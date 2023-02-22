Вже ідентифіковано 91 військового РФ, причетного до злочинів у Бучі, - Костін

Під час окупації російська армія скоїла в Бучанському районі Київської області понад 9000 воєнних злочинів, більш як 1700 цивільних осіб загинуло, із них приблизно 700 у Бучі.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Офіс Генерального прокурора, про це розповів конгресменам Майклу Макколу, Дарреллу Іссу, Кіту Селфу, Джейку Еллзу і Максу Міллеру під час відвідування міста Генеральний прокурор Андрій Костін.

"Після звільнення ми виявили масові поховання з понівеченими тілами чоловіків, жінок, дітей. Тортури, вбивства, сексуальне насильство. Це і є справжнє обличчя "руського миру" та режиму рф, який засновано на повній зневазі до принципів прав людини та гуманітарного права", – зазначив Костін.



Крім того повідомляється, що наразі ідентифіковано 91 військового РФ, причетного до цих злочинів. Триває робота щодо притягнення до відповідальності всіх причетних.



Генпрокурор подякував конгресменам за позицію США щодо суверенітету, територіальної цілісності та свободи України.



"Розраховуємо на підтримку в створенні Міжнародного трибуналу для притягнення керівництва рф до відповідальності. Справедливість для жертв війни – це справедливість для світу", – додав Костін.

Також читайте: Переговори України з Росією втратили сенс після Бучі, - експрем’єр Ізраїлю Беннет