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Україна ніколи не стане перемогою для Росії, - Байден

байден

Президент США Джо Байден висловив упевненість, що Україна ніколи не стане перемогою для Кремля.

Про це Байден заявив під час промови у Варшаві, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Жорстокість ніколи не знищить волю вільних людей. А Україна – Україна ніколи не стане перемогою для Росії. Ніколи", - заявив президент США.

Він також підкреслив, що російському диктатору, який прагне відновити імперію, не вдасться послабити любов інших народів до свободи.

"Демократії всього світу стоятимуть на захисті свободи сьогодні, завтра й завжди. Ось що тут поставлено на карту – свобода", - зазначив Байден. "Автократи розуміють лише одне слово – ні!"- наголосив президент США.

Дивіться також: Поляки на рекламних банерах закликають Байдена передати Україні літаки: "Biden give F-16 to Ukraine". ВIДЕО

Автор: 

Байден Джо (2889) росія (65394) США (23065)


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Топ коментарі
+5
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21.02.2023 22:47
+4
Альфа-самець, помітив територію. Невдасі Пукіну, треба відповзти
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21.02.2023 22:17
+3
Невдаха путін може помітити лише під себе.
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21.02.2023 22:56
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Альфа-самець, помітив територію. Невдасі Пукіну, треба відповзти
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21.02.2023 22:17 Відповісти
а самое главное что если с ним чтото случитья всетаки возраст,то после него харрис еще жестче будет)....даже если в перспективе представить опять рыжего клоуна презом,хер он сам сможет слить поддержку нам .
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21.02.2023 22:28 Відповісти
Невдаха путін може помітити лише під себе.
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21.02.2023 22:56 Відповісти
Дуже надіюсь, що справжня причина приїзду Байдена в Україну-- це не тільки ті чергові пів-мільярда військової допомоги, і не тільки прояв цілковитої підтримки нашої країни. Надіюсь, що набагато вагоміша причина залишилась за лаштунками. Це те, про що не можна зараз говорити всім, але це те, що справді допоможе нам перемогти.
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22.02.2023 00:57 Відповісти
Чи готові ви боротися за батьківщину? Це питання задали фахівці Gallup в 2015 році. Загалом 60% опитаних у світі були готові боротися за батьківщину. Найбільше в Пакистані (89%) та Індії (75%). Багато в Ізраїлі (66%), достатньо в Україні (62%). У Німеччині 18%, а в Нідерландах 15%.
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21.02.2023 22:23 Відповісти
у Швеції 66%, у Фінляндії 74%.
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21.02.2023 22:27 Відповісти
индия это интересно,700 млн добробатов и армии, танков на всех не хватит
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21.02.2023 22:29 Відповісти
v Indii armiya - edynyi vyhid bil'sh mensh vlashtuvatys' v jytti. Tak samo bulo v Rich Pospolyti, ukraintsi buntuvaly proty polyakiv, bo hotily sluzhyty v armii, hotily zbil'shyty reestr.
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21.02.2023 22:39 Відповісти
Из этого опросника
"62-процентный уровень одобрения в Украине, вероятно, отражает политическую культуру страны, находящейся в состоянии гражданской войны."
Я не знал про гражданскую войну,понятно на кого этот опросник работает
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21.02.2023 22:41 Відповісти
"отражает политическую культуру страны, находящейся в состоянии гражданской войны." в 2015, сейчас 2023.
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21.02.2023 22:49 Відповісти
Майже 90 відсотків українців готові продовжувати боротьбу проти російської агресії навіть у найгіршому сценарії розвитку подій.

Про це свідчать https://securityconference.org/en/publications/munich-security-report-2023/spotlight-ukraine/ дані «Мюнхенського індексу безпеки 2023»
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21.02.2023 23:15 Відповісти
Росія, Китай і Північна Корея 100%. Їх ніхто і не питав..
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22.02.2023 02:29 Відповісти
в 2015 в Росії (59%),
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22.02.2023 02:53 Відповісти
в 2023 в Росії - Вагнер і барани з Чечні, які не встигли втекти
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22.02.2023 03:10 Відповісти
В 1823-2023, 99% китайців і північно корейців бажають воювати з Монако і Швейцарією, готові здаватись негайно, ще до початку військових дій. За полон і перевіз в контейнерах в Монако і Швейцарію готові непогано доплачувати.
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22.02.2023 04:02 Відповісти
Певен, що зараз в УкраЇні цей відсоток значно більший... За виключенням батальону Монако партії Лєхаим (саме так перкладється "за життя") й ОПзе - майже всі українці, що спроможні тримати в руках зброю.
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22.02.2023 11:31 Відповісти
putin ne avtorytet dlya ukraintsiv, nevzhe vin tsogo ne rozumie? nu zahopyt' vin Kyiv, bude pravyty, ale avtorytetom dlya ukraintsiv ne stane nikoly.
ukraintsyam vazhlyvo maty zmogu minyaty vladu, koly ti zazhralys'.
rosiyan zhe vlashtovue avtokrat (avtorytet) putin.
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21.02.2023 22:34 Відповісти
https://youtu.be/k_mSEfNkejc ...

Новосибирск, аэропорт Толмачёво, прибыли трупики ЧМОбиков ...
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21.02.2023 22:35 Відповісти
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21.02.2023 22:47 Відповісти
Автократи розуміють лише одне - піздюлі!
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21.02.2023 23:09 Відповісти
США повинні показово знищити путінську терористичну клоаку і що б китайцям наука була ,якщо ж буде виявлена слабкість цим скористаються всі авторитарні режими.
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22.02.2023 10:44 Відповісти
 
 