суду пішли у відставку

суд,верховный

Двоє суддів Верховного Суду України пішли у відставку.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу суду.

21 лютого Вища рада правосуддя ухвалила рішення про звільнення у відставку судді Верховного Суду у Касаційному господарському суді Людмили Стратієнко та судді Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду Тетяни Шевченко згідно з поданими заявами.

Стратієнко та Шевченко були призначені на посади суддів Верховного Суду у листопаді 2017 року.

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Автор: 

Верховний Суд (1192) суддя (1584) юстиція (732)


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Драпають. Щось відчувають.
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21.02.2023 21:07 Відповісти
Звільняють місце для відданих зЕ-рмаку.
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21.02.2023 21:10 Відповісти
З язика зірвали.
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21.02.2023 21:38 Відповісти
Суддя це злодій в законі.
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21.02.2023 21:24 Відповісти
слабонервные.
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21.02.2023 21:25 Відповісти
У 2005 - 2010 роках Тетяна Шевченко здійснювала правосуддя у Судовій палаті у кримінальних справах Верховного Суду України. Тобто за часів Ющенка.

З 2010 по 2017 роки Тетяна Шевченко перебувала у відставці. Тобто за часів овоча.

А з 2017 року - суддя ККС ВС.

Просто дати та цікаві збіги.
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21.02.2023 21:27 Відповісти
Фильм совковый был почти 60 лет назад, назывался ,, попутного куя в сряку,синяя птица, ,,. Радмила Караклаич там песенку пела. Чуть напомнило. Мы опять на раздорожье--- или менять всех и все, либо проредить. Ни то, не иное плохо работает---опять проспали, прожрали, пузом меряли Все!
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21.02.2023 22:10 Відповісти
Судді, прокурори, слідчі - всі хабарники та корупціонери. А таких негідників безліч і скрізь в державній системі. Законодавство не досконале та гниле, якщо міра покарання застава та умовний термін. І знову, хто створює закони- ВР, хто призначає такі покарання- прокурори, судді, слідчі?
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15.05.2023 07:08 Відповісти
Вибрали таку ж істоту як і Єрмак. Все на фейсі написано
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26.05.2023 14:02 Відповісти
 
 