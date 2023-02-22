ЗСУ знищили Путіна
Українські захисники ліквідували росіянина Віталія Путіна, який поїхав на війну проти України добровольцем.
Про це повідомляє видання "Новости Красноярска", передає Цензор.НЕТ.
"Віталій Володимирович Путін народився в Тулуні Іркутської області, працював у РЖД. 2012 року переїхав до Саянського, завів родину. Він не був мобілізований, а поїхав на фронт добровольцем. 7 грудня Віталій загинув", - зазначає видання.
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А тут в нього падає отаке!
Цензор, ганьба!)
шамани добре працюють
всі прокльони на них переходять чи що
- Людмила Александровна?
- Ну я.
- Извините великодушно за вопрос, но не прерывали ли вы беременность на седьмом месяце 20 лет назад?
- А кто об этом сболтал?
- Здравствуй, мама!!!
ще раз повторюсь:
раSSія це імперія Зла, країна терорист!