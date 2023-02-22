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Новини Війна
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ЗСУ знищили Путіна

Українські захисники ліквідували росіянина Віталія Путіна, який поїхав на війну проти України добровольцем.

Про це повідомляє видання "Новости Красноярска", передає Цензор.НЕТ.

"Віталій Володимирович Путін народився в Тулуні Іркутської області, працював у РЖД. 2012 року переїхав до Саянського, завів родину. Він не був мобілізований, а поїхав на фронт добровольцем. 7 грудня Віталій загинув", - зазначає видання.

Читайте: Українські воїни ліквідували російського зека з ПВК "Вагнер" Лазарчука, який вбив сестру та матір, а їхні тіла спалив. ФОТО

ЗСУ знищили Путіна 01

Автор: 

армія рф (17538) ліквідація (3987)


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Топ коментарі
+72
Пєрвий пашол...
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22.02.2023 11:28
+45
там целая страна путиных. Мочить и мочить еще....
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22.02.2023 11:31
+41
Судячи з фото - дегенерат.
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22.02.2023 11:29
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Пєрвий пашол...
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22.02.2023 11:28 Відповісти
Уявіть, чорти такі в пеклі прочитали Цензор, готують никелирований чан, дубові дрова там...
А тут в нього падає отаке!

Цензор, ганьба!)
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22.02.2023 11:47 Відповісти
Символічно Москву потопили, путіна заїбошили
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22.02.2023 12:35 Відповісти
Так Кайф ломанули А я даже поверил😪😪😪
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22.02.2023 11:29 Відповісти
То може його синок. Так що не плач.
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22.02.2023 12:52 Відповісти
вже скільки разів путіни помирали, але не ті.
шамани добре працюють
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22.02.2023 11:29 Відповісти
Скільки ще не тих?((
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22.02.2023 11:37 Відповісти
якийсь тигр навіть здох, путіним звали
всі прокльони на них переходять чи що
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22.02.2023 11:40 Відповісти
То кажуть ж, типу спецом дають імена на честь урода, а шамани потім прокльони ни них скидають...мабудь, то є правда..
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22.02.2023 12:46 Відповісти
І пластичні хєрурги.
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22.02.2023 12:09 Відповісти
Судячи з фото - дегенерат.
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22.02.2023 11:29 Відповісти
Весь в оригінал.
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22.02.2023 11:35 Відповісти
Судя по поступкам-тоже.Оставил семью и пошел умирать за однофамильца в чужую страну.
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22.02.2023 11:42 Відповісти
призвіще зобов'язує)
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22.02.2023 12:45 Відповісти
Другий путін і другий ідіот. Збіг? Не думаю.
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22.02.2023 11:31 Відповісти
Знаково!
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22.02.2023 11:31 Відповісти
значит лади не буде. старих бетонних шпал весёлой вдове жєлєзнодорожніка підкинуть, ізбу топить ))
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22.02.2023 11:31 Відповісти
там целая страна путиных. Мочить и мочить еще....
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22.02.2023 11:31 Відповісти
Да каждый второй путен.
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22.02.2023 11:32 Відповісти
Истинный ******* !
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22.02.2023 11:32 Відповісти
Ну і нах#ра такий спекулятивний заголовок? Невже і це видання буде перетворюватися в інформаційну помийку?
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22.02.2023 11:33 Відповісти
Давно є таким...
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22.02.2023 12:12 Відповісти
Практичні заняття пройшли вдало. До виконання основного завдання готові.
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22.02.2023 11:33 Відповісти
Туди йому і дорога! 👍👍👍
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22.02.2023 11:33 Відповісти
це знак
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22.02.2023 11:33 Відповісти
Морда дегенерата, життя ідіота - класичний росіянин!
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22.02.2023 11:34 Відповісти
Символічно
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22.02.2023 11:34 Відповісти
Ну от нашо таке писати. Поки откривав новость 2 рази оргазм кончів. Тепер штани...
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22.02.2023 11:34 Відповісти
він більше не міг жити з таким прізвищем, а самовбитися не хватало сміливості.
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22.02.2023 11:35 Відповісти
Это знак....
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22.02.2023 11:37 Відповісти
все в традиціях срср - отвєтствєнний работнік, общєствєнний дєятель...
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22.02.2023 11:39 Відповісти
А шо ж в "бабочке"?Не скрепненько как то...
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22.02.2023 11:40 Відповісти
Карма...
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22.02.2023 11:40 Відповісти
Kill them all
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22.02.2023 11:40 Відповісти
Вы там поосторожней,а то я чуть не развязался.
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22.02.2023 11:43 Відповісти
И у меня сразу рука за армянским потянулась!
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22.02.2023 11:44 Відповісти
Слабенький некролог.Надо было написать,что на него шли клином 10 хаймарсов и 20 бредли.Когда оставался последний бредли у него заклинило винтовку мосина и он кинулся под гусеницы с коктейлем молотова,как то так...
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22.02.2023 11:44 Відповісти
шкода що не це ***** !!!
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22.02.2023 11:46 Відповісти
Замочили орка - а де шуба з норки
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22.02.2023 11:48 Відповісти
Давай Вовка, ты следующий!
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22.02.2023 11:54 Відповісти
Так він і схожий на ***** Може це знак?
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22.02.2023 11:54 Відповісти
Порочнозачатий жопайрожденний синок *****. І такі там всі в раиси.
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22.02.2023 13:08 Відповісти
Господи Боже, не той Путін! Ще разок, будь ласка.
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22.02.2023 11:55 Відповісти
Військомат, який його чмобілізував, розстріляють у повному складі?
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22.02.2023 11:57 Відповісти
следующий должен быть ***********..................мать его............................
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22.02.2023 11:58 Відповісти
Ятрохи не вдавився, думав справжнього знищили.
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22.02.2023 12:01 Відповісти
Это тренировка была.
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22.02.2023 12:26 Відповісти
Як на свинособаку цей ідіот непогано влаштувався: в тридцять три роки мав нормальну роботу, житло, повноцінну родину. Здавалося б - живи та й радій, але ж ні, йому треба було поїхати та здохнути у чужій країні. Невелика втрата.
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22.02.2023 12:04 Відповісти
Він на заробітки поїхав. Ці одічалиє ж ідуть вбивати «хахлоф-націкоф» за гроші.
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22.02.2023 12:08 Відповісти
Хтоб мені пояснив як це можна пояснити "стремление защищать родину" вбиваючи людей в сусідній країні. Це ж звучить як нонсенс, а вони повторюють цю мантру знов і знов. Як можна захищати "родіну" в чужій країні? Це якесь задзеркалля, логіка навпаки.
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22.02.2023 12:25 Відповісти
Оставался бы этот Путя путейцем - все было бы путем!
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22.02.2023 12:25 Відповісти
Недолет, билять.
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22.02.2023 12:48 Відповісти
это был "пробник"
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22.02.2023 13:28 Відповісти
Звонок в дверь квартиры. Женщина открывает. Перед ней однорукий, одноногий, одноглазый инвалид.
- Людмила Александровна?
- Ну я.
- Извините великодушно за вопрос, но не прерывали ли вы беременность на седьмом месяце 20 лет назад?
- А кто об этом сболтал?
- Здравствуй, мама!!!
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22.02.2023 13:34 Відповісти
Там тих путіних пів расєї
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22.02.2023 13:38 Відповісти
Виталий ВЛАДИМИРОВИЧ? Знать у Путина не только девки
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22.02.2023 13:45 Відповісти
А пика трохи схожа... Може ***** білу ладу випишуть?
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22.02.2023 13:50 Відповісти
Ну з таким погонялом сам бог велів подохнути...
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22.02.2023 14:19 Відповісти
будет приятно если настоящего замочат!
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22.02.2023 15:06 Відповісти
тільки побільше 200-х на раSSію може "промити мозги" руSSкій біомасі...

ще раз повторюсь:

раSSія це імперія Зла, країна терорист!
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22.02.2023 15:35 Відповісти
В пасьолке Саянскій хреновенький перукар але зате можна напрокат взяти пінджак з метеликом )))
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22.02.2023 16:01 Відповісти
 
 