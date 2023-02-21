Україна ніколи не стане перемогою для Росії, - Байден

Президент США Джо Байден висловив упевненість, що Україна ніколи не стане перемогою для Кремля.

Про це Байден заявив під час промови у Варшаві, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Жорстокість ніколи не знищить волю вільних людей. А Україна – Україна ніколи не стане перемогою для Росії. Ніколи", - заявив президент США.

Він також підкреслив, що російському диктатору, який прагне відновити імперію, не вдасться послабити любов інших народів до свободи.

"Демократії всього світу стоятимуть на захисті свободи сьогодні, завтра й завжди. Ось що тут поставлено на карту – свобода", - зазначив Байден. "Автократи розуміють лише одне слово – ні!"- наголосив президент США.

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