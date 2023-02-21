МВФ продовжить надавати допомогу Україні, протягом цього року очікується поступове економічне відновлення, - Георгієва

Попри виклики війни, економіка України працює, відкриті банки та магазини, збирають податки, виплачують зарплати та пенсії.

Про це йдеться в офіційній заяві директорки-розпорядниці МВФ Крісталіни Георгієвої, оприлюдненій після візиту в Київ на сайті Фонду, інформує Цензор.НЕТ.

Вона підкреслила, що це є свідченням сили духу та стійкості українського народу.

"Під час візиту я мав честь зустрітися з президентом Володимиром Зеленським, прем’єр-міністром Денисом Шмигалем, міністром фінансів Сергієм Марченком та головою Нацбанку Андрієм Пишним. Я аплодувала президенту Зеленському та прем’єр-міністру Шмигалю за їх стійке керівництво та похвалила українську владу за її вражаюче управління економікою в надзвичайно складних обставинах, адаптуючи свою політику, щоб подолати великі та складні потрясіння. Їхнє бачення полягає в тому, щоб перейти від відновлення до трансформаційного періоду реконструкції та вступу до ЄС", - йдеться у заяві.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Шмигаль після зустрічі з головою МВФ Георгієвою: Розраховуємо на старт нової програми на понад $15 млрд

Також відбулися зустрічі Георгієвої з представниками громадського сектору та бізнесу, які "наголосили на своїй рішучості працювати на майбутнє України".

"Під час мого візиту та дискусій я побачила економіку, яка функціонує, попри величезні виклики. Магазини працюють, послуги надаються, люди йдуть на роботу. Це чудове свідчення духу українського народу. Надзвичайно добре працюють державні органи та економічні установи: збирають податки, виплачують зарплати та пенсії. Банківська система повністю працює. Всупереч атакам на критичну інфраструктуру, економіка пристосовується, і протягом цього року очікується поступове економічне відновлення", - вказала голова МВФ.

Вона вказує, що під час зустрічей підтвердила непохитну відданість МВФ надалі підтримувати Україну. Зокрема, Фонд інтенсивно взаємодіє з українською владою в рамках Моніторингової програми за участі Ради директорів, що "забезпечує міцну основу для макроекономічної політики та сприяє подальшій каталізації донорської підтримки".

Також у цьому контексті Георгієва зазначила, що нинішня програма підтвердила високі результати, що відкриває шлях для обговорення наступних кроків для повноцінного фінансування України з боку МВФ.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Зеленський зустрівся з директоркою-розпорядницею МВФ Георгієвою. ВIДЕО

"Міжнародна спільнота продовжить відігравати життєво важливу роль у підтримці України, включно з наданням допомоги для задоволення великих фінансових потреб у 2023 році, а також надалі", - зазначила глава Фонду.

Нагадаємо, 20 лютого директорка Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва відвідала Київ.

За підсумками зустрічі з нею прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна розраховує на започаткування нової багаторічної великої програми з МВФ обсягом понад 15 млрд доларів.