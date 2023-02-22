Вранці окупанти вдарили з важкої артилерії по Нікопольщині
Вранці російські окупанти вдарили по Марганецькій громаді, що на Нікопольщині.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеграмі повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.
"Третю ніч поспіль на Дніпропетровщині було спокійно, але ранком російські окупанти вдарили по Марганецькій громаді, що на Нікопольщині.
З важкої артилерії ворог випустив близько півтора десятка снарядів. Нині інформація щодо руйнувань та постраждалих з‘ясовується", - написав він.
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Чайка Київ
показати весь коментар22.02.2023 10:27 Відповісти Мені подобається 0
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