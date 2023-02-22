ЗСУ знищили Путіна

Українські захисники ліквідували росіянина Віталія Путіна, який поїхав на війну проти України добровольцем.

Про це повідомляє видання "Новости Красноярска", передає Цензор.НЕТ.

"Віталій Володимирович Путін народився в Тулуні Іркутської області, працював у РЖД. 2012 року переїхав до Саянського, завів родину. Він не був мобілізований, а поїхав на фронт добровольцем. 7 грудня Віталій загинув", - зазначає видання.

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