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Вранці окупанти вдарили з важкої артилерії по Нікопольщині

дніпропетровщина

Вранці російські окупанти вдарили по Марганецькій громаді, що на Нікопольщині.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеграмі повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

"Третю ніч поспіль на Дніпропетровщині було спокійно, але ранком російські окупанти вдарили по Марганецькій громаді, що на Нікопольщині.

З важкої артилерії ворог випустив близько півтора десятка снарядів. Нині інформація щодо руйнувань та постраждалих з‘ясовується", - написав він.

Також дивіться: Росіяни обстріляли два райони Дніпропетровщини - поранені двоє цивільних, - облрада. ФОТОрепортаж

Автор: 

обстріл (28700) Дніпропетровська область (3778)


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Всемеро поверни в серце ворогам нашим наругу їх, що нею Тебе, Господи, вони зневажали.
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22.02.2023 10:27 Відповісти
 
 