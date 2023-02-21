Україна ніколи не стане перемогою для Росії, - Байден
Президент США Джо Байден висловив упевненість, що Україна ніколи не стане перемогою для Кремля.
Про це Байден заявив під час промови у Варшаві, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Жорстокість ніколи не знищить волю вільних людей. А Україна – Україна ніколи не стане перемогою для Росії. Ніколи", - заявив президент США.
Він також підкреслив, що російському диктатору, який прагне відновити імперію, не вдасться послабити любов інших народів до свободи.
"Демократії всього світу стоятимуть на захисті свободи сьогодні, завтра й завжди. Ось що тут поставлено на карту – свобода", - зазначив Байден. "Автократи розуміють лише одне слово – ні!"- наголосив президент США.
Топ коментарі
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+4 Германарих гот
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+3 Alex Sun #555052
показати весь коментар21.02.2023 22:56
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"62-процентный уровень одобрения в Украине, вероятно, отражает политическую культуру страны, находящейся в состоянии гражданской войны."
Я не знал про гражданскую войну,понятно на кого этот опросник работает
Про це свідчать https://securityconference.org/en/publications/munich-security-report-2023/spotlight-ukraine/ дані «Мюнхенського індексу безпеки 2023»
ukraintsyam vazhlyvo maty zmogu minyaty vladu, koly ti zazhralys'.
rosiyan zhe vlashtovue avtokrat (avtorytet) putin.
Новосибирск, аэропорт Толмачёво, прибыли трупики ЧМОбиков ...