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За активами Путіна, його оточення та близьких треба полювати юридично, - Кулеба

кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вважає, що за активами Путіна та його оточення, їхніх близьких треба юридично полювати через війну в Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він сказав в коментарі Укрінформу в Гаазі.

"Довкола нього (Путіна, - ред.) є ще багато людей, які є безпосередньо співучасниками злочинів. Я взагалі вважаю, що на них на всіх треба юридично полювати, юридично і на них, і на їхніх родичів, і на їхні активи. За їхніми активами, за активами їхніх близьких треба полювати юридично. Вони не повинні жити в комфорті поки їхні чоловіки, брати, сестри, ухвалюють в москві рішення про вчинення злочинів проти українців", - сказав він.

Кулеба також наголосив, що Путін і його соратники повинні постати перед судом.

За його словами, вже є група держав, які працюють над тим, щоб спецтрибунал був створений.

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Автор: 

путін володимир (23881) Кулеба Дмитро (3604) актив (239)


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ну такполюй, или ты на фрруме благословения спрашиваешь...
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22.02.2023 01:00 Відповісти
а в Украине все на свою бабу переписал и нищий ходишь, а путину, что нельзя. или это другое, я запутался
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22.02.2023 01:06 Відповісти
Тю..активи юридично, а власників нехай фізично вполюють))
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22.02.2023 01:09 Відповісти
"хед-хантер в окулярах та кросівках", блін )
це типу сигнал москалям, шоб не тільки з Арахамчиком домовлялись щодо санкцій. але й з Кулебою (читай - Єрмаком) щодо аресту активів ??
бісові клоуни..
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22.02.2023 01:10 Відповісти
"Відкрив Америку" Можна подумать -у світі подібні речі по-іншому робляться (хіба що в середовищі бандитів чи кацапів - ті автоматами користуються)
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22.02.2023 04:37 Відповісти
Кулеба буде полювати за оточенням Путлера ? Він ςςιτ тільки від його імені, так само як шмаркля !
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22.02.2023 05:50 Відповісти
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22.02.2023 06:39 Відповісти
Та є там у вашій команді юрист - то хай полює. Хюнтер ще той - за допомогою ******* добуває світло.
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22.02.2023 08:19 Відповісти
 
 