За активами Путіна, його оточення та близьких треба полювати юридично, - Кулеба
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вважає, що за активами Путіна та його оточення, їхніх близьких треба юридично полювати через війну в Україні.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він сказав в коментарі Укрінформу в Гаазі.
"Довкола нього (Путіна, - ред.) є ще багато людей, які є безпосередньо співучасниками злочинів. Я взагалі вважаю, що на них на всіх треба юридично полювати, юридично і на них, і на їхніх родичів, і на їхні активи. За їхніми активами, за активами їхніх близьких треба полювати юридично. Вони не повинні жити в комфорті поки їхні чоловіки, брати, сестри, ухвалюють в москві рішення про вчинення злочинів проти українців", - сказав він.
Кулеба також наголосив, що Путін і його соратники повинні постати перед судом.
За його словами, вже є група держав, які працюють над тим, щоб спецтрибунал був створений.
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це типу сигнал москалям, шоб не тільки з Арахамчиком домовлялись щодо санкцій. але й з Кулебою (читай - Єрмаком) щодо аресту активів ??
бісові клоуни..