Вранці окупанти вдарили з важкої артилерії по Нікопольщині

Вранці російські окупанти вдарили по Марганецькій громаді, що на Нікопольщині.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеграмі повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

"Третю ніч поспіль на Дніпропетровщині було спокійно, але ранком російські окупанти вдарили по Марганецькій громаді, що на Нікопольщині.



З важкої артилерії ворог випустив близько півтора десятка снарядів. Нині інформація щодо руйнувань та постраждалих з‘ясовується", - написав він.

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