Вночі в Сумах спрацювала ППО, ціль уражено, - ОВА

Вночі 22 лютого у Сумах пролунав вибух.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила Сумська обласна військова адміністрація у Facebook.

"Вибух, який ви чули в Сумах - робота ППО. Ціль уражена", - йдеться в повідомленні.

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