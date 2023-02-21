Двоє суддів Верховного Суду пішли у відставку

Двоє суддів Верховного Суду України пішли у відставку.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу суду.

21 лютого Вища рада правосуддя ухвалила рішення про звільнення у відставку судді Верховного Суду у Касаційному господарському суді Людмили Стратієнко та судді Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду Тетяни Шевченко згідно з поданими заявами.

Стратієнко та Шевченко були призначені на посади суддів Верховного Суду у листопаді 2017 року.

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