УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10242 відвідувача онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
4 699 7

Вночі в Сумах спрацювала ППО, ціль уражено, - ОВА

ппо

Вночі 22 лютого у Сумах пролунав вибух.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила Сумська обласна військова адміністрація у Facebook.

"Вибух, який ви чули в Сумах - робота ППО. Ціль уражена", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Для перемоги Україні потрібна високоточна, далекобійна зброя та системи ППО, - Ігнат

Автор: 

вибух (4487) ППО (3223) Суми (893)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Добрий бабах півдругого ночі.
показати весь коментар
22.02.2023 06:18 Відповісти
Так, не тільки чув, але й відчув - у центрі міста, спрацювала сигналізація на авто.... цікаво - що збили?
показати весь коментар
22.02.2023 10:36 Відповісти
Кацапський Сармат
показати весь коментар
22.02.2023 15:39 Відповісти
Також чув. ******* неслабо.
показати весь коментар
22.02.2023 10:59 Відповісти
Да,вибух потужний був.
показати весь коментар
22.02.2023 06:45 Відповісти
Героям слава !!!
показати весь коментар
22.02.2023 10:23 Відповісти
Брехло конашенко утверждает что уничтожили цех по производству минометов. Понятно, что он постоянно брешет, и таких цехов в Сумах никогда не было, ну может какой то кустарный в гаражах, но взрыв был больше похож на прилет, чем на ПВО. Да и если бы что- то сбили, то сказали бы что.
показати весь коментар
23.02.2023 01:56 Відповісти
 
 