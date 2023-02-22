Вночі в Сумах спрацювала ППО, ціль уражено, - ОВА
Вночі 22 лютого у Сумах пролунав вибух.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила Сумська обласна військова адміністрація у Facebook.
"Вибух, який ви чули в Сумах - робота ППО. Ціль уражена", - йдеться в повідомленні.
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