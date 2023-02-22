За активами Путіна, його оточення та близьких треба полювати юридично, - Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вважає, що за активами Путіна та його оточення, їхніх близьких треба юридично полювати через війну в Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він сказав в коментарі Укрінформу в Гаазі.

"Довкола нього (Путіна, - ред.) є ще багато людей, які є безпосередньо співучасниками злочинів. Я взагалі вважаю, що на них на всіх треба юридично полювати, юридично і на них, і на їхніх родичів, і на їхні активи. За їхніми активами, за активами їхніх близьких треба полювати юридично. Вони не повинні жити в комфорті поки їхні чоловіки, брати, сестри, ухвалюють в москві рішення про вчинення злочинів проти українців", - сказав він.

Кулеба також наголосив, що Путін і його соратники повинні постати перед судом.

За його словами, вже є група держав, які працюють над тим, щоб спецтрибунал був створений.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Заморожені активи РФ слід передати на відбудову України. Питання непросте, але його треба вирішити, - прем’єр Швеції Крістерссон