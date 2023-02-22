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Новини Агресія Росії проти України Війна Різня в Бучі
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Вже ідентифіковано 91 військового РФ, причетного до злочинів у Бучі, - Костін

буча

Під час окупації російська армія скоїла в Бучанському районі Київської області понад 9000 воєнних злочинів, більш як 1700 цивільних осіб загинуло, із них приблизно 700 у Бучі.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Офіс Генерального прокурора, про це розповів конгресменам Майклу Макколу, Дарреллу Іссу, Кіту Селфу, Джейку Еллзу і Максу Міллеру під час відвідування міста Генеральний прокурор Андрій Костін.

"Після звільнення ми виявили масові поховання з понівеченими тілами чоловіків, жінок, дітей. Тортури, вбивства, сексуальне насильство. Це і є справжнє обличчя "руського миру" та режиму рф, який засновано на повній зневазі до принципів прав людини та гуманітарного права", – зазначив Костін.

Крім того повідомляється, що наразі ідентифіковано 91 військового РФ, причетного до цих злочинів. Триває робота щодо притягнення до відповідальності всіх причетних.

Генпрокурор подякував конгресменам за позицію США щодо суверенітету, територіальної цілісності та свободи України.

"Розраховуємо на підтримку в створенні Міжнародного трибуналу для притягнення керівництва рф до відповідальності. Справедливість для жертв війни – це справедливість для світу", – додав Костін.

Також читайте: Переговори України з Росією втратили сенс після Бучі, - експрем’єр Ізраїлю Беннет

Автор: 

армія рф (17538) Буча (542) Костін Андрій (267) воєнні злочини (1865)


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Смертники по любому. Как и летчики бомбардировщиков
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22.02.2023 12:05 Відповісти
Вже скоро рік як про те читаю.
Коли вже буде "ліквідовано вже 91 урода, який причетний до...."?
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22.02.2023 12:07 Відповісти
не знаю что вы читаете, но я читаю весь год, что орков, которые стояли в Ирпене- в основном бурятов - давно сами москали пустили на фарш, бросив их в самое пекло, в Харьковской области например.
когда до вас дойдет что убить и судить - это разные вещи? убить мало. преступник должен быть ОСУЖДЕН. Только тогда жертва будет по-настоящему отомщена.
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22.02.2023 12:19 Відповісти
Тоді нахіба ці "побєдниє реляції" про "ідентифіковано"?
Вам з того легше? Чи вони людей за дурнів вважають?
Я так розумію, що вам не відомо, що таке "вне закона"?
Поясню - це коли суда не потрібно.
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22.02.2023 12:30 Відповісти
 
 